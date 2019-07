Une nouvelle borne de recharge rapide pour véhicules électriques à Cache Creek relie les conducteurs au nord de la Colombie-Britannique

CACHE CREEK, BC, le 23 juill. 2019 /CNW/ - La qualité de vie des Canadiens est étroitement liée à l'environnement. Voilà pourquoi le Canada investit dans des modes de transport écologiques tout en veillant à rendre la vie plus abordable et en créant des collectivités résilientes.

Le député de Mission--Matsqui--Fraser Canyon, Jati Sidhu, au nom du ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Amarjeet Sohi, a participé aujourd'hui à l'inauguration d'une station de recharge rapide pour véhicules électriques à Cache Creek, en Colombie-Britannique. La station permettra aux conducteurs de véhicules électriques au nord de la province de se rendre jusqu'à Prince George.

Plus tôt cette année, le gouvernement du Canada a annoncé l'octroi de fonds pour cette station, qui s'inscrit dans le cadre d'un investissement de 1,15 million de dollars afin d'aménager 23 bornes de recharge rapide pour véhicules électriques à l'échelle de la province. Construite par la British Columbia Hydro and Power Authority, la station est financée en partie par l'Initiative pour le déploiement d'infrastructures pour les véhicules électriques et les carburants de remplacement de Ressources naturelles Canada. Le gouvernement de la Colombie-Britannique a également accordé une enveloppe de 575 000 $ pour l'aménagement de ces 23 bornes de recharge rapide dans le cadre de son programme Clean Energy Vehicle Public Fast Charging Program.

Ce financement fait partie de l'enveloppe de 182,5 millions de dollars qu'investit le gouvernement du Canada dans la construction d'un réseau pancanadien de recharge pour véhicules électriques et dans le soutien de divers projets de démonstration et de déploiement d'infrastructures pour véhicules zéro émission ou à faibles émissions de carbone ainsi que le développement de codes et de normes binationaux (Canada et États-Unis). Il y a plus de 800 bornes de recharge rapide en service ou en attente d'être construites cette année au pays, et l'installation de centaines d'autres bornes est prévue dans les deux prochaines années.

Le budget 2019 comporte un investissement supplémentaire de 130 millions de dollars dans les infrastructures de recharge et une nouvelle mesure incitative, d'une valeur maximale de 5 000 $, dont peuvent se prévaloir les Canadiens qui achètent ou louent un véhicule électrique ou à pile à hydrogène admissible.

Dans le but de protéger l'environnement et d'améliorer la santé de notre planète au profit des générations futures, le plan climatique du Canada prévoit plus de 50 mesures, notamment des actions destinées à protéger nos océans, à éliminer progressivement les centrales électriques au charbon, à investir dans l'énergie renouvelable et les transports en commun ainsi qu'à réduire la pollution par le plastique. Les véhicules zéro émission sont un élément essentiel du plan d'action du Canada pour lutter contre les changements climatiques tout en stimulant l'économie.

Citations

« Les véhicules électriques font partie intégrante de l'avenir énergétique propre du Canada. C'est pour cette raison que nous continuons d'investir dans l'infrastructure nécessaire pour faciliter la recharge rapide et l'adoption généralisée des véhicules à faibles émissions, ce qui nous permet de proposer aux Britanno-Colombiens et à tous les Canadiens des options de déplacement plus écologiques. »

Jati Sidhu,

Député de Mission--Matsqui--Fraser Canyon

« Nous sommes heureux d'aménager cette station de recharge rapide à Cache Creek. Elle permettra aux conducteurs de véhicules électriques de se rendre dans un plus grand nombre de collectivités dans la province. Les véhicules électriques constituent une excellente option pour les Britanno-Colombiens qui souhaitent réduire leur empreinte écologique, puisque nous produisons une électricité verte à 98 %. »

Chris O'Riley

Président et chef de la direction, BC Hydro

Faits en bref

Pour appuyer la transition vers un réseau de transport sobre en carbone, le gouvernement du Canada s'est fixé des objectifs pour les ventes de véhicules zéro émission au pays : 10 % des véhicules légers d'ici 2025, 30 % d'ici 2030 et 100 % d'ici 2040.

s'est fixé des objectifs pour les ventes de véhicules zéro émission au pays : 10 % des véhicules légers d'ici 2025, 30 % d'ici 100 % d'ici 2040. Par l'entremise du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur une période de 12 ans dans le transport en commun, les infrastructures vertes et sociales, les infrastructures de transport à l'appui du commerce ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

