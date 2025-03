CAP-AUX-MEULES, QC, le 3 mars 2025 /CNW/ - Le Carrefour jeunesse-emploi des Îles (CJE des Îles) profitera d'un important projet de modernisation, rendu possible grâce à un investissement de plus de 580 000 $ du gouvernement fédéral, afin d'améliorer l'efficacité énergétique et l'accessibilité de son bâtiment.

Cette annonce a été faite par l'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, et Marilyn Couturier, Directrice générale par Intérim du CJE des Îles.

Le projet d'acquisition et de rénovations des locaux du CJE des Îles permet la rénovation complète du sous-sol afin de mieux répondre aux besoins de la clientèle et d'optimiser l'espace existant. De plus, le système de chauffage et climatisation, fonctionnant au mazout étant devenu obsolète, sera remplacé par une solution plus efficace et écologique, garantissant un meilleur confort aux occupants tout en réduisant l'empreinte environnementale du bâtiment.

L'accessibilité sera également au cœur de cette modernisation grâce à l'ajout d'une plate-forme élévatrice permettant aux personnes à mobilité réduite d'accéder facilement aux deux niveaux du bâtiment. Ces améliorations favoriseront une inclusion accrue et offriront aux utilisateurs un environnement plus accueillant et fonctionnel. Ce projet illustre l'engagement continu envers le développement durable et le bien-être des communautés locales, assurant ainsi un avenir plus prometteur pour les Îles-de-la-Madeleine.

« Ce projet de modernisation aux Îles-de-la-Madeleine témoigne de notre engagement envers des infrastructures plus durables et accessibles. En plus d'améliorer le confort de la clientèle, ces rénovations permettront de diminuer notre impact environnemental. Grâce à cet investissement du gouvernement fédéral, nous bâtissons un avenir plus vert et inclusif pour l'ensemble de la communauté. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et députée de Gaspésie--Les Îles-de-la-Madeleine

« La confirmation de ce support financier majeur via le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs permettra de finaliser le projet d'acquisition et de rénovation des locaux du CJE des Îles. Nous avons dû faire face à de nombreux imprévus dans l'avancement de ce projet et sans cette contribution, nous ne serions pas en mesure de concrétiser l'étape visant l'amélioration écoénergétique et l'accessibilité universelle à nos services. »

Marilyn Couturier, Directrice générale par Intérim, Carrefour jeunesse emploi des îles

Le gouvernement fédéral investit 581 006 $ dans ce projet dans le cadre du Programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI), et le Carrefour jeunesse-emploi des Îles y contribue pour plus de 180 000$.

Ces améliorations devraient permettre annuellement une économie de carburant de l'installation d'environ 54.50 % et une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 21.7 tonnes.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques. Le programme a été lancé en avril 2021 avec un investissement initial de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Un investissement additionnel de 500 millions jusqu'en 2029 a été annoncé dans le budget fédéral de 2024 pour soutenir un plus grand nombre de projets sous le BCVI.

Au moins 10 % des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Pour en savoir plus, veuillez consulter la page : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada - programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs.

