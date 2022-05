La Banque CIBC lance l'avantage Départ Intelli CIBC réservé aux clients de moins de 25 ans, qui permet d'obtenir des opérations bancaires illimitées sans frais mensuels.

TORONTO, le 18 mai 2022 /CNW/ - Le stress financier commence à un jeune âge. Selon un nouveau sondage de la Banque CIBC, une majorité (65 %) de jeunes Canadiens de 18 à 24 ans craint de manquer d'argent pour payer ses dépenses de subsistance. Plus du tiers des répondants (38 %) ont cité comme principale préoccupation financière la crainte d'un revenu disponible insuffisant pour profiter de la vie, ce qui en fait le facteur de stress financier le plus courant.

Afin d'aider les jeunes à adopter de bonnes habitudes financières tôt dans leur parcours financier, la Banque CIBC a lancé le nouvel avantage Départ Intelli CIBCMC, une solution bancaire sans frais réservée aux clients de 25 ans et moins.

« Les jeunes Canadiens veulent profiter du moment présent et se mettre sur la voie de la réussite. Qu'ils choisissent d'intégrer le marché du travail, de prendre une année sabbatique ou de poursuivre des études postsecondaires, la Banque CIBC s'engage à les aider à réaliser leurs ambitions », affirme John Ferren, premier vice-président, Dépôts, Services bancaires personnels et PME, Banque CIBC. « C'est pourquoi nous avons lancé Départ Intelli CIBC, une solution qui offre un nombre illimité d'opérations sans frais mensuels et une foule d'autres avantages à nos clients jusqu'à leur 25e anniversaire. »

Voici Départ Intelli CIBC

L'avantage Départ Intelli CIBC, offert à tous les clients ouvrant un Compte Intelli CIBC jusqu'à leur 25e anniversaire, rend les services bancaires faciles et pratiques :

Aucuns frais mensuels;

Nombre illimité d'opérations sans frais, y compris l'envoi de fonds au moyen de Virement Interac , les achats réglés par Visa Débit et le paiement de factures;

Remboursement des frais d'un retrait effectué à un guichet automatique bancaire autre qu'un de ceux de la Banque CIBC (au Canada) par mois;

Accès à la fonction À la loupe CIBC (dans l'application Services bancaires mobiles CIBC) pour ce qui suit :

suivi et résumé des dépenses par catégories;



indicateur d'opérations en double;



indicateur de factures plus ou moins élevées que d'habitude;



incitations à l'épargne;



établissement de limites de dépenses dans les magasins et points de vente préférés;

Alertes intelligentes de solde CIBC, qui envoie une alerte par message texte s'il manque des fonds afin que vous puissiez en virer et éviter les paiements refusés et les frais pour insuffisance de provision;

Opérations sans commission auprès de Pro-Investisseurs CIBC, y compris les opérations sur actions et FNB en ligne, et compte sans frais annuels d'administration et sans solde minimal requis.

L'épargne demeure un défi

Les jeunes âgés de 18 à 24 ans estiment « savoir épargner » dans une proportion de 69 %, et 48 % d'entre eux se disent épargnants, mais lorsqu'on les interroge sur leurs habitudes d'épargne mensuelles, 42 % affirment ne pas arriver à épargner en ce moment.

« Chaque dollar compte, surtout dans les premières années du parcours financier, souligne John Ferren. L'avantage Départ Intelli CIBC donne aux jeunes l'accès à des outils et à des fonctions pratiques qui facilitent l'adoption de saines habitudes financières. De plus, puisqu'il est sans frais mensuels, il leur laisse plus d'argent dans les poches pour s'offrir les choses ou expériences qu'ils désirent le plus, ou mettre de l'argent de côté pour l'avenir. »

La génération Z : plus ouverte que les précédentes au sujet des finances et plus encline à demander conseil

Plus des deux tiers (69 %) des Canadiens de 18 à 24 ans estiment que les jeunes de leur âge sont plus ouverts à discuter de leurs finances que leurs parents au même âge. Toutefois, les jeunes craignent de ne pas épargner autant que leurs pairs. En effet, la moitié (50 %) se jugent financièrement en retard par rapport aux personnes du même groupe d'âge.

En ce qui concerne l'obtention de conseils financiers, 51 % des jeunes comptent sur leurs amis et les membres de leur famille. Les jeunes Canadiens se tournent aussi en grand nombre vers les banques pour obtenir des renseignements financiers : 35 % d'entre eux demandent l'aide d'un spécialiste en services financiers ou d'un membre du personnel d'une banque, et 26 % visitent le site Web de leur institution financière. Qu'en est-il des forums en ligne et des autres sites Web? Seulement 16 % des Canadiens de 18 à 24 ans visitent des sites comme Reddit et des babillards électroniques, ou consultent des sites d'actualités ou journaux d'information financière ou générale pour obtenir des conseils.

Du soutien pour les étudiants

En plus de l'avantage Départ Intelli CIBC, la Banque CIBC offre d'autres produits, ressources et partenariats pour soutenir les jeunes qui poursuivent des études postsecondaires :

Gamme d'options de carte de crédit permettant d'obtenir des primes tout en établissant des antécédents de crédit;

Marge de crédit Études;

Marge de crédit Études;

Accès à des programmes et à du contenu exclusifs de partenaires grâce au Student Life Network;

Nouveau calculateur de budget étudiant numérique qui guide les étudiants en toute simplicité dans le processus de préparation d'un budget annuel, et leur donne des renseignements utiles sur le financement des études postsecondaires, l'épargne, la gestion des dépenses et plus encore.

Pour les étudiants qui obtiennent leur diplôme à plus de 25 ans, le Compte Intelli CIBC assorti des avantages du Programme Intelli CIBC pour étudiants est offert pendant jusqu'à six mois après la date d'obtention du diplôme, à concurrence d'un maximum de quatre ans et demi.

Mention juridique relative au sondage :

Ce sondage de Maru Public Opinion a été mené pour le compte de la Banque CIBC par les experts en échantillonnage et en collecte de données de Maru/Blue. Du 7 au 17 avril 2022, un sondage en ligne a été mené par La Voix Maru Canada auprès de 1 251 adultes canadiens âgés de 18 à 34 ans choisis au hasard qui sont des panélistes de Maru/Blue. À des fins de comparaison, un échantillon aléatoire de cette taille présente une marge d'erreur estimée (qui mesure la variabilité de l'échantillonnage) de +/- 3 %, 19 fois sur 20.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 11 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

