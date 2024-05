MONTRÉAL, le 31 mai 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, Nespresso Canada est heureuse d'ouvrir les portes de sa nouvelle boutique située au Centre Eaton, en plein cœur du centre-ville de Montréal. Basée sur un nouveau concept unique, il s'agit de la première boutique en son genre au Québec, et de la deuxième au pays. La boutique du Centre Eaton offre une expérience immersive, locale et personnalisée, tout en permettant d'explorer l'art du café.

UNE NOUVELLE BOUTIQUE NESPRESSO AU CENTRE EATON DE MONTRÉAL (Groupe CNW/Nestle Nespresso SA)

Grâce à son emplacement idéal, les gens pourront facilement effectuer un arrêt café à la nouvelle boutique Nespresso au cours de leur virée magasinage au Centre Eaton ou encore lors de leur passage au centre-ville montréalais. La boutique est accessible dès aujourd'hui depuis l'entrée de la station de métro McGill ou encore par les entrées extérieures du centre commercial situées sur l'avenue McGill College, la rue Sainte-Catherine, le boulevard Robert-Bourassa et le boulevard De Maisonneuve. Située au niveau métro, elle sera également au même niveau que la future station McGill du REM dont l'ouverture est prévue pour plus tard cette année.

« En visitant notre nouvelle boutique au Centre Eaton, les gens auront la chance de s'immerger dans l'univers Nespresso, notamment grâce au savoir-faire de nos experts, de l'atmosphère invitante du lieu et de nos engagements en matière de circularité. » énonce Carlos Oyanguren, président de Nespresso Canada. « Il était d'autant plus primordial pour nous de miser sur un lieu hautement accessible afin de nous rapprocher des amateurs de café. Je vous invite à venir découvrir par vous-mêmes cette expérience de magasinage renouvelée », ajoute-t-il.

Quelques caractéristiques clés de la boutique

Dans la nouvelle section L'Art du café , les membres du Club Nespresso seront invités à prendre part au voyage « de la cerise de café à la tasse » avec une équipe dévouée d'experts en café. Ils auront l'occasion d'y découvrir et essayer différentes variétés de café offertes par Nespresso.

, les membres du Club Nespresso seront invités à prendre part au voyage « de la cerise de café à la tasse » avec une équipe dévouée d'experts en café. Ils auront l'occasion d'y découvrir et essayer différentes variétés de café offertes par Nespresso. Pour convenir aux rythmes de vie même les plus rapides, les membres pourront désormais passer des commandes en ligne pour ramassage en boutique , en plus de profiter la solution libre-service offerte sur place.

, en plus de profiter la offerte sur place. Fidèle aux valeurs de Nespresso en matière de développement durable, la boutique comptera un coin recyclage où les membres seront invités à déposer leurs capsules Nespresso usagées, afin que l'aluminium soit revalorisé et le marc de café, utilisé comme compost de grande qualité sur des fermes locales.

où les membres seront invités à déposer leurs capsules Nespresso usagées, afin que l'aluminium soit revalorisé et le marc de café, utilisé comme compost de grande qualité sur des fermes locales. Certains accessoires achetés en boutique pourront être personnalisés grâce à une machine à graver , et ce sans frais supplémentaires.

, et ce sans frais supplémentaires. Le décor de la boutique présentera une palette de couleurs résonnant avec les codes de la nature et évoquant une atmosphère des plus chaleureuses.

Les amateurs de café du Grand Montréal qui visitaient auparavant les boutiques situées sur la rue Crescent et au magasin La Baie d'Hudson sur la rue Sainte-Catherine, désormais fermées, sont invités à découvrir l'expérience modernisée maintenant offerte à la boutique du Centre Eaton.

Heures d'ouverture de la boutique située au Centre Eaton de Montréal

Lundi et mardi : 10h - 19h

Mercredi - Vendredi :10h à 21h

Samedi: 10h - 18h

Dimanche: 11h - 17h

Note : Heures d'ouverture spéciales pendant le mois de décembre.

À propos de Nespresso SA

Nestlé Nespresso SA est le précurseur et la référence en matière de café portionné de haute qualité. L'entreprise collabore avec plus de 150 000 fermiers répartis dans 18 pays grâce au Programme AAA pour une qualité durable™ afin d'intégrer des pratiques durables dans les fermes et ses environs. Lancé en 2003 en collaboration avec l'ONG Rainforest Alliance, le programme permet d'améliorer le rendement et la qualité des récoltes, d'offrir un approvisionnement durable de café de la plus haute qualité et d'améliorer les conditions de vie des fermiers et de leur communauté.

En 2022, Nespresso a obtenu la certification B Corp™ - rejoignant ainsi un mouvement international de plus de 7 900 entreprises qui répondent aux normes élevées de B Corp en matière de responsabilité sociale et environnementale et de transparence.

Basée à Vevey, en Suisse, Nespresso est présente dans 93 pays et emploie plus de 14 000 personnes. En 2023, son réseau de distribution mondial était constitué de 791 boutiques. Pour plus d'informations, visitez le site web corporatif de Nespresso : www.nestle-nespresso.com.

