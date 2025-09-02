Les produits laitiers lettons sont arrivés au Canada, mettant en valeur des siècles de tradition et une saveur européenne authentique

TORONTO, le 2 sept. 2025 /CNW/ - Les Canadiens découvrent de nouvelles saveurs de l'Europe avec les produits laitiers lettons traditionnels qui arrivent sur les marchés locaux dans le cadre de la campagne soutenue par l'UE, « Produits européens Premium: Meilleur Savoir-Faire, Meilleurs Choix ». Des boissons lactées à la crème aigre, en passant par le fromage à la crème et le fromage cottage, ces spécialités reflètent des siècles de savoir-faire en matière de produits laitiers dans les pays baltes. Fabriqués en mettant l'accent sur la pureté, la fraîcheur et le respect des traditions, les produits laitiers lettons apportent des saveurs authentiques et des ingrédients polyvalents de l'Europe du Nord dans les cuisines canadiennes.

Les consommateurs canadiens montrent un intérêt croissant pour les traditions alimentaires mondiales, et les produits laitiers lettons offrent une nouvelle option dans ce domaine. Compte tenu de la diversité de la scène culinaire au Canada et de l'appétit croissant pour les produits internationaux authentiques, ces spécialités laitières offrent aux cuisiniers et aux chefs à la maison des ingrédients polyvalents qui peuvent être utilisés dans des plats populaires ou inspirer de nouvelles créations.

Essayez-les à la maison : Parfait letton au fromage cottage et aux petits fruits

Une recette simple qui met en valeur le goût frais des produits laitiers lettons :

1 tasse de fromage cottage letton





½ tasse de petits fruits frais (fraises, bleuets ou framboises)





1 c. à thé de miel ou de sirop d'érable

Instructions : Déposer le fromage cottage et les petits fruits dans un verre, napper de miel et déguster un déjeuner ou une collation naturelle, en combinant la fraîcheur des produits laitiers et la douceur des petits fruits.

Les produits laitiers lettons sont réputés pour leur qualité, ancrés dans la tradition balte et perfectionnés pour les familles canadiennes contemporaines. Voici quelques produits exceptionnels maintenant disponibles au Canada:

Boissons lactées: Fabriquées avec des ingrédients naturels, parfois rehaussés de fruits ou de petits fruits locaux. Polyvalentes et savoureuses, elles sont appréciées au déjeuner ou comme collations rapides, apportant un goût authentique à la vie quotidienne.





Fabriquées avec des ingrédients naturels, parfois rehaussés de fruits ou de petits fruits locaux. Polyvalentes et savoureuses, elles sont appréciées au déjeuner ou comme collations rapides, apportant un goût authentique à la vie quotidienne. Crème aigre: Ce produit letton traditionnel a une texture riche et crémeuse et une saveur piquante agréable. La crème aigre est un ingrédient de base de la cuisine locale, utilisée dans la cuisson ou comme garniture pour les soupes, les salades et les desserts.





Ce produit letton traditionnel a une texture riche et crémeuse et une saveur piquante agréable. La crème aigre est un ingrédient de base de la cuisine locale, utilisée dans la cuisson ou comme garniture pour les soupes, les salades et les desserts. Fromage à la crème : Connu pour sa texture lisse et son goût doux et crémeux, le fromage à la crème letton est composé de lait frais et de crème. Il est idéal pour les recettes sucrées et salées, comme les tartinades, les trempettes et les gâteaux au fromage.





Connu pour sa texture lisse et son goût doux et crémeux, le fromage à la crème letton est composé de lait frais et de crème. Il est idéal pour les recettes sucrées et salées, comme les tartinades, les trempettes et les gâteaux au fromage. Fromage cottage: Un classique du régime alimentaire letton, le fromage cottage est fabriqué avec du lait pasteurisé. Sa texture légèrement friable et son goût frais le rendent polyvalent pour les préparations sucrées et salées. Trouvez une recette de fromage cottage ici .





Un classique du régime alimentaire letton, le fromage cottage est fabriqué avec du lait pasteurisé. Sa texture légèrement friable et son goût frais le rendent polyvalent pour les préparations sucrées et salées. Trouvez une recette de fromage cottage ici Collations de fromage cottage: Une gâterie lettone unique faite de fromage cottage sucré et enduite de chocolat ou de glaçage. Disponibles en différentes saveurs comme la vanille, la fraise et le caramel, elles sont une collation savoureuse appréciée des enfants et des adultes.





Une gâterie lettone unique faite de fromage cottage sucré et enduite de chocolat ou de glaçage. Disponibles en différentes saveurs comme la vanille, la fraise et le caramel, elles sont une collation savoureuse appréciée des enfants et des adultes. Fromage fondu: Fabriqué avec du fromage naturel et des ingrédients laitiers, le fromage fondu a une saveur douce et crémeuse et d'excellentes propriétés de fusion. Il est idéal pour les sandwichs, la cuisson ou les collations rapides.





Fabriqué avec du fromage naturel et des ingrédients laitiers, le fromage fondu a une saveur douce et crémeuse et d'excellentes propriétés de fusion. Il est idéal pour les sandwichs, la cuisson ou les collations rapides. Fromage à salade: Un fromage tendre et saumuré avec une texture friable et une saveur piquante et salée, comme la feta. Il est parfait pour les salades, les pâtisseries et les plats de style méditerranéen.





Un fromage tendre et saumuré avec une texture friable et une saveur piquante et salée, comme la feta. Il est parfait pour les salades, les pâtisseries et les plats de style méditerranéen. Crème UHT: Crème traitée à ultra-haute température avec une longue durée de conservation. Elle conserve sa texture et son goût crémeux. Idéale pour le café, les sauces et les desserts, offrant une commodité sans compromettre la qualité.





Crème traitée à ultra-haute température avec une longue durée de conservation. Elle conserve sa texture et son goût crémeux. Idéale pour le café, les sauces et les desserts, offrant une commodité sans compromettre la qualité. Fromage à pâte mi-dure biologique: Fabriqué avec du lait biologique certifié et vieilli pour développer une texture ferme et une saveur de noix. Ce fromage reflète les normes élevées de la Lettonie en matière de produits laitiers biologiques et est excellent seul ou pour la cuisson.

Pour en savoir plus sur la qualité des produits laitiers lettons, regardez cette vidéo ici

Appel à l'action : Professionnels, participez à la campagne

Nous invitons les professionnels de l'alimentation, les chefs, les détaillants et les distributeurs canadiens à explorer les possibilités de collaboration avec la campagne « Produits européens Premium ». Pour en savoir plus sur la façon de trouver ces produits haut de gamme ou de s'associer à la campagne, consultez le site https://premiumeuropeanproducts.eu/, envoyez-nous un courriel à [email protected] ou suivez-nous sur les médias sociaux :

Instagram : Instagram

Facebook : Facebook

You Tube : YouTube

ETHEAS et LDC invitent les importateurs, les distributeurs et les chefs de file de l'industrie alimentaire canadienne à découvrir ces produits européens exceptionnels et à former des collaborations pour soutenir des objectifs communs en matière de qualité, de transparence et de durabilité.

À propos du PROGRAMME « PRODUITS EUROPÉENS PREMIUM »

La campagne : « Produits européens premium : « Meilleur Savoir-Faire, Meilleurs Choix » est cofinancée par l'Union européenne et mise en œuvre par l'Union nationale des coopératives agricoles de Grèce (ETHEAS) et le Comité laitier letton (LDC). Elle vise à promouvoir des produits de haute qualité et à valeur ajoutée au Canada, en Corée du Sud et en Malaisie, parmi lesquels des huiles d'olive AOP, des olives de table, des raisins secs, du safran, du fromage à pâte dure, de la gomme et de l'huile de gomme de Grèce, ainsi que des produits laitiers, des fruits confits, des chocolats, des confiseries et des collations salées de Lettonie. De 2024 à 2026, le programme vise à rehausser considérablement le profil des produits européens sur ces marchés grâce à une approche à quatre volets : sensibilisation, amélioration de la reconnaissance des consommateurs, augmentation de la consommation et hausse des exportations vers le Canada, la Malaisie et la Corée du Sud.

Les bénéficiaires : L'Union nationale des coopératives agricoles de Grèce (ETHEAS), créée par la loi d'État grecque, coordonne plus de 300 coopératives agricoles dans toute la Grèce et représente environ 80 % du chiffre d'affaires total de ces coopératives. Elle se concentre sur le développement rural et coopératif, soutient les activités des membres à l'échelle nationale et internationale, publie des opinions sur les questions agricoles, supervise la promotion des coopératives et mène des activités éducatives. Le Comité laitier letton (LDC), créé en 1995, représente les producteurs de lait lettons et vise à protéger leurs intérêts. Il se compose de 17 membres qui sont responsables d'environ 80 % du lait industriel produit en Lettonie.

