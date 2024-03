HALIFAX, NS, le 27 mars 2024 /CNW/ - Nespresso Canada est heureuse d'ouvrir les portes de sa toute première boutique située à Halifax, et plus largement en Nouvelle-Écosse, à la suite du succès notable de sa boutique éphémère locale. Les amateurs de café des Maritimes pourront désormais vivre une expérience client de haute qualité en plein cœur du Halifax Shopping Centre, où se trouvait auparavant la boutique éphémère Nespresso.

UNE NOUVELLE BOUTIQUE NESPRESSO À HALIFAX, LA PREMIÈRE EN NOUVELLE-ÉCOSSE (Groupe CNW/Nestle Nespresso SA)

En plus d'offrir un vaste choix de machines à café, de capsules de café et d'accessoires pour tous les goûts et besoins, la nouvelle boutique Nespresso offrira des ateliers café ainsi que des dégustations de café et de recettes caféinées. Les clients auront également l'option de récupérer sur place leurs commandes passées en ligne en se dirigeant vers le comptoir de « ramassage de commande ».

« Avec notre ancrage d'un océan à l'autre, nous avions à cœur de connecter Nespresso davantage avec les amateurs de café de la Nouvelle-Écosse, et il nous semblait primordial de rehausser l'expérience offerte à Halifax. Notre équipe se réjouit désormais de pouvoir accueillir nos clients dans un environnement complètement renouvelé au Halifax Shopping Centre. » déclare Carlos Oyanguren, président de Nespresso Canada.

L'engagement soutenu de Nespresso envers le développement durable sera reflété dans cette nouvelle boutique, qui comptera notamment un coin recyclage où les membres du Club Nespresso seront invités à déposer leurs capsules de café usagées afin de leur donner une deuxième vie. Il suffit que les membres viennent en boutique avec les capsules dans un sac de recyclage noir Nespresso ou leur propre sac en se dirigeant vers la section de collecte de capsules Nespresso usagées. Rappelons que l'ensemble des capsules Nespresso sont fabriquées à partir d'aluminium recyclable à l'infini. Grâce à un procédé mécanique assuré par un partenaire de recyclage local afin de séparer le marc de café de l'aluminium, l'aluminium est revalorisé et le marc de café utilisé comme compost de grande qualité sur des fermes locales.

Certifiée B Corp, Nespresso répond à des normes rigoureuses de responsabilité sociale et environnementale d'entreprise et veille à utiliser le café comme une force pour le bien afin d'avoir un impact localement et globalement.

Emplacement de la boutique

La boutique Nespresso est située au niveau 3, en face de l'entrée 2

Heures d'ouverture de la boutique située au Halifax Shopping Centre

Lundi - Samedi : 9h30 - 21h

Dimanche : 12h - 17 h

À propos de Nespresso SA

Nestlé Nespresso SA est le précurseur et la référence en matière de café portionné de haute qualité. L'entreprise collabore avec plus de 150 000 fermiers répartis dans 18 pays grâce au Programme AAA pour une qualité durable™ afin d'intégrer des pratiques durables dans les fermes et ses environs. Lancé en 2003 en collaboration avec l'ONG Rainforest Alliance, le programme permet d'améliorer le rendement et la qualité des récoltes, d'offrir un approvisionnement durable de café de la plus haute qualité et d'améliorer les conditions de vie des fermiers et de leur communauté.

En 2022, Nespresso a obtenu la certification B Corp™ - rejoignant ainsi un mouvement international de plus de 7 900 entreprises qui répondent aux normes élevées de B Corp en matière de responsabilité sociale et environnementale et de transparence.

Basée à Vevey, en Suisse, Nespresso est présente dans 93 marchés et emploie plus de 14 000 personnes. En 2023, son réseau de distribution mondial était constitué de plus de 791 boutiques. Pour plus d'informations, consultez le site web corporatif de Nespresso : www.nestle-nespresso.com.

SOURCE Nestle Nespresso SA

Renseignements: Source : Yasmine Elmir, Spécialiste communications internes et corporatives, Nestlé Nespresso Canada; Renseignements média : Camille Lavoie, Conseillère principale, Hill & Knowlton, [email protected]