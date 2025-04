Inauguration du Complexe Santé Lévis : Un carrefour de collaboration pour repenser la première ligne

LÉVIS, QC, le 29 avril 2025 /CNW/ - Réseau MAclinique a procédé à l'inauguration officielle du Complexe Santé Lévis, en présence de M. Bernard Drainville, ministre de l'Éducation, député de Lévis et responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, ainsi que de Mme Isabelle Demers, mairesse suppléante de Lévis. Plusieurs locataires, représentants du réseau de la santé, partenaires d'affaires et membres de la communauté étaient réunis pour souligner l'implantation d'une ressource moderne, conviviale et intégrée, rassemblant sous un même toit une offre complète de soins de première ligne.

Une approche interdisciplinaire pour offrir des services améliorés aux usagers

Le Complexe Santé Lévis offre un environnement interdisciplinaire moderne où médecins de famille, médecins spécialistes, infirmières, psychologues, dentistes et autres professionnels de la santé collaborent étroitement pour simplifier les parcours de soins et offrir aux patients un accès plus rapide à des services complets et intégrés en un seul lieu.

Le Groupe de médecine familiale (GMF) du Complexe Santé Lévis joue un rôle central dans l'organisation des soins de la région. Seul GMF de Chaudière-Appalaches doté d'un accès réseau, il permet aux patients non inscrits auprès d'un médecin ou d'une clinique d'obtenir :

Des rendez-vous de dépannage le jour même ou le lendemain (la plupart du temps);

Des rendez-vous de suivi médical pour les patients inscrits.

Il se distingue également par plusieurs caractéristiques qui en font un point d'accès essentiel pour la population :

Des heures d'ouverture étendues, incluant les soirs et les fins de semaine;

Un rôle de première ligne pour les patients réorientés des urgences, lorsque leur état de santé ne nécessite pas une hospitalisation;

Une participation active au plan régional d'intervention en période de forte affluence, comme lors de la clinique hivernale;

Une forte expertise en périnatalité, permettant d'élargir l'offre pédiatrique, notamment pour les enfants sans médecin de famille;

Un partenariat avec l'Université du Québec à Rimouski (UQAR) pour la formation des infirmières praticiennes spécialisées (IPS);

La capacité d'accueillir des externes et résidents en médecine, ce qui en fait le seul GMF de la région à offrir ce type de formation clinique.

« Réseau MAclinique est né de la volonté de médecins de créer un modèle plus efficace, pensé par et pour des médecins, afin de mieux soutenir le réseau public et d'améliorer l'accès aux soins. Je tiens à remercier le ministre Bernard Drainville, la mairesse suppléante Isabelle Demers et tous nos partenaires pour leur appui précieux dans cette démarche, qui nous permet d'offrir à la population de Lévis un accès simplifié à des soins de qualité », a déclaré Dre Chantal Guimont, présidente du conseil d'administration et cofondatrice du Réseau MAclinique.

Le Complexe Santé Lévis en quelques chiffres :

21 médecins dont 18 médecins font aussi de la prise en charge (GMF)

3 infirmières praticiennes spécialisées

5 médecins spécialistes sur place

22 000 inscriptions individuelles

11 000 inscriptions collectives via le guichet d'accès à la première ligne (GAP)

Près de 60 000 visites par année

La réalisation du Complexe Santé Lévis a entre autres été rendue possible grâce au soutien du Fonds de solidarité FTQ qui a appuyé le développement d'une infrastructure de soins accessible, durable et innovante.

Pour des photos du Complexe Santé Lévis et de l'événement d'inauguration, cliquez ici.

SOURCE Réseau MAclinique

Renseignements : Catherine Barbeau, Conseillère, Mongeau Pellerin & Co, 514 554-4170, [email protected]