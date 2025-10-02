TORONTO, le 2 oct. 2025 /CNW/ - Le programme Produits Européens Premium au Canada accueille une nouvelle vague de produits fruitiers européens (fruits confits, pastillas et poudres de fruits séchés) qui apportent une saveur authentique et des utilisations variées, pour les repas et les en-cas, partout au pays.

En raison de la demande croissante des consommateurs pour des produits naturels et transparents, les Canadiens recherchent de plus en plus des ingrédients qui correspondent à un mode de vie axé sur la qualité, sans compromettre le goût. Grâce à la campagne soutenue par l'UE « Produits européens Premium: Meilleur Savoir-Faire, Meilleurs Choix », ils peuvent désormais découvrir la douceur et la qualité authentiques de ces spécialités européennes, un reflet fidèle des riches traditions agricoles de la Grèce et de la Lettonie.

Au Canada, le marché des fruits séchés devrait générer des revenus de l'ordre de 436,4 millions USD d'ici 2030, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,5 % de 2022 à 2030. Le marché a généré 247,5 millions USD de revenus en 2021.

Les fruits séchés lettons sont soigneusement sélectionnés à partir de produits locaux de grande qualité et suivent un processus de séchage doux conçu pour conserver toute leur saveur et couleur naturelles. Les fruits sont triés et déshydratés à l'aide de techniques contrôlées qui conservent l'intégrité du produit sans avoir recours à des additifs artificiels. Des normes strictes de sécurité et d'hygiène sont appliquées tout au long du processus, avec une surveillance continue pour prévenir la contamination et assurer l'uniformité des produits. Toutes les installations fonctionnent conformément aux réglementations de sécurité alimentaire de l'UE, intégrant des systèmes de traçabilité et des contrôles d'assurance qualité à chaque étape de la production pour livrer des produits de fruits secs sûrs et de haute qualité.

Fruits confits : lentement séchés à basse température, ces fruits et baies conservent leurs couleurs vives et leurs textures savoureuses. Seul du sucre est ajouté, sans arômes artificiels, conservateurs ni colorants. Leur rôle historique d'en­cas énergisant pendant l'hiver ou de collation en été en fait un véritable délice. Vous pouvez visionner une courte vidéo ici .

Fruits confits en chocolat : pour les amateurs de chocolat, certains fruits confits et baies sont recouverts d'un glaçage au chocolat premium. Le séchage en douceur préserve leur essence naturelle, leur couleur et leur arôme, créant une gourmandise élégante idéale pour les petits plaisirs sucrés ou les tables festives. Les variétés comprennent la canneberge, le cassis, la citrouille, le coing et la rhubarbe.

Pastillas : des confections qui fondent dans la bouche à base de baies, de fruits, de légumes, de sucre et de poudre de blanc d'œuf maison. Ces friandises uniques offrent une alternative savoureuse aux bonbons traditionnels.

Poudres : pour les créateurs culinaires, ces poudres rehaussent les recettes comme les desserts, les boissons fouettées, le porridge, les soupes, les crèmes glacées, les biscuits, les crêpes, les confitures et les cocktails, offrant une saveur naturelle et un caractère fruité à chaque plat.

« Les consommateurs canadiens étant de plus en plus conscients de ce qui se trouve dans leur assiette, l'arrivée de ces produits européens authentiques répond à l'appétit croissant pour des options pures et authentiques », affirme Jānis Šolks, président du conseil d'administration du Comité laitier letton.

Qu'ils soient saupoudrés au petit­déjeuner, mélangés à une boisson fouettée ou dégustés en collation de choix, ces produits européens transforment les moments du quotidien en expériences savoureuses.

Appel à l'action : Professionnels, participez à la campagne

Nous invitons les professionnels de l'alimentation, les chefs, les détaillants et les distributeurs canadiens à explorer les possibilités de collaboration avec la campagne « Produits européens Premium: Meilleur Savoir-Faire, Meilleurs Choix ». Pour en savoir plus sur la façon de trouver ces produits haut de gamme ou de s'associer à la campagne, consultez le site https://premiumeuropeanproducts.eu/, envoyez-nous un courriel à [email protected] ou suivez-nous sur les médias sociaux :

ETHEAS et LDC invitent les importateurs, les distributeurs et les chefs de file de l'industrie alimentaire canadienne à découvrir ces produits européens exceptionnels et à former des collaborations pour soutenir des objectifs communs en matière de qualité, de transparence et de durabilité.

À propos du PROGRAMME « PRODUITS EUROPÉENS PREMIUM »

La campagne : « Produits européens Premium: Meilleur Savoir-Faire, Meilleurs Choix » est cofinancée par l'Union européenne et mise en œuvre par l'Union nationale des coopératives agricoles de Grèce (ETHEAS) et le Comité laitier letton (LDC). Elle vise à promouvoir des produits de haute qualité et à valeur ajoutée au Canada, en Corée du Sud et en Malaisie, parmi lesquels des huiles d'olive AOP, des olives de table, des raisins secs, du safran, du fromage à pâte dure, de la gomme et de l'huile de gomme de Grèce, ainsi que des produits laitiers, des fruits confits, des chocolats, des confiseries et des collations salées de Lettonie. De 2024 à 2026, le programme vise à rehausser considérablement le profil des produits européens sur ces marchés grâce à une approche à quatre volets : sensibilisation, amélioration de la reconnaissance des consommateurs, augmentation de la consommation et hausse des exportations vers le Canada, la Malaisie et la Corée du Sud.

Les bénéficiaires : L'Union nationale des coopératives agricoles de Grèce (ETHEAS), créée par la loi d'État grecque, coordonne plus de 300 coopératives agricoles dans toute la Grèce et représente environ 80 % du chiffre d'affaires total de ces coopératives. Elle se concentre sur le développement rural et coopératif, soutient les activités des membres à l'échelle nationale et internationale, publie des opinions sur les questions agricoles, supervise la promotion des coopératives et mène des activités éducatives. Le Comité laitier letton (LDC), créé en 1995, représente les producteurs de lait lettons et vise à protéger leurs intérêts. Il se compose de 17 membres qui sont responsables d'environ 80 % du lait industriel produit en Lettonie.

