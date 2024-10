MONTRÉAL, le 29 oct. 2024 /CNW/ - Saluée pour son innovation, sa créativité et sa dimension écoresponsable, la technologie exclusive d'Équipe Laurence, appelée cloacothermie, a été retenue par le promoteur immobilier Groupe Wilnor et la ville de Prévost dans les Laurentides pour la mise au monde d'un mégacentre sportif dans cette municipalité de 14 000 de population. Cette technologie verte est désignée comme étant apte à réduire l'empreinte humaine sur l'environnement ou encore à augmenter la résilience de l'activité humaine face aux changements climatiques. C'est cette technologie mise au point par la firme d'ingénierie Équipe Laurence, en collaboration avec la firme BPA, qui a été implantée pour la première fois au Campus Équipe Laurence, le siège social de la firme à Ste-Adèle : un complexe 32 % plus efficace énergétiquement qu'un bâtiment de taille et fonction comparables.

Le site du Groupe Wilnor à Prévost deviendra un modèle et un point de mire en matière d’économie d’énergie et de développement durable au Québec grâce à la technologie exclusive d’Équipe Laurence. (Groupe CNW/Équipe Laurence)

« En termes de commercialisation, cette technologie innovante aura un impact significatif en matière de développement durable et d'économies d'énergie et nous croyons qu'elle est appelée à se multiplier au Québec » a dit le président d'Équipe Laurence, Alexandre Latour, pour qui les 15 terrains de pickleball sur le toit de l'immeuble projeté, et à l'intérieur, les terrains de basketball et de volleyball, le centre de conditionnement physique, la piste d'athlétisme et le centre nautique pourront largement profiter de l'énergie tirée des étangs aérés sur le lot voisin. Le restaurant familial, les commerces et les bureaux professionnels pourront en profiter tout autant. Les trois bâtiments du complexe seront situés à côté des étangs aérés, du 2602 au 2606 du boulevard du Curé-Labelle, et dotés de toits verts, de 160 places de stationnement intérieur et de 130 places extérieures sur pavé drainant.

« Au regard des enjeux liés aux changements climatiques, nous avons la conviction que cette technologie transformant les eaux brunes en énergie verte constituera un avantage majeur pour quiconque au Québec est sensible à la réduction de l'empreinte carbone de son siège social, de son usine, ou de ses installations de diverses natures » a poursuivi monsieur Latour.

De plus, l'aménagement extérieur du projet inclura des systèmes de gestion des eaux pluviales, telle la présence de jardins de pluie qui peuvent être créés dans les stationnements afin de permettre une saine gestion des eaux pluviales par les plantes , . l L'installation de récupérateurs d'eau de pluie qui emmagasinent cette eau provenant des toits pour utilisation dans les toilettes sera aussi envisagé.

Bref : tous ces avantages considérés, de conclure le président d'Équipe Laurence, la cloacothermie est l'alternative idéale pour qui souhaite participer à la mise au monde d'une véritable économie verte au Québec.

Source : Alexandre Latour, ing., Président et chef de la direction; Contact : Alexandre Dumas, 514 898-4636 (cellulaire), [email protected]