Le Canada accueille une nouvelle vague de produits grecs certifiés AOP, avec du safran, des olives et du fromage à pâte dure maintenant disponibles pour ravir les chefs, les détaillants et les amateurs d'aliments à l'échelle nationale. Ces produits de base méditerranéens apportent à la fois authenticité et polyvalence aux cuisines canadiennes, alliant des traditions centenaires aux tendances culinaires modernes.

TORONTO, le 17 sept. 2025 /CNW/ - Les Canadiens qui cherchent à apporter des saveurs méditerranéennes vibrantes dans leurs cuisines ont maintenant accès directement à certains des produits les plus précieux de la Grèce : le safran AOP, les olives et les fromages à pâte dure. Ces produits de base de la gastronomie grecque combinent des siècles de tradition et un attrait moderne, offrant aux chefs, détaillants et cuisiniers canadiens des ingrédients authentiques pour améliorer les repas de tous les jours.

La cuisine grecque a toujours été une question d'équilibre: riche, mais naturelle, simple, mais profondément savoureuse. Le safran certifié AOP de Kozani, les olives de Rovion et de Stylida et les fromages à pâte dure traditionnels fabriqués à partir de lait de mouton et de chèvre sont plus que des articles de garde-manger : ce sont des ambassadeurs culinaires du patrimoine agricole de la Grèce.

« Les consommateurs canadiens adoptent les saveurs mondiales comme jamais auparavant, a déclaré Christos Giannakakis, représentant de la campagne soutenue par l'UE intitulée « Produits européens Premium: Meilleur Savoir-Faire, Meilleurs Choix ». Les produits grecs AOP sont parfaitement alignés sur ce mouvement : haute qualité, enracinés dans la tradition et incroyablement polyvalents dans les cuisines professionnelles et la cuisine maison. »

Voici quelques-unes des offres exceptionnelles maintenant offertes sur le marché canadien :

Safran Krokos Kozanis de AOP: Connu sous le nom d'« or rouge », le safran grec est prisé pour sa couleur profonde, sa saveur puissante et son arôme floral délicat. Récoltée à la main dans la région de Kozani, il s'agit de l'une des épices les plus précieuses au monde. Protégé par la certification, il est cueilli à la main dans la région montagneuse de Kozani, en Grèce, où environ 1,000 familles de 25 villages le récoltent chaque automne. Pour produire un seul kilo, il faut arracher les fils délicats de près de 150,000 fleurs de crocus, ce qui en fait l'un des ingrédients les plus prisés et les plus rares au monde.



AOP Konservolia Rovion : la variété d'olives de table la plus commune en Grèce, cultivée dans la municipalité de Rovies, au centre de la Grèce. Reconnus pour leur robustesse, leur productivité élevée et leur précocité exceptionnelle, ils sont appréciés au complet ou découpés dans une vaste gamme de créations culinaires, des salades grecques traditionnelles aux plats internationaux modernes. Le microclimat unique de la région donne aux olives leur couleur vert foncé, leur chair croustillante et leur arôme caractéristique.



AOP Konservolia Stylida: Reconnue pour ses riches qualités organoleptiques, son climat méditerranéen tempéré, son altitude idéale, sa proximité avec la mer et sa température annuelle moyenne de 16,5°C offrent des conditions de culture optimales, assurant à la fois une qualité élevée et un rendement constant. La culture suit un modèle de gestion intégré et respectueux de l'environnement, entièrement conforme aux normes de certification et de qualité nationales et internationales.



AOP Graviera Kritis: Un célèbre fromage AOP de Crète, fabriqué principalement de lait de mouton avec jusqu'à 20 % de lait de chèvre. Il a une texture ferme, une couleur blanc-jaune avec de petits trous, et un arôme et un goût distinctifs. Produit selon les règles AOP et mûri au moins trois mois, il est dégusté aux repas, au déjeuner ou accompagné de raki, de vin, de miel, de noix, de fruits secs et de légumes frais.

Une touche méditerranéenne à un classique canadien: Mac & Cheese au safran et aux olives

Envie de revisiter un plat réconfortant emblématique du Canada? Essayez un macaroni au fromage gratiné infusé de saveurs grecques AOP. Une pointe de safran de Krokos Kozanis apporte une profondeur aromatique, les olives de Konservolia ajoutent une touche saumâtre, et le fromage grec à pâte dure offre une richesse savoureuse aux côtés du cheddar bien connu.

Inspiration dans votre cuisine:

Faites cuire vos macaronis préférés, puis incorporez-les dans une sauce crémeuse préparée avec du cheddar canadien et du fromage grec AOP à pâte dure.

Infuser la sauce d'une pincée de safran pour obtenir une couleur dorée et un arôme délicat.

Incorporer les olives grecques AOP tranchées avant de les cuire au four, puis terminer avec de la chapelure et du persil frais.

Cette variation rehausse un favori canadien avec une authenticité méditerranéenne -- une façon simple pour les Canadiens d'intégrer les produits grecs AOP dans leur cuisine quotidienne.

Un engagement envers la qualité et la confiance

La campagne Premium European Products renforce les normes respectées à l'échelle mondiale de l'UE, qui comprennent des contrôles stricts des pesticides et des réglementations élevées en matière d'hygiène dans le domaine de la transformation. Les producteurs grecs présentent les méthodes traditionnelles et les pratiques agricoles naturelles sur la scène mondiale, offrant des produits à la fois authentiques et pleins de caractère.

Avec des éléments visuels inspirés des paysages et du patrimoine européens, la campagne invite les Canadiens à découvrir les traditions profondément enracinées et les normes sans compromis derrière chaque produit.

Appel à l'action : Professionnels, participez à la campagne

Nous invitons les professionnels de l'alimentation, les chefs, les détaillants et les distributeurs canadiens à explorer les possibilités de collaboration avec la campagne « Produits européens Premium ». Pour en savoir plus sur la façon de trouver ces produits haut de gamme ou de s'associer à la campagne, consultez le site https://premiumeuropeanproducts.eu/, envoyez-nous un courriel à [email protected] ou suivez-nous sur les médias sociaux :

Instagram : Instagram

Facebook : Facebook

You Tube : YouTube

ETHEAS et LDC invitent les importateurs, les distributeurs et les chefs de file de l'industrie alimentaire canadienne à découvrir ces produits européens exceptionnels et à former des collaborations pour soutenir des objectifs communs en matière de qualité, de transparence et de durabilité.

À propos du PROGRAMME « PRODUITS EUROPÉENS PREMIUM »

La campagne : « Produits européens premium : « Meilleur Savoir-Faire, Meilleurs Choix » est cofinancée par l'Union européenne et mise en œuvre par l'Union nationale des coopératives agricoles de Grèce (ETHEAS) et le Comité laitier letton (LDC). Elle vise à promouvoir des produits de haute qualité et à valeur ajoutée au Canada, en Corée du Sud et en Malaisie, parmi lesquels des huiles d'olive AOP, des olives de table, des raisins secs, du safran, du fromage à pâte dure, de la gomme et de l'huile de gomme de Grèce, ainsi que des produits laitiers, des fruits confits, des chocolats, des confiseries et des collations salées de Lettonie. De 2024 à 2026, le programme vise à rehausser considérablement le profil des produits européens sur ces marchés grâce à une approche à quatre volets : sensibilisation, amélioration de la reconnaissance des consommateurs, augmentation de la consommation et hausse des exportations vers le Canada, la Malaisie et la Corée du Sud.

Les bénéficiaires : L'Union nationale des coopératives agricoles de Grèce (ETHEAS), créée par la loi d'État grecque, coordonne plus de 300 coopératives agricoles dans toute la Grèce et représente environ 80 % du chiffre d'affaires total de ces coopératives. Elle se concentre sur le développement rural et coopératif, soutient les activités des membres à l'échelle nationale et internationale, publie des opinions sur les questions agricoles, supervise la promotion des coopératives et mène des activités éducatives. Le Comité laitier letton (LDC), créé en 1995, représente les producteurs de lait lettons et vise à protéger leurs intérêts. Il se compose de 17 membres qui sont responsables d'environ 80 % du lait industriel produit en Lettonie.

Un engagement envers la qualité et la confiance

La campagne Premium European Products renforce les normes respectées à l'échelle mondiale de l'UE, qui comprennent des contrôles stricts des pesticides et des réglementations élevées en matière d'hygiène dans le domaine de la transformation. Les producteurs grecs présentent les méthodes traditionnelles et les pratiques agricoles naturelles sur la scène mondiale, offrant des produits à la fois authentiques et pleins de caractère.

Avec des éléments visuels inspirés des paysages et du patrimoine européens, la campagne invite les Canadiens à découvrir les traditions profondément enracinées et les normes sans compromis derrière chaque produit.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2721234/5501510/PRIME_EUROPEAN_PRODUCTS_LOGO_Logo.jpg

SOURCE Premium European Products