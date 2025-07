La flexibilité est la principale raison pour laquelle les travailleurs veulent conserver leur emploi actuel, tandis que de meilleurs avantages viennent en tête de liste des motivations de ceux qui veulent changer d'emploi

Les travailleurs sont intéressés par de nouvelles industries et par le travail contractuel

TORONTO, le 31 juill. 2025 /CNW/ - Une nouvelle étude menée par Robert Half, société de solutions de gestion des talents et de services-conseils aux entreprises, indique que la plupart des travailleurs prévoient conserver leur emploi actuel, du moins pour le moment. Un sondage mené auprès de plus de 1 500 professionnels canadiens a révélé que 26 % des travailleurs prévoient de chercher un nouvel emploi au cours du deuxième semestre de l'année, comparativement à 38 % il y a six mois. Cependant, 40 % des répondants affirment que, même s'ils ne cherchent pas activement, ils sont ouverts à de nouvelles possibilités.

Les travailleurs envisagent différentes options de carrière (Groupe CNW/Robert Half Canada Inc.)

Parmi les quelque trois quarts des travailleurs qui prévoient conserver leur poste, 36 % affirment qu'ils aiment la souplesse dont ils bénéficient actuellement et ne veulent pas courir le risque de la perdre. Parmi les autres principaux facteurs qui pèsent sur leur décision de rester en poste, mentionnons les suivants :

Bonne rémunération (30 %)

Culture d'entreprise positive et bonne relation avec leur supérieur immédiat (29 %)

Sentiment d'accomplissement professionnel dans le cadre de leur poste actuel (27 %)

Travailleurs les plus susceptibles de changer d'emploi

Selon l'étude, les membres de la génération Z (36 %), les millénariaux (30 %) et les professionnels de la technologie (38 %), du marketing et de la création (29 %) et des RH (29 %) sont les plus susceptibles de chercher un nouvel emploi au cours des six prochains mois. Pour la première fois depuis que Robert Half a commencé à faire le suivi de la perception des travailleurs, l'étude montre que les avantages sont le plus grand facteur de motivation pour les travailleurs qui explorent de nouveaux postes (39 %), suivis d'un salaire plus élevé et de plus de possibilités d'avancement professionnel, à égalité avec 38 %.

« Les professionnels examinent plus attentivement leurs options dans le contexte actuel, et bon nombre d'entre eux ont obtenu ces dernières années une souplesse et un salaire avantageux auxquels ils ne sont pas prêts à renoncer facilement », a déclaré Koula Vasilopoulos, directrice générale principale chez Robert Half, Canada. « Comme il y a moins de travailleurs qui cherchent activement un nouvel emploi, les employeurs doivent adopter des approches stratégiques afin d'attirer des talents qualifiés pour des postes essentiels, avec des offres attrayantes qui mettent l'accent sur la rémunération totale, la souplesse, le cheminement professionnel et la culture positive en milieu de travail. »

Changement d'industrie et intérêt pour le travail contractuel

Bien que moins de professionnels soient à la recherche active de nouvelles possibilités, 91 % de ceux qui envisagent un changement de carrière ont déclaré qu'ils songent à changer d'industrie parce qu'ils souhaitaient :

toucher un salaire plus élevé (64 %) ;

profiter d'un meilleur équilibre entre le travail et la vie personnelle (52 %) ;

trouver un travail plus satisfaisant (41 %) ;

profiter de meilleures possibilités d'avancement professionnel (39 %).

De plus, plus de 7 chercheurs d'emploi sur 10 songent à quitter leur emploi permanent pour se tourner vers le travail contractuel. Les principaux facteurs qui les poussent à opter pour le travail contractuel sont un potentiel de rémunération plus élevé (49 %), une plus grande variété de tâches (40 %) et un meilleur équilibre entre le travail et la vie personnelle (39 %).

Dissiper les mythes courants au sujet du travail contractuel

Le travail contractuel peut être un choix de carrière populaire en raison de la souplesse et de l'expérience qu'il offre. Malgré les avantages, il existe quelques idées fausses répandues. Robert Half offre des renseignements pour aider les professionnels à mieux comprendre les réalités des postes contractuels :

Mythe : le travail contractuel n'est qu'un tremplin vers un rôle permanent

Réalité : de nombreux professionnels choisissent activement le travail contractuel comme cheminement de carrière à long terme. Ils apprécient le fait de pouvoir sélectionner eux-mêmes des projets qui correspondent à leurs centres d'intérêt, la souplesse leur permettant de trouver l'équilibre entre priorités personnelles et professionnelles, et la possibilité d'acquérir une expérience diversifiée dans différentes industries, au sein de diverses équipes et avec de nombreuses technologies.

Mythe : les postes contractuels offrent un avancement professionnel limité

Réalité : les professionnels contractuels ont souvent accès à une variété de projets, d'outils et d'environnements qui leur permettent d'acquérir diverses compétences et d'approfondir leur expertise. Cette exposition à de nouveaux défis favorise l'adaptabilité et accélère l'apprentissage, ce qui est très apprécié par la main-d'œuvre moderne.

Mythe : les postes contractuels sont difficiles à trouver

Réalité : au sein du marché du travail d'aujourd'hui, de nombreuses entreprises se tournent vers des solutions de recrutement flexibles et comptent sur des professionnels contractuels pour alléger la charge de travail et mener des projets essentiels, sans l'engagement à long terme que représente un poste permanent.

À propos de l'étude

Le sondage a été mis au point par Robert Half et mené par une firme de sondage indépendante en avril 2025. Les réponses ont été recueillies auprès de plus de 1 500 professionnels âgés de 18 ans et plus à l'échelle du Canada.

À propos de Robert Half

Robert Half est la première et plus grande entreprise de solutions spécialisées en matière de gestion des talents au monde. Elle met en relation les possibilités de grandes entreprises avec des chercheurs d'emploi hautement qualifiés. L'entreprise offre des solutions de placement contractuel et permanent dans les domaines de la finance et de la comptabilité, de la technologie, du marketing et de la création, du droit ainsi que de l'administration et du soutien à la clientèle par l'intermédiaire de ses plus de 300 bureaux dans le monde. Robert Half est la société mère de Protiviti®, une société de services-conseils mondiale qui offre des solutions dans les domaines de l'audit interne, de la gestion des risques, des affaires et de la technologie. Robert Half, y compris Protiviti, a été nommée au palmarès des entreprises les plus admirées de Fortune®. Découvrez la vaste étendue de nos solutions, de nos études et de nos connaissances à RobertHalf.ca.

SOURCE Robert Half Canada Inc.

Personne-ressource : Jillian Levick, 647 288-4887, [email protected]