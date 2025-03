La campagne Visages de nos Jeux reflète la diversité du pays en présentant des histoires captivantes d'athlètes, d'entraîneuses et d'entraîneurs, d'officielles et d'officiels, d'anciennes et d'anciens, de bénévoles, et d'administratrices et d'administrateurs, ainsi que leurs parcours et expériences uniques dans le cadre des Jeux du Canada. La série débute avec des personnes phénoménales :

Tasia McKenna (Timerblea, N.-É.) - Chef de mission adjointe de l'équipe de la Nouvelle-Écosse pour les Jeux du Canada 2025, Tasia est une ancienne athlète et entraîneuse de basketball des Jeux du Canada , une administratrice sportive et une conférencière.





( , C.-B.) - Professionnelle de longue date de l'administration sportive et des communications, Judy est membre du conseil d'administration du CJC, ancienne membre de l'équipe de mission pour Équipe C.-B. et défenseure de l'inclusion. Arcel Siosan ( Whitehorse , Yn) - Ancien participant à trois éditions des Jeux du Canada en tennis de table et en volleyball, Arcel est un membre actif de l'équipe de mission pour Équipe Yukon et un récipiendaire du prix Sport pur Pat Lechelt .

« Nous voulons que chaque personne puisse se reconnaître dans les Jeux du Canada », a déclaré Catriona Le May Doan, présidente du CJC. « Les Jeux du Canada sont bien plus qu'un simple événement sportif; c'est une célébration de la culture et de l'identité canadiennes qui nous unissent vraiment. En racontant ces histoires, nous espérons braquer les projecteurs sur certaines des personnes extraordinaires qui font partie de notre mouvement et sur l'effet transformateur des Jeux, et encourager les gens de tous horizons à faire partie de l'aventure. »

« Je tiens à remercier Tasia, Taylor, Cindy, Judy et Arcel d'avoir partagé leurs histoires avec le pays, et pour tout le travail qu'ils accomplissent pour favoriser une culture d'appartenance dans le sport et inspirer les athlètes et les leaders de la relève à se dépasser sur le terrain et dans la vie. »

La campagne Visages de nos Jeux sera déployée sur toutes nos plateformes numériques, y compris sur visagesdenosjeux.ca et sur les médias sociaux, où les nouvelles histoires seront publiées. Tout le monde peut participer à la conversation en utilisant les mots-clics #VisagesDesJeux et #JeuxduCanada.

Cette campagne a été rendue possible grâce au soutien du gouvernement du Canada. La campagne est le fruit de la collaboration de plusieurs partenaires clés, dont Will Creative (développement créatif), Fourgrounds (production vidéo) et Michael P. Hall (photographie).

Les prochains Jeux d'été du Canada auront lieu du 8 au 24 août 2025 à St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador. Quant aux prochains Jeux d'hiver, ils se tiendront à Québec en 2027, ce qui marquera leur retour dans la ville qui les a vus naître il y a 60 ans, en 1967.

À propos du Conseil des Jeux du Canada

Le Conseil des Jeux du Canada (CJC) est l'organisme privé sans but lucratif qui régit le mouvement des Jeux du Canada. Tenus tous les deux ans, en alternance entre l'été et l'hiver, les Jeux du Canada sont le plus haut niveau de compétition au pays pour les athlètes de la relève. Ils ont eu lieu au moins une fois dans chaque province depuis leur création à Québec à l'occasion du centenaire du Canada en 1967. Les Jeux sont fiers de leur contribution au système de développement sportif ainsi que de leurs legs durables en installations sportives, fierté collective et unité nationale. L'organisation des Jeux du Canada a été rendue possible grâce au dévouement des sociétés hôtesses ainsi qu'à la contribution et au soutien du gouvernement du Canada, des gouvernements provinciaux et territoriaux et des municipalités hôtes.

Le bureau du CJC est situé à Ottawa, sur les terres ancestrales de la nation algonquine Anishinabeg.

