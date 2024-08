DEC appuie le développement économique de toutes les régions du Québec en accordant une attention particulière à celles qui sont aux prises avec des difficultés économiques.

MONTRÉAL et QUÉBEC, le 6 août 2024 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

La participation pleine et entière de toutes les régions du Québec à une croissance inclusive et durable est importante pour notre économie. Puisqu'elles n'ont pas toutes les mêmes atouts ni les mêmes défis, il est essentiel d'en tenir compte pour les appuyer dans leur développement économique.

C'est pourquoi l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui le déploiement par DEC d'une nouvelle approche de financement dans les huit MRC du Québec les plus vulnérables économiquement. Celles‑ci bénéficieront désormais de nouveaux assouplissements aux conditions de programme de DEC, qui pourra y élargir les types d'appuis offerts aux PME et aux OBNL, tout en adaptant son accompagnement aux défis économiques propres à la réalité de chaque MRC.

Ces huit MRC sont : Administration régionale Kativik, MRC Avignon, MRC de La Haute-Gaspésie, MRC La Tuque, MRC de La Vallée-de-la-Gatineau, MRC du Golfe-du-Saint-Laurent, MRC du Rocher-Percé et MRC de Pontiac.

Cette initiative temporaire de trois ans (2024‑2027) aidera les MRC économiquement vulnérables du Québec à concrétiser les projets porteurs d'entreprises et d'organismes qui créeront des avantages économiques locaux et qui rehausseront leur potentiel de développement économique à long terme.

« Notre gouvernement a pour mission d'accompagner les entreprises et les régions du pays vers l'économie de demain et de les aider à saisir les occasions d'affaires qui en ressortiront. C'est pourquoi DEC veut aller plus loin dans sa démarche en portant une attention particulière aux MRC du Québec qui sont les plus vulnérables économiquement. Les aider à développer leurs atouts économiques contribuera à assurer une croissance économique plus inclusive qui bénéficiera à chaque communauté du Québec. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.





DEC cible les besoins de chaque région par des investissements stratégiques, notamment grâce à son indice de développement économique. DEC s'appuie sur cet indice pour adapter ses interventions en fonction du potentiel de croissance des MRC du Québec, sur la base des avantages économiques dont elles disposent et de leur capacité à les exploiter.





DEC adapte déjà son soutien en fonction du potentiel de croissance de chaque région en offrant des conditions assouplies aux 75 municipalités régionales de comté (MRC) du Québec qui ont un faible potentiel de croissance.





Pour aller plus loin encore dans son mandat, DEC offre désormais aux huit MRC qui, parmi ces 75 MRC à faible potentiel de croissance, sont les plus vulnérables économiquement des assouplissements additionnels pour y élargir les types d'aide offerts et de projets appuyés.

