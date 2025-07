TORONTO, le 23 juill. 2025 /CNW/ - Robert Half, cabinet international d'experts-conseils en affaires et en solutions de talents, a été nommé parmi les meilleures entreprises de recrutement professionnel, de recrutement de cadres et de placement de personnel temporaire au Canada dans le classement inaugural des entreprises canadiennes de recrutement et de placement de personnel de Forbes.

Les classements ont été produits en partenariat avec la société d'études de marché Statista. Les listes sont fondées sur les réponses au sondage de plus de 15 000 participants au Canada, soit des gestionnaires des ressources humaines, des gestionnaires d'embauche, des recruteurs et des employés qui ont récemment travaillé avec une entreprise de recrutement. Le sondage a été mené entre la mi-février et la mi-avril 2025.

« Figurer sur la première liste des meilleures entreprises de recrutement au Canada de Forbes est un honneur et nous rend extrêmement fiers, a déclaré David King, directeur général principal chez Robert Half, Canada et Amérique du Sud. Cette reconnaissance souligne l'importance que nous accordons à notre rôle de conseiller de confiance, à faciliter l'accès à des talents de calibre mondial, à fournir des solutions d'embauche diversifiées pour nos clients et les professionnels que nous représentons, ainsi qu'au leadership au sein de l'industrie dans son ensemble. »

Robert Half met les entreprises en relation avec des talents qualifiés et aide les chercheurs d'emploi à trouver des postes allant de postes de premier échelon à des postes de direction, à la fois sur des bases contractuelles et permanentes. Grâce à ses capacités primées en matière d'intelligence artificielle, l'entreprise a amélioré le processus de découverte, d'évaluation et de sélection des candidats, augmentant ainsi sa capacité à pourvoir des postes essentiels plus rapidement.

Robert Half est également reconnue par Fortune comme l'une des entreprises les plus admirées au monde en 2025. Robert Half fait partie d'un groupe restreint d'entreprises qui ont été reconnues parmi les entreprises les plus admirées du palmarès Fortune. Il s'agit de la seule entreprise de son industrie à obtenir cette distinction pour une 28e année consécutive.

À propos de Robert Half

Robert Half est la première et plus grande entreprise de solutions spécialisées en matière de gestion des talents au monde. Elle met en relation les possibilités de grandes entreprises avec des chercheurs d'emploi hautement qualifiés. L'entreprise offre des solutions de placement contractuel et permanent dans les domaines de la finance et de la comptabilité, de la technologie, du marketing et de la création, du droit et du soutien administratif et à la clientèle par l'intermédiaire de ses plus de 300 bureaux dans le monde. Robert Half est la société mère de Protiviti®, une société de services-conseils mondiale qui offre des solutions dans les domaines de l'audit interne, de la gestion des risques, des affaires et de la technologie. Robert Half, y compris Protiviti, a été nommée au palmarès des entreprises les plus admirées de Fortune®. Découvrez la vaste étendue de nos solutions, de nos études et de nos connaissances à RobertHalf.ca/fr.

Personne-ressource : Jillian Levick, 1 647 288-4887, [email protected]