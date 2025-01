Le rapport révèle les principaux facteurs qui sous-tendent les projets de recherche d'emploi des travailleurs et expliquent leur satisfaction au travail, ainsi que la façon dont les employeurs peuvent éviter les pièges courants en matière de recrutement

TORONTO, le 30 janv. 2025 /CNW/ - Une nouvelle étude de Robert Half, cabinet de recrutement offrant des services-conseils aux entreprises, suggère que 38 % des professionnels ont commencé ou prévoient de commencer à chercher un nouvel emploi au cours du premier semestre de cette année, chiffre en baisse par rapport à la moitié des travailleurs en juillet 2024. De plus, 39 % des répondants affirment être prêts à changer d'emploi si la bonne occasion se présente.

Principaux facteurs contribuant aux projets de recherche d'emploi

Encore une fois, le salaire est le principal facteur qui influence les projets de recherche d'emploi. Voici les principales raisons invoquées par les travailleurs qui envisagent un changement d'emploi :

Un salaire plus élevé (41 %)

De meilleurs avantages sociaux et accessoires (31 %)

Une plus grande flexibilité liée au télétravail que ce que leur entreprise est prête à offrir (27 %)

Plus de possibilités de perfectionnement professionnel (20 %)

Raisons pour lesquelles d'autres travailleurs ne veulent pas changer d'emploi

Lorsqu'on leur a demandé ce qui influence leur décision de ne pas chercher un nouvel emploi, les professionnels ont mentionné comme facteurs déterminants un salaire concurrentiel assorti d'augmentations de salaire régulières au mérite (74 %), des charges de travail et des attentes justes et raisonnables (70 %), des possibilités d'avancement professionnel et des gestionnaires qui les soutiennent (à égalité à 69 %), une culture de travail et d'équipe positive (68 %) et une certaine souplesse quant au moment et à l'endroit où ils travaillent (66 %).

« Bien que de nombreux professionnels souhaitent toujours se trouver un nouvel emploi à l'heure actuelle, la diminution de la recherche active d'emploi pourrait entraîner une augmentation des défis en matière d'embauche pour près de la moitié des entreprises qui prévoient d'élargir leur main-d'œuvre en 2025 », a déclaré Koula Vasilopoulos, première directrice générale chez Robert Half Canada. « Les employeurs devront se concentrer sur des stratégies qui les aideront à trouver les bons talents, à promouvoir un processus de recrutement harmonieux et à attirer des travailleurs qualifiés qui souhaitent occuper de nouveaux rôles. »

La confiance des travailleurs demeure élevée

Bien que le nombre de travailleurs faisant état de projets de recherche d'emploi ait considérablement baissé par rapport au niveau d'optimisme accru en période de pandémie, la plupart des travailleurs (94 %) ont confiance en leurs compétences et leurs capacités, et 73 % d'entre eux ont déclaré avoir acquis de nouvelles compétences au cours des douze derniers mois. De plus, 72 % des travailleurs ont déclaré être convaincus qu'ils pourraient trouver un nouvel emploi s'ils en avaient besoin ou s'ils souhaitaient le faire.

Éviter les pièges courants lors de l'embauche

Lorsqu'on leur a demandé quels étaient les plus grands obstacles auxquels ils font face lorsqu'ils cherchent un nouvel emploi, les professionnels ont mentionné la mise au point d'un curriculum vitæ qui se démarque (70 %), l'identification d'emplois qui correspondent à leurs compétences, à leurs expériences et à leurs objectifs professionnels (68 %), le manque de temps pour chercher et postuler un emploi et savoir quand faire un suivi auprès du recruteur (à égalité à 55 %).

L'enquête a également mis en évidence des signaux d'alerte potentiels qui peuvent dissuader les travailleurs de postuler un emploi, notamment :

Aucune échelle salariale dans la description d'emploi (42 %)

Responsabilités professionnelles, rapports hiérarchiques et cheminement de carrière vagues ou déraisonnables (35 %)

Mauvaise communication avec le responsable d'embauche ou le recruteur (33 %)

À propos de l'étude

Le sondage en ligne a été mis au point par Robert Half et mené par une société de recherche indépendante en décembre 2024. Il comprend les réponses de 1 500 professionnels âgés de 18 ans ou plus à l'échelle du Canada.

