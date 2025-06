OTTAWA, ON, le 17 juin 2025 /CNW/ - Le Conseil des Jeux du Canada est ravi de dévoiler les six remarquables anciennes et anciens qui seront intronisés au Hall d'honneur des Jeux du Canada à l'approche des Jeux d'été du Canada 2025 de St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador). La cuvée 2025 rend hommage à des athlètes exceptionnels, à un bâtisseur et à une ancienne distinguée qui ont grandement contribué au mouvement des Jeux du Canada et au sport canadien. La cérémonie d'intronisation mettra en vedette six personnes d'exception : l'ancienne distinguée Jennifer Bishop, les athlètes Sharon Firth, Shirley Firth, Lennox Lewis et Diana Matheson, ainsi que le bâtisseur Ajay Patel.

« C'est avec plaisir que nous intronisons ces gens au Hall d'honneur, soutient Kelly-Ann Paul, présidente-directrice générale du Conseil des Jeux du Canada. Leur parcours témoigne du rôle fondamental que jouent les Jeux du Canada dans le développement de la prochaine génération de leaders, de championnes et de champions, dans le sport comme ailleurs. Ces personnes ont toutes non seulement connu un succès remarquable, mais ont aussi été des catalyseurs de changement dans leur communauté et des sources d'inspiration pour la jeunesse. C'est un réel privilège de saluer leur legs et leurs contributions au mouvement des Jeux du Canada. »

« Nous avons le grand honneur de célébrer les réalisations de ces anciennes et anciens distingués ici, à Terre-Neuve-et-Labrador, estiment Kim Keating et Karl Smith, coprésidents de la Société hôtesse des Jeux du Canada 2025. En accueillant ces personnes incroyables à St. John's, nous avons l'occasion de faire renouer notre communauté à la riche histoire et à l'esprit impérissable des Jeux. C'est une immense fierté de pouvoir célébrer les contributions de la cuvée 2025 en amont des Jeux d'été, qui s'annoncent mémorables. »

La cérémonie d'intronisation au Hall d'honneur aura lieu le 8 août 2025 à St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador), tout juste avant l'ouverture officielle des Jeux.

Créé en 2007, le Hall d'honneur rend hommage aux anciens des Jeux du Canada et aux personnes qui se sont illustrées pendant l'événement et au cours de leur carrière, tout en contribuant au rayonnement du mouvement des Jeux du Canada.

Ancienne distinguée - Jennifer Bishop (Terre-Neuve-et-Labrador - 1985, 1989)

Grande figure du droit et de la gouvernance dans le sport, Jennifer Bishop a porté les couleurs de Terre-Neuve-et-Labrador en tant qu'athlète de tennis aux Jeux du Canada 1985 et 1989. Depuis, elle enchaîne les réussites tant à titre d'avocate de renom en droit des affaires au Canada qu'à titre de présidente du Comité mondial des avocates de l'International Bar Association. Elle a occupé de nombreux postes de leadership dans le système sportif, notamment comme présidente du conseil d'administration de Tennis Canada et comme membre des conseils d'administration de la Fédération internationale de tennis et du Comité olympique canadien, ayant toujours à cœur de promouvoir le sport sécuritaire et l'équité des genres. Elle a également été intronisée au Panthéon du tennis de Terre-Neuve-et-Labrador.

Athlète - Sharon Firth (Territoires du Nord-Ouest - 1971, 1975)

Légende canadienne du ski de fond, Sharon Firth a dominé la discipline pendant des années, aux côtés de sa sœur jumelle Shirley. Elle a représenté les Territoires du Nord-Ouest aux Jeux du Canada 1971 et 1975, et l'Alberta aux Jeux de 1979. Quatre fois olympienne, elle a récolté 79 médailles au niveau national et a fait partie de la première équipe féminine de ski de fond à porter les couleurs du Canada aux Jeux olympiques. Elle a été intronisée au Panthéon des sports canadiens et est Membre de l'Ordre du Canada. Sharon et Shirley ont pavé la voie aux athlètes autochtones et sont à ce jour considérées comme des modèles.

Athlète - Shirley Firth (Territoires du Nord-Ouest - 1971, 1975)

Avec sa sœur jumelle Sharon, Shirley Firth a été une figure de proue du ski de fond au Canada pendant plus d'une décennie. Elle a compétitionné aux Jeux du Canada 1971 et 1975 pour l'équipe des Territoires du Nord-Ouest. En plus d'avoir participé aux Jeux olympiques à quatre reprises, Shirley s'est vue décerner de nombreux titres nationaux. Elle a été intronisée au Panthéon des sports canadiens et était Membre de l'Ordre du Canada. Shirley et Sharon ont brisé le plafond de verre en étant les premières athlètes autochtones féminines à représenter le Canada aux Olympiques. Shirley nous a quittés en 2013.

Athlète - Lennox Lewis (Ontario - 1983)

Athlète canadien d'exception, Lennox Lewis est trois fois champion du monde de boxe chez les poids lourds et est devenu champion du monde incontesté dans sa catégorie en 1999. Il a participé aux Jeux du Canada 1983 qui se sont tenus au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Deux fois olympien, il est le premier Canadien en 56 ans à avoir décroché l'or en boxe aux Jeux olympiques de 1988, où il a également été choisi comme porteur de drapeau. Intronisé au Panthéon des sports canadiens et Membre de l'Ordre du Canada, il continue de redonner à diverses communautés grâce à sa fondation.

Athlète - Diana Matheson (Ontario - 2001)

Joueuse de soccer récompensée en de multiples occasions, Diana Matheson a représenté l'Ontario aux Jeux du Canada 2001 de London. Elle a été le pilier de l'équipe canadienne pendant de nombreuses années et a participé à trois éditions des Jeux olympiques ainsi qu'à trois Coupes du monde. Elle détient deux médailles olympiques de bronze, et on la connaît surtout pour avoir marqué le but gagnant lors du match de la médaille de bronze en 2012, la première récolte olympique pour l'équipe canadienne féminine. Grande défenseuse de l'équité entre les genres, elle est aussi la fondatrice et directrice de la croissance de la Super Ligue du Nord, la ligue professionnelle canadienne de soccer féminin.

Bâtisseur - Ajay Patel (Colombie-Britannique - 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011)

Ajay Patel a apporté d'innombrables contributions au mouvement des Jeux du Canada, particulièrement dans le cadre de ses fonctions de chef de mission de l'équipe de la Colombie-Britannique, poste qu'il a occupé pendant six éditions consécutives des Jeux, de 2001 à 2011. Au-delà des Jeux, il a endossé divers rôles administratifs et de gouvernance dans le système sportif, notamment au sein du conseil d'administration de Sport BC et à titre de chef de la direction de Gymnastics BC. Leader d'influence dans le secteur de l'éducation, son implication communautaire lui ont valu une reconnaissance en tant que grand immigrant du pays.

À propos du Conseil des Jeux du Canada

Le Conseil des Jeux du Canada (CJC) est l'organisme privé sans but lucratif qui régit le mouvement des Jeux du Canada. Tenus tous les deux ans, en alternance entre l'été et l'hiver, les Jeux du Canada sont le plus haut niveau de compétition au pays pour les athlètes de la relève. Ils ont eu lieu au moins une fois dans chaque province depuis leur création à Québec à l'occasion du centenaire du Canada en 1967. Les Jeux sont fiers de leur contribution au système de développement sportif ainsi que de leurs legs durables en installations sportives, fierté collective et unité nationale. L'organisation des Jeux du Canada a été rendue possible grâce au dévouement des sociétés hôtesses ainsi qu'à la contribution et au soutien du gouvernement du Canada, des gouvernements provinciaux et territoriaux et des municipalités hôtes. Le bureau du CJC est situé à Ottawa, sur les terres ancestrales de la Nation Algonquine Anishinabeg.

À propos des Jeux du Canada 2025 à St. John's

Plus grand événement multisports au pays, les Jeux réuniront plus de 5 000 athlètes, gérantes et gérants, et entraîneuses et entraîneurs dans 19 disciplines, du 8 au 25 août 2025. Les Jeux du Canada rassemblent la crème des athlètes et mettent en lumière l'immense talent de nos jeunes. Ils créent un sentiment d'appartenance qui transcende les frontières des provinces et des territoires : les gens y nouent des liens au-delà des compétitions, unis par l'amitié et leur passion commune pour le sport amateur canadien. Les Jeux du Canada 2025 invitent les Canadiennes et les Canadiens à vivre ensemble l'amitié, le sport, l'aventure et l'expérience de St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador. Dans un endroit pas comme les autres, attendez-vous à des Jeux pas comme les autres. Pour de plus amples informations, visitez fr.2025canadagames.ca ou suivez-nous sur Facebook et Instagram (@2025canadagames).

