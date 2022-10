POPLAR RIVER FIRST NATION, TERRITOIRE DU TRAITÉ 5, MB, le 24 oct. 2022 /CNW/ - Une nouvelle école de la maternelle à la 12e année située dans la Poplar River First Nation signifie que certains élèves du secondaire n'auront plus à se déplacer à l'extérieur de la communauté pour poursuivre leurs études.

Aujourd'hui, la Poplar River First Nation célèbre l'ouverture officielle d'une nouvelle école de la maternelle à la 12e année, qui donnera aux élèves l'occasion de rester près de chez eux tout en terminant leurs études secondaires.

Le nouvel établissement de 36,5 millions de dollars comprend une salle d'enseignement traditionnelle, des espaces culturels partagés et des salles de classe, un laboratoire scientifique, une salle polyvalente, une salle d'informatique, un atelier d'arts industriels, un laboratoire d'économie domestique, une bibliothèque, une cuisine et une cafétéria. De plus, la communauté et les élèves bénéficieront d'un gymnase plus grand, d'une salle de santé et d'aires de jeux extérieures, y compris un terrain de sport et une patinoire de hockey pleine grandeur.

En travaillant en partenariat, la Poplar River First Nation et Services aux Autochtones Canada investissent dans l'éducation des Premières Nations et construisent des établissements scolaires qui favorisent de meilleurs résultats pour les élèves et les familles.

Les nouvelles écoles de Poplar River First Nation et de Little Grand Rapids First Nation font partie de l'Initiative de regroupement des écoles du lac Winnipeg, un investissement de plus de 110 millions de dollars pour la construction de trois nouvelles écoles dans les Poplar River, Bloodvein et Little Grand Rapids First Nations.

Citations

« Félicitations à la Poplar River First Nation pour l'inauguration officielle de sa nouvelle école. Les jeunes qui apprendront, grandiront et se développeront dans ce nouveau lieu d'apprentissage et de culture auront un avenir meilleur et votre communauté ne pourra que devenir plus forte! »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

« La Poplar River First Nation célèbre et accueille favorablement la nouvelle école. La Poplar River First Nation s'efforce depuis de nombreuses années d'offrir un établissement secondaire à ses enfants. La nouvelle école fera en sorte que les enfants n'auront plus à quitter la maison pour poursuivre leurs études secondaires. C'est une initiative très bien accueillie qui est prévue depuis 10 ans. La Poplar River First Nation reconnaît et remercie toutes les personnes qui ont contribué à faire de ce projet une réalité. »

Chef Vera Mitchell

Poplar River First Nation

Faits en bref

La Poplar River First Nation est située à environ 340 kilomètres au nord de Winnipeg .

. En plus de la nouvelle école de Poplar River , l'Initiative de regroupement des écoles du lac Winnipeg comprend une nouvelle école de 2 420 mètres carrés de la maternelle à la 9 e année dans la Bloodvein First Nation et une nouvelle école de 4 092 mètres carrés de la maternelle à la 12 e année dans la Little Grand Rapids First Nation.

, l'Initiative de regroupement des écoles du lac comprend une nouvelle école de 2 420 mètres carrés de la maternelle à la 9 année dans la Bloodvein First Nation et une nouvelle école de 4 092 mètres carrés de la maternelle à la 12 année dans la Little Grand Rapids First Nation. Le gouvernement du Canada s'est engagé à investir 2,35 milliards de dollars jusqu'en 2024-2025 (2,27 milliards de dollars excluant le financement des dépenses de fonctionnement) dans les établissements scolaires des Premières Nations.

s'est engagé à investir 2,35 milliards de dollars jusqu'en 2024-2025 (2,27 milliards de dollars excluant le financement des dépenses de fonctionnement) dans les établissements scolaires des Premières Nations. Au 30 juin 2022, Services aux Autochtones Canada avait investi plus de 1,57 milliard de dollars de fonds ciblés (excluant les dépenses de fonctionnement) pour appuyer 250 projets d'infrastructure liés aux écoles, dont 164 sont terminés. Ces projets permettront de construire ou de rénover 203 écoles, dont 135 sont terminées, ce qui profitera à environ 34 000 élèves.

