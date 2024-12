OTTAWA, ON, le 5 déc. 2024 /CNW/ - Le Conseil des Jeux du Canada (CJC) a le plaisir d'annoncer l'élection de Catriona Le May Doan, légende du sport canadien, à la présidence de son conseil d'administration. Il souhaite également féliciter Sean O'Donnell, Sheri Somerville et Lyn Radford pour leur élection à la vice-présidence, à la trésorerie et au secrétariat, respectivement.

« Je suis très honorée d'accéder à la présidence du CJC, se réjouit Le May Doan. Je fais partie du mouvement des Jeux du Canada depuis près de 42 ans. J'y ai vécu mes premiers jeux multisports, et cette expérience a été déterminante pour ma carrière. Encore aujourd'hui, je vois combien les Jeux du Canada ont le pouvoir de renforcer le sport et les collectivités de notre pays. »

Triple médaillée olympique, légende du patinage de vitesse et membre du Panthéon des sports canadiens et du Hall d'honneur des Jeux du Canada, Le May Doan continue aujourd'hui de briller dans tout ce qu'elle entreprend. Elle est une ambassadrice infatigable du pouvoir transformateur du sport.

L'ancienne membre d'Équipe Saskatchewan en patinage de vitesse et en athlétisme aux Jeux du Canada est la présidente-directrice générale de Sport Calgary. Elle a également occupé le poste de chef de mission d'Équipe Canada aux Jeux olympiques d'hiver en 2022.

Membre de longue date du conseil d'administration du CJC, Le May Doan succède à Evan Johnston, qui se retire après 10 ans au sein du conseil. Il assumera, en janvier, les fonctions de président-directeur général de la Compagnie mutuelle d'assurance Wawanesa.

« Au nom de la grande famille des Jeux du Canada, j'aimerais remercier Evan pour ses 10 ans de service bénévole et son inestimable leadership à la barre de notre organisme, affirme Kelly-Ann Paul, présidente-directrice générale du CJC. Nous nous réjouissons également de l'élection de Catriona. Le leadership dont elle ne cesse de faire preuve donnera à notre organisme et aux Jeux du Canada les moyens de continuer de renforcer le tissu de la société canadienne, d'un océan à l'autre. »

« Je compte bien poursuivre l'extraordinaire travail d'Evan, et je souhaite le remercier pour son leadership, déclare Le May Doan. J'ai hâte de travailler avec la merveilleuse équipe du CJC et nos partenaires en vue des Jeux à St. John's, l'été prochain, puis des Jeux à Québec en 2027, qui marqueront le 60e anniversaire de notre mouvement. Ensemble, nous continuerons d'inspirer les Canadiennes et les Canadiens. »

Les trois autres administrateurs élus siégeaient au conseil du CJC depuis 2022.

Sean O'Donnell apporte à la vice-présidence une vaste expérience de gestion dans la fonction publique fédérale et le système sportif canadien. Sheri Somerville est une dirigeante, une entrepreneure et une consultante en relations publiques primée, ce qui fait d'elle un atout indéniable pour la fonction de trésorière. Lyn Radford apporte au secrétariat une foule de connaissances et d'expérience en matière de génération de revenus pour les organismes sportifs et sans but lucratif, ainsi que la perspective d'une ancienne Société hôtesse.

Les prochains Jeux d'été du Canada auront lieu du 8 au 24 août 2025 à St. John's, à Terre-Neuve-et-Labrador, tandis que les prochains Jeux d'hiver du Canada se tiendront du 27 février au 14 mars 2027 à Québec.

À propos des Jeux du Canada

Le Conseil des Jeux du Canada (CJC) est l'organisme privé sans but lucratif qui régit le mouvement des Jeux du Canada. Tenus tous les deux ans, en alternance entre l'été et l'hiver, les Jeux du Canada sont le plus haut niveau de compétition au pays pour les athlètes de la relève. Ils ont eu lieu au moins deux fois dans chaque province depuis leur création à Québec à l'occasion du centenaire du Canada en 1967. Les Jeux sont fiers de leur contribution au système de développement sportif ainsi que de leurs legs durables en installations sportives, fierté collective et unité nationale. L'organisation des Jeux du Canada est rendue possible grâce au dévouement des sociétés hôtesses ainsi qu'à la contribution et au soutien du gouvernement du Canada, des gouvernements provinciaux et territoriaux et des municipalités hôtes.

Le bureau du CJC est situé à Ottawa, sur les terres ancestrales de la nation algonquine Anishinabeg.

SOURCE Conseil des Jeux du Canada

Relations avec les médias : Courtney Pollock, Conseillère principale, communications et médias numériques, Conseil des Jeux du Canada, [email protected]