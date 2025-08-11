TORONTO, 11 août 2025 /CNW/ - Les chefs, les amateurs de cuisine et les détaillants canadiens peuvent maintenant améliorer leurs cuisines grâce à deux des meilleurs trésors culinaires d'Europe : les huiles d'olive grecques certifiées AOP et les produits laitiers lettons authentiques. Grâce à la campagne soutenue par l'UE « Produits européens Premium: Meilleur Savoir-Faire, Meilleurs Choix », ces produits d'exception insufflent tradition, qualité et saveur dans le paysage alimentaire canadien en pleine évolution. Portée par l'Union nationale des coopératives agricoles de Grèce (ETHEAS) et le Latvian Dairy Committee (LDC), cette initiative met à l'honneur des produits méditerranéens et baltes de haute qualité, désormais à portée de main des consommateurs canadiens.

De récentes études de marché révèlent un appétit croissant des Canadiens pour les aliments sains et authentiques, en particulier lorsqu'il s'agit de produits laitiers et de produits de cuisson de base comme l'huile d'olive. Plus de 51 % des acheteurs canadiens accordent la priorité aux produits peu transformés contenant des ingrédients reconnaissables, tandis que 43 % recherchent activement des produits d'origine européenne réputés pour leur qualité artisanale, leur traçabilité et leur salubrité alimentaire. Cette tendance se reflète dans l'augmentation constante des importations canadiennes de produits laitiers en provenance de l'UE, qui ont augmenté de 15,7 % en 2024, ainsi que dans la demande croissante pour des huiles d'olive haut de gamme. De plus en plus, les consommateurs canadiens adoptent des régimes méditerranéens et à base de plantes, renforçant l'attrait pour ces produits d'exception. (Sources : Agriculture et Agroalimentaire Canada, Fiche d'information sur le commerce agroalimentaire 2024 de l'UE; Rapport sur les attitudes à l'égard des aliments 2024 de Mintel Canada)

Un goût traditionnel parfaitement aligné sur les tendances alimentaires canadiennes

Alors que les consommateurs canadiens privilégient de plus en plus des choix alimentaires sains et durables, les huiles d'olive grecques certifiées AOP s'imposent comme l'ingrédient idéal pour enrichir les régimes modernes d'inspiration méditerranéenne. Polyvalente et savoureuse, l'huile d'olive grecque se marie parfaitement avec des aliments prisés au Canada, comme les légumes, les céréales et les fruits de mer d'origine locale. Qu'il s'agisse de napper des tomates fraîches de l'Ontario, de tremper du pain artisanal canadien ou d'ajouter une touche raffinée à des plats créatifs à base de légumes racines rôtis, les huiles d'olive grecques AOP trouvent naturellement leur place dans le paysage culinaire diversifié du pays.

Les huiles d'olive certifiées AOP: un héritage de qualité et de saveur

L'huile d'olive grecque est réputée pour ses notes robustes, fruitées et poivrées, un ajout authentique à toute cuisine. Grâce à la certification AOP, ces huiles garantissent l'authenticité, le savoir-faire et la production durable dans certaines régions de Grèce. Qu'il s'agisse de cuisson, de vinaigrette ou de simplement tremper du pain frais, les variétés suivantes sont incontournables pour les palais canadiens:

Vorios Mylopotamos Rethymnis Kritis AOP (Crète) : Une huile d'olive extra vierge dorée et fruitée, à faible acidité, parfaite pour pour rehausser la fraîcheur des salades ou accompagner des légumes grillés.





Une huile d'olive extra vierge dorée et fruitée, à faible acidité, parfaite pour pour rehausser la fraîcheur des salades ou accompagner des légumes grillés. Viannos Irakliou Kritis AOP (Crète) : Une huile riche et dorée au goût fruité, idéale pour arroser les viandes et les fruits de mer rôtis, reflétant le rôle symbolique de l'olivier dans l'histoire grecque.





Une huile riche et dorée au goût fruité, idéale pour arroser les viandes et les fruits de mer rôtis, reflétant le rôle symbolique de l'olivier dans l'histoire grecque. Messara AOP (Crète) : Une huile forte, amère et poivrée, idéale pour les plats méditerranéens comme le poisson et la volaille.





Une huile forte, amère et poivrée, idéale pour les plats méditerranéens comme le poisson et la volaille. Kolymvari Chanion Kritis AOP (Crète) : Une huile à faible teneur en acide extraite à froid avec une saveur et un arôme distincts, parfaite pour les pâtes et les légumes grillés.

Produits laitiers: Enracinés dans la tradition balte, perfectionnés pour les consommateurs d'aujourd'hui

Le Comité laitier letton présente une vaste gamme de produits laitiers de qualité enracinés dans la tradition balte et conçus pour les cuisines canadiennes contemporaines. Que vous prépariez un plat réconfortant à la maison ou que vous ajoutiez une touche gastronomique à un menu, ces produits sont aussi nutritifs que délicieux :

Parmi les produits lettons les plus remarquables maintenant offerts au Canada, mentionnons :

Boissons lactées: Les boissons au lait comprennent des boissons fermentées lettones traditionnelles comme les boissons au kéfir et au yogourt. Ils sont riches en probiotiques qui soutiennent la digestion et la santé intestinale. Ces boissons ont un goût rafraîchissant et légèrement acide et sont disponibles nature ou aromatisées aux fruits. Leur production suit les traditions laitières lettones de longue date, offrant à la fois des avantages pour la santé et un bon goût.





Les boissons au lait comprennent des boissons fermentées lettones traditionnelles comme les boissons au kéfir et au yogourt. Ils sont riches en probiotiques qui soutiennent la digestion et la santé intestinale. Ces boissons ont un goût rafraîchissant et légèrement acide et sont disponibles nature ou aromatisées aux fruits. Leur production suit les traditions laitières lettones de longue date, offrant à la fois des avantages pour la santé et un bon goût. Crème aigre: Ce produit letton traditionnel a une texture riche et crémeuse et une saveur légèrement piquante. La crème sure est un élément de base de la cuisine locale, utilisée dans la cuisson ou comme garniture pour les soupes, les salades et les desserts.





Ce produit letton traditionnel a une texture riche et crémeuse et une saveur légèrement piquante. La crème sure est un élément de base de la cuisine locale, utilisée dans la cuisson ou comme garniture pour les soupes, les salades et les desserts. Fromage à la crème : Connu pour sa texture lisse et sa saveur douce et crémeuse, le fromage à la crème letton est fait de lait frais et de crème. Il est idéal pour les recettes sucrées et salées, comme les tartinades, les trempettes et les gâteaux au fromage. Pour une recette de fromage à la crème, cliquez ici





Connu pour sa texture lisse et sa saveur douce et crémeuse, le fromage à la crème letton est fait de lait frais et de crème. Il est idéal pour les recettes sucrées et salées, comme les tartinades, les trempettes et les gâteaux au fromage. Pour une recette de fromage à la crème, cliquez ici Fromage cottage : Un classique du régime alimentaire letton, le fromage cottage est riche en protéines et fabriqué à partir de lait pasteurisé. Sa texture légèrement granuleuse et son goût frais la rendent polyvalente pour les préparations sucrées et salées. Pour une recette de fromage cottage, cliquez ici





Un classique du régime alimentaire letton, le fromage cottage est riche en protéines et fabriqué à partir de lait pasteurisé. Sa texture légèrement granuleuse et son goût frais la rendent polyvalente pour les préparations sucrées et salées. Pour une recette de fromage cottage, cliquez ici Snacks au caillé: Une gâterie lettone unique faite de fromage sucré en caillé et enduite de chocolat ou de glaçure. Offertes en saveurs comme la vanille, la fraise et le caramel, elles sont une collation savoureuse et nutritive pour tous les âges.





Une gâterie lettone unique faite de fromage sucré en caillé et enduite de chocolat ou de glaçure. Offertes en saveurs comme la vanille, la fraise et le caramel, elles sont une collation savoureuse et nutritive pour tous les âges. Fromage fondu : Fait de fromage naturel et d'ingrédients laitiers, le fromage fondu a une saveur douce et crémeuse et d'excellentes propriétés de fusion. Idéal pour les sandwichs, la cuisson ou les collations rapides.





fromage naturel et d'ingrédients laitiers, le fromage fondu a une saveur douce et crémeuse et d'excellentes propriétés de fusion. Idéal pour les sandwichs, la cuisson ou les collations rapides. Fromage à salade: Un fromage tendre et saumuré à la texture granuleuse et à la saveur piquante et salée. Il est parfait pour les salades, les pâtisseries et les plats de style méditerranéen.





Un fromage tendre et saumuré à la texture granuleuse et à la saveur piquante et salée. Il est parfait pour les salades, les pâtisseries et les plats de style méditerranéen. Crème UHT : Crème traitée à ultra haute température avec une longue durée de conservation. Il conserve sa texture et sa saveur crémeuses, idéales pour le café, les sauces et les desserts, offrant une commodité sans compromettre la qualité.





Crème traitée à ultra haute température avec une longue durée de conservation. Il conserve sa texture et sa saveur crémeuses, idéales pour le café, les sauces et les desserts, offrant une commodité sans compromettre la qualité. Fromage à pâte mi-dure biologique : Fait de lait biologique certifié et vieilli pour développer une texture ferme et une saveur de noix. Ce fromage reflète les normes élevées de la Lettonie en matière de produits laitiers biologiques et est excellent seul ou pour la cuisson.

Que vous soyez un chef à la recherche de nouveaux ingrédients ou un cuisinier à domicile qui explore les cuisines du monde, les produits laitiers authentiques de la Lettonie et les huiles d'olive emblématiques de la Grèce sont un ajout délicieux et sain à votre garde manger. Des aliments réconfortants aux recettes créatives à base de plantes, ces produits offrent un nouveau monde de possibilités, maintenant facilement accessibles partout au Canada.

Appel à l'action : Professionnels, participez à la campagne

Nous invitons les professionnels de l'alimentation, les chefs, les détaillants et les distributeurs canadiens à explorer les possibilités de collaboration avec la campagne « Produits européens Premium ». Pour en savoir plus sur la façon de trouver ces produits haut de gamme ou de s'associer à la campagne, consultez le site https://premiumeuropeanproducts.eu/ , envoyez-nous un courriel à [email protected] ou suivez-nous sur les médias sociaux :

ETHEAS et LDC invitent les importateurs, les distributeurs et les chefs de file de l'industrie alimentaire canadiens à découvrir ces produits européens exceptionnels et à former des collaborations pour soutenir des objectifs communs en matière de qualité, de transparence et de durabilité.

À propos du PROGRAMME « PRODUITS EUROPÉENS PREMIUM »

La campagne : « Produits européens premium : « Meilleur Savoir-Faire, Meilleurs Choix » est cofinancée par l'Union européenne et mise en œuvre par l'Union nationale des coopératives agricoles de Grèce (ETHEAS) et le Comité laitier letton (LDC). Elle vise à promouvoir des produits de haute qualité et à valeur ajoutée au Canada, en Corée du Sud et en Malaisie, parmi lesquels des huiles d'olive AOP, des olives de table, des raisins secs, du safran, du fromage à pâte dure, de la gomme et de l'huile de gomme de Grèce, ainsi que des produits laitiers, des fruits confits, des chocolats, des confiseries et des collations salées de Lettonie. De 2024 à 2026, le programme vise à rehausser considérablement le profil des produits européens sur ces marchés grâce à une approche à quatre volets : sensibilisation, amélioration de la reconnaissance des consommateurs, augmentation de la consommation et hausse des exportations vers le Canada, la Malaisie et la Corée du Sud.

Les bénéficiaires : L'Union nationale des coopératives agricoles de Grèce (ETHEAS), créée par la loi d'État grecque, coordonne plus de 300 coopératives agricoles dans toute la Grèce et représente environ 80 % du chiffre d'affaires total de ces coopératives. Elle se concentre sur le développement rural et coopératif, soutient les activités des membres à l'échelle nationale et internationale, publie des opinions sur les questions agricoles, supervise la promotion des coopératives et mène des activités éducatives. Le Comité laitier letton (LDC), créé en 1995, représente les producteurs de lait lettons et vise à protéger leurs intérêts. Il se compose de 17 membres qui sont responsables d'environ 80 % du lait industriel produit en Lettonie.

