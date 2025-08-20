TORONTO, le 20 août 2025 /CNW/ - Le cabinet-conseil international en affaires et en solutions de gestion des talents Robert Half est fier d'annoncer un jalon de ses dons de bienfaisance à l'échelle internationale. Les équipes de Robert Half dans 19 pays ont recueilli ensemble plus de 1 million $ US à l'appui de Make-A-Wish International afin d'aider à réaliser des vœux qui changent la vie des enfants confrontés à des maladies graves dans les collectivités locales et dans le monde entier.

Cette réalisation, qui témoigne de l'engagement de Robert Half à soutenir les collectivités où nos employés vivent et travaillent, marque la cinquième année de partenariat avec Make-A-Wish International. Des équipes du monde entier ont mis leur énergie, leur créativité et leur cœur dans la collecte de fonds, démontrant le pouvoir transformateur de la collaboration mondiale dans le cadre de diverses initiatives communautaires. Il s'agit notamment de nos défis annuels Round the World Challenge et Global Activity Challenge, ainsi que de ventes de pâtisseries communautaires, d'activités de bénévolat, d'événements comme des marathons et des marchethons ainsi que d'autres programmes de collecte de fonds locaux, qui mettent en valeur le dévouement et l'influence de nos employés dans le monde entier.

« Atteindre une somme de 1 M$ US en contributions à Make-A-Wish International est un jalon formidable dans le cadre de notre partenariat, et nous sommes vraiment inspirés par la compassion et la générosité de nos équipes partout dans le monde. Cette réalisation montre ce qu'il est possible de faire en collaborant sur un objectif commun.. Non seulement cela renforce notre engagement envers les collectivités que nous servons en changeant la donne, mais en outre, cela aide à réaliser des vœux qui transforment la vie des gens en apportant de l'espoir, de la force et de la joie pendant des périodes incroyablement difficiles ». -- Greg Scileppi, président, Opérations internationales de solutions de gestion des talents.

« L'engagement de Robert Half au cours des cinq dernières années a été particulièrement inspirant. La passion de l'entreprise nous a permis d'aider plus d'enfants dans un plus grand nombre de pays, apportant ainsi de l'espoir là où les besoins sont les plus criants. Nous avons prouvé ensemble qu'un vœu peut être un tournant décisif dans le parcours d'un enfant, et nous sommes impatients de voir ce que nous pourrons accomplir au cours des prochaines années. » - Luciano Manzo, président et chef de la direction de Make-A-Wish International

Pour en savoir plus sur les initiatives communautaires de Robert Half, cliquez ici.

À propos de Robert Half

Robert Half est la première et plus grande entreprise de solutions spécialisées en matière de talents au monde. Elle met en relation les possibilités de grandes entreprises avec des chercheurs d'emploi hautement qualifiés. L'entreprise offre des solutions de placement contractuel et permanent dans les domaines de la finance et de la comptabilité, de la technologie, du marketing et de la création, du droit ainsi que de du soutien administratif et à la clientèlepar l'intermédiaire de ses plus de 300 bureaux dans le monde. Robert Half est la société mère de Protiviti®, une société de services-conseils mondiale qui offre des solutions dans les domaines de l'audit interne, de la gestion des risques, des affaires et de la technologie. Robert Half, y compris Protiviti, a été nommée au palmarès des entreprises les plus admirées de Fortune®. Découvrez la vaste étendue de nos solutions, de nos études et de nos connaissances à RobertHalf.ca.

À propos de Make-A-Wish International

Make-A-Wish réalise des vœux qui changent la vie d'enfants atteints d'une maladie grave. Fondée en 1980, Make-A-Wish est le plus important organisme exauçant des vœux pour enfants au monde, ayant accordé plus de 615 000 vœux dans près de 50 pays. Toutes les 25 secondes, un enfant reçoit un diagnostic de maladie grave et devient admissible à un vœu. Les expériences de vœux peuvent restaurer l'enfance volée par un diagnostic de maladie grave et améliorer le bien-être physique, psychologique et émotionnel. Avec de généreux donateurs, défenseurs, employés et plus de 27 000 bénévoles dans le monde, Make-A-Wish apporte le pouvoir d'un vœu réalisé aux enfants et à leurs familles lorsqu'ils en ont le plus besoin. Pour obtenir plus de renseignements sur Make-A-Wish International, visitez le site worldwish.org.

