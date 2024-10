Dans le cadre de ce partenariat, Ordinateurs pour les écoles T-N-L apportera un financement de 400 000 dollars d'ordinateurs et de matériel informatique.



ST JOHN'S, NL, le 2 oct. 2024 /CNW/ - La Société hôtesse des Jeux du Canada 2025 et le Conseil des Jeux du Canada (CJC) sont ravi(e)s d'annoncer que Ordinateurs pour les écoles T-N-L (OPÉ-T-N-L) sera le partenaire présentateur de deux initiatives majeures aux Jeux de 2025 : le Programme du legs d'équipement sportif et le Chaudron des Jeux du Canada. Ce partenariat marque également le début d'une nouvelle collaboration entre Ordinateurs pour l'excellence - Canada Inc. (OPEC) et le CJC qui s'étendra jusqu'en 2031.

Le Programme de legs d'équipement sportif est une initiative visant à promouvoir le développement du sport amateur à Terre-Neuve-et-Labrador. Grâce au soutien de OPÉ-T-N-L, ce programme permettra d'accéder à une gamme d'équipements sportifs de haute qualité, déjà utilisés lors des Jeux du Canada 2025, afin de soutenir la croissance des sports locaux longtemps après la fin de l'événement.

L'entreprise du OPÉ-T-N-L aura également une présence importante en tant que partenaire présentateur du Chaudron des Jeux du Canada, qui abritera la flamme emblématique de l'esprit des Jeux du 8 au 25 août 2025.

« Nous sommes ravi(e)s d'accueillir Ordinateurs pour les écoles T-N-L en tant que partenaire de ces importantes initiatives », ont déclaré Kim Keating et Karl Smith, coprésident(e)s du Conseil des Jeux du Canada 2025. « Leur dévouement à la durabilité et au développement communautaire s'aligne parfaitement avec les valeurs des Jeux du Canada. Le Programme du legs d'équipement sportif fera en sorte que l'impact des Jeux du Canada 2025 continuera d'être ressenti par les athlètes et les communautés pour les années à venir.

Inspiré(e)s par la collaboration au niveau local à Terre-Neuve-et-Labrador, le CJC ainsi que Ordinateurs pour l'excellence (OPEC), qui s'engagent dans un partenariat national multi-Jeux, prolongeant la collaboration jusqu'aux Jeux du Canada de 2027, 2029 et 2031. Cette relation à long terme est axée sur les objectifs communs des partenaires, à savoir l'amélioration de la circularité et la réduction des déchets dans le cadre de la planification et de l'exécution des Jeux du Canada.

« Nous avons le plaisir de joindre nos forces à celles de OPEC au cours des quatre prochains Jeux du Canada et de travailler ensemble pour stimuler la grandeur des canadien(ne)s grâce au pouvoir inclusif de la technologie et du sport », a déclaré Kelly-Ann Paul, présidente-directrice générale de CJC. « La réduction de notre impact environnemental est une priorité clé pour les Jeux du Canada, et nous sommes fier(e)s de promouvoir la circularité et de réduire les déchets électroniques grâce à ce précieux partenariat, tout en appuyant la portée et l'impact de Ordinateurs pour l'excellence dans les communautés à travers le Canada. »

« Les Jeux du Canada sont le plus grand événement multisports au Canada et ont lieu tous les deux ans. Ordinateurs pour les écoles T-N-L est très heureux(se) d'être un partenaire des Jeux du Canada 2025 à St. John's », a déclaré Allan Miller, président du conseil d'administration de OPÉ-T-N-L. « Notre programme fournira des conseils techniques et de l'équipement pour répondre aux besoins informatiques de ces Jeux. Il s'agit d'une contribution importante au succès de cet événement sportif national, qui deviendra un héritage pour les Jeux à venir. »

« En tant qu'ancien athlète de haut niveau et entraîneur, je suis ravi de ce partenariat stratégique », a déclaré Michel Langelier, directeur général de l'OPEC. « Il permettra non seulement de rendre plus durable cet événement sportif emblématique, mais aussi de soutenir les clubs locaux à travers le pays, faisant de ces athlètes des ambassadeurs de notre mission. »

Pour plus d'informations sur les Jeux du Canada 2025 et pour rester au courant des dernières nouvelles sur les médias sociaux @2025canadagames.

À propos des Jeux du Canada 2025 de St. John's



Du 8 au 25 août 2025, les Jeux du Canada 2025 rassembleront plus de 4 000 athlètes, gestionnaires et entraîneur(euse)s dans 19 sports différents pour le plus grand événement multisports du pays. Les Jeux du Canada mettent en valeur la crème de la crème du sport et soulignent les immenses talents de notre jeunesse. Les Jeux créent un esprit d'unité qui s'étend à chaque province et territoire. Les gens établissent des liens qui vont au-delà du terrain de jeu, formant des liens profondément ancrés dans l'amitié et une passion collective pour le sport amateur au Canada. Les Jeux du Canada de 2025 invitent les canadien.nes à venir tisser des liens d'amitié, de sport, d'aventure et à vivre l'expérience de St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador. Dans un endroit sans pareil, vous pouvez vous attendre à trouver des Jeux inoubliables. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter 2025canadagames.ca ou nous suivre sur X, Facebook et Instagram (@2025canadagames).

À propos d'Ordinateurs pour l'excellence - Canada Inc.

L'OPEC est une organisation à but non lucratif créée en 2005, soutenant les impacts des programmes d'inclusion numérique et de développement économique du gouvernement canadien. L'OPEC repose sur trois piliers : réduire l'empreinte des déchets électroniques, permettre une main-d'œuvre numérique et favoriser l'inclusion sociale.

SOURCE Conseil des Jeux du Canada

Contacts médias : Jeux du Canada 2025, Elizabeth Priest, Gestionnaire, Marketing et communications, [email protected], 587-723-6398; Canada Games Council, Courtney Pollock, Communications et marketing numérique, [email protected], 613-291-6721; Ordinateurs pour l'excellence Canada (CFSC-OPEC), Grace Ngingi, Gestionnaire de communications, [email protected], 514-705-1297