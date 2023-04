Réseau MAclinique, en partenariat avec le Fonds immobilier de solidarité FTQ, lance la construction d'un nouveau complexe santé

LÉVIS, QC, le 19 avril 2023 /CNW/ - Le Réseau MAclinique, en partenariat avec le Fonds immobilier de solidarité FTQ, lance la construction du Complexe Santé Lévis, une toute nouvelle destination santé répondant aux besoins d'accessibilité aux soins de santé dans le secteur. Le centre multidisciplinaire de 90 000 pi2, qui accueillera notamment les nouveaux locaux de MAclinique Lévis, actuellement située à quelques pas du complexe, regroupera plus de 20 médecins de famille, plusieurs médecins spécialistes du secteur public, ainsi que des professionnels offrant des services paramédicaux connexes.

Pierre Martin, président d'Ogesco Construction; Louis Martin, architecte associé PMA Architecte; Chantal Guimont, médecin associée et présidente Réseau MAclinique; Gabriel Dutil, associé et VP développement, Réseau MAclinique et Normand Bélanger, président-directeur général, Fonds immobilier de solidarité FTQ. (Groupe CNW/Fonds de solidarité FTQ)

Dès novembre 2023, les Lévisiens profiteront d'une importante diversité de services sous le même toit, dont le suivi auprès d'infirmiers, de travailleurs sociaux et d'autres professionnels de la santé. La proximité de tous les intervenants rend l'élaboration de plan de soins plus efficace pour les médecins et plus simple pour les patients. De plus, la structure organisationnelle optimisée, déployée par le réseau MAclinique dans tous les groupes de médecine de famille (GMF) qu'il possède, permet aux médecins d'être libérés des tâches administratives et de se consacrer davantage à leur pratique et aux consultations dans une ambiance multidisciplinaire axée sur le partage des connaissances, le tout aux bénéfices des patients.

Situé à l'angle du boulevard Wilfrid-Carrier et de la rue Lorenzo Auger, le complexe conçu par PMA Architectes et réalisé par Ogesco Construction s'insère dans un pôle central à proximité des transports en commun.

Le Complexe Santé Lévis en bref :

Sur un terrain de 100 000 pi 2 dans un secteur en pleine revitalisation de l'arrondissement Desjardins

dans un secteur en pleine revitalisation de l'arrondissement Desjardins Accès rapide à l'autoroute Jean-Lesage (A20), au boulevard Alphonse-Desjardins et au réseau d'autobus de Lévis

Cinq étages sur 90 000 pi 2

GMF de 21 500 pi 2

18 médecins de famille et 8 médecins spécialistes

Plus de 11 000 pi 2 d'espaces communs (salle de conditionnement physique, espaces collaboratifs, salles de conférences, salon, auditorium…)

d'espaces communs (salle de conditionnement physique, espaces collaboratifs, salles de conférences, salon, auditorium…) 46 espaces de stationnement souterrain avec bornes de recharge électrique

Fenestration abondante favorisant une diffusion importante de la lumière naturelle dans les espaces communs et les bureaux

Plantation de nouveaux arbres, aires de repos extérieures, terrasses

Plusieurs services de santé complémentaires (pharmacie, clinique dentaire, optométriste, audioprothésiste, clinique de physiothérapie…)

« L'arrivée de cette nouvelle clinique à la pointe de la technologie est un élément supplémentaire pour assurer des services diversifiés et de qualité à notre communauté. Je profite de l'occasion pour souligner le dynamisme des propriétaires et je vous souhaite tout le succès dans cette nouvelle étape. »

Gilles Lehouillier, maire de Lévis

« La communauté de pratique du Réseau MAclinique permet aux médecins de notre groupe de se concentrer sur l'essence de leurs fonctions : voir et évaluer des patients. Nous bénéficions de la force d'une communauté de médecins de famille, de pharmaciens, d'infirmières et de travailleurs sociaux qui partagent les mêmes intérêts. Des outils optimisés sont ainsi mis à la disposition de tous les médecins de notre clinique. C'est un modèle qui amène une meilleure efficience et surtout qui est gagnant pour la population. »

Chantal Guimont, médecin associée et présidente, Réseau MAclinique

« Nous avons uni nos forces avec tout un réseau de professionnels et de partenaires dans le but de concevoir un complexe dans un esprit de communauté de pratique pour desservir efficacement le secteur. Nous avons déjà réalisé deux complexes, l'un à Québec dans le secteur Lebourgneuf et l'autre à ville de Saguenay. Notre modèle fonctionne ! »

Gabriel Dutil, VP exécutif, Réseau MAclinique

« Nous investissons dans le projet immobilier Complexe Santé Lévis en partenariat avec un groupe d'entrepreneurs-médecins qui nous a convaincus de l'efficacité de leur modèle d'affaires orienté sur l'accès aux services de santé pour la population et sur le bien-être des bénéficiaires et des professionnels qui profitent d'un environnement neuf et moderne. Le complexe de Lévis représente une première collaboration qui mènera à une série d'autres, souhaitons-le, pour le plus grand bénéfice des occupants et de la population. »

Normand Bélanger, président-directeur général, Fonds immobilier de solidarité FTQ

À propos du Réseau MAclinique

Le Réseau MAclinique travaille à améliorer l'accès aux soins de santé hors établissement au Québec en créant des destinations santé pour ses usagers dans des milieux de vie professionnelle de qualité supérieure pour les professionnels de la santé et leur personnel. L'organisation pilotée par quatre médecins de famille, un chirurgien plastique et un promoteur immobilier d'expérience assure une qualité d'environnement et de pratique pour le professionnel de la santé et ainsi, un service optimisé pour les communautés. Depuis la construction de la première destination santé en 2017, le Complexe Vision, le Réseau MAclinique est devenu une véritable communauté de pratique tournée vers l'avenir, vers les technologies de l'information et vers l'interdisciplinarité. Reseaumaclinique.com

À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Depuis plus de 30 ans, le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables, créateurs d'emplois et socialement responsables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets immobiliers de toutes tailles et dans toutes les régions du Québec, tant dans les secteurs résidentiels, de bureaux, commercial, institutionnel, qu'industriel. Au 31 décembre 2022, il comptait 43 projets en développement ou en construction d'une valeur de 4,8 milliards de dollars dont les projets construction créeront à terme 27 150 emplois; 65 immeubles en gestion d'actifs; 3,7 millions de pi2 de terrain à développer et il cumulait des investissements de 291 millions de dollars pour des projets à vocation sociale ou communautaire. Le Fonds immobilier est membre de Bâtiment durable Québec.

À propos d'Ogesco Construction

Ogesco Construction est une entreprise dynamique qui, depuis le début des années quatre-vingt-dix, œuvre à titre d'entrepreneur général en construction et de gestionnaire de projets. L'entreprise s'est rapidement imposée comme étant un joueur important dans l'industrie de la construction. Fondé sur un esprit d'équipe solide, Ogesco Construction a bâti sa réputation en tissant des liens serrés avec ses partenaires, qui font aujourd'hui sa plus grande force. En effet, ce qui distingue Ogesco Construction demeure sa capacité d'établir une confiance mutuelle et une étroite collaboration avec ses clients. Toutes les énergies sont dédiées à la coordination et à la coopération avec les professionnels et intervenants du milieu afin de réaliser avec succès les projets qui lui sont confiés.

À propos de PMA Architectes

PMA Architectes est une firme d'architecture établie depuis 50 ans dont l'empreinte artistique s'étend à tout le Québec. Elle détient une expertise au service de promoteurs, propriétaires, municipalités et de sociétés immobilières et de gestion et participe à de nombreux projets d'importance dans le bâtiment neuf et la transformation d'édifices.

