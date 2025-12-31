OTTAWA, ON, le 31 déc. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada a publié aujourd'hui le bilan de ses récents efforts visant à renforcer et à moderniser la frontière. Cette année a été marquée par des mesures et des résultats sans précédent, et le gouvernement continue de protéger les communautés, de renforcer les échanges commerciaux et de préserver l'intégrité du système d'immigration.

Grâce à une approche pangouvernementale coordonnée, le Canada a mis en œuvre avec succès des mesures technologiques et opérationnelles majeures qui témoignent de l'engagement du gouvernement à assurer la sécurité de notre frontière commune avec les États-Unis et à lutter contre la criminalité transnationale organisée, qui ignore les frontières.

Des réalisations importantes ont été accomplies dans tous les domaines prioritaires, qu'il s'agisse de l'immigration, du commerce, de la lutte contre le vol de véhicules ou de l'entrée au Canada de drogues illicites, comme le fentanyl et ses précurseurs. Ces réalisations ont pu être menées à bien grâce à la collaboration étroite déployée par d'importants ministères et organismes fédéraux. Ces mesures démontrent que le gouvernement fédéral est uni et efficace dans ses efforts visant à assurer la sécurité et la prospérité des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« La sécurité nationale commence aux frontières, et les résultats de 2025 parlent d'eux-mêmes. Le gouvernement du Canada a investi dans de nouveaux outils, a déployé davantage de personnel et a travaillé en étroite collaboration avec ses partenaires pour veiller à ce que les réseaux du crime organisé soient stoppés et que les marchandises illicites soient interceptées avant qu'elles n'atteignent nos communautés. La protection des Canadiens et des Canadiennes est notre priorité absolue, et nous poursuivrons sur cette lancée au cours de l'année à venir. »

--L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

« Les opioïdes synthétiques comme le fentanyl et d'autres drogues illicites constituent une menace dévastatrice pour la santé de nos communautés. En ayant investi cette année dans des capacités de surveillance et d'analyse et en les ayant renforcées, ainsi qu'en ayant mis en place des contrôles supplémentaires pour les produits chimiques précurseurs, Santé Canada a joué un rôle clé dans le soutien des efforts déployés par les organismes chargés de l'application de la loi et des frontières pour détecter et perturber le commerce illégal de stupéfiants. Alors que nous nous apprêtons à entamer l'année 2026, notre gouvernement s'engage à poursuivre ses efforts visant à protéger la sécurité et la santé de nos communautés. »

--L'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé

« Des frontières fortes et sûres sont essentielles au maintien de la primauté du droit et à la poursuite des personnes qui enfreignent nos lois. L'année dernière, des modifications importantes ont été apportées au cadre juridique du Canada, qui doit évoluer parallèlement aux nouvelles menaces. Nous continuerons à renforcer le système judiciaire canadien en mettant à sa disposition les pouvoirs dont il a besoin pour identifier et poursuivre en justice les activités criminelles graves, tout en continuant à respecter les protections prévues par la Charte et les principes fondamentaux qui sous-tendent la primauté du droit. »

--L'honorable Sean Fraser, C.P., C.R., député, ministre de la Justice, procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

« Des frontières sûres et efficaces sont essentielles à une économie canadienne dynamique et résiliente. Au cours de la dernière année, le Canada a renforcé sa lutte à la criminalité financière transnationale en améliorant la surveillance et l'application de la loi afin de freiner le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Nous poursuivons sur cette lancée, alors que nous réaffirmons notre engagement à démanteler les réseaux financiers illicites grâce à la création de l'Agence contre les crimes financiers. »

--L'honorable François-Philippe Champagne, ministre des Finances et du Revenu national

« Le système d'immigration du Canada doit rester solide, équitable et adapté à un monde en évolution. En 2025, nous avons pris des mesures décisives pour rétablir le contrôle et l'intégrité en vue de lutter contre la fraude et les abus, de réduire les voyages non authentiques et de combattre les passages frontaliers irréguliers. Grâce au Plan des niveaux d'immigration du Canada et à des projets de loi tels que C‑12, nous modernisons la manière dont le système réagit aux pressions, afin de pouvoir gérer les volumes, protéger la sécurité publique, et continuer à accueillir ceux qui contribuent au Canada de manière ordonnée et responsable. »

- L'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Faits en bref

Dans le cadre du Plan frontalier du Canada, le gouvernement du Canada investit 1,3 milliard de dollars pour prendre des mesures concrètes afin d'assurer la sécurité des communautés des deux côtés de la frontière.

En 2025, les mesures prises par le gouvernement du Canada afin de renforcer la frontière ont conduit à des résultats et à des actions mesurables. Parmi ceux-ci, citons notamment les réalisations suivantes : Une baisse de 98 % du nombre d'arrestations d'individus traversant illégalement la frontière du Canada vers les États-Unis en octobre 2025 par rapport aux volumes élevés enregistrés en juin 2024. Les demandes d'asile ont diminué d'un tiers par rapport à l'année dernière. L'interception de plus de 1 000 livres de fentanyl grâce à des opérations combinées. Le déploiement de trois hélicoptères Black Hawk, lesquels ont effectué 2 680 heures de vol et parcouru 234 000 km le long de la frontière entre janvier et octobre 2025. Le dépôt des projets de loi C-2 et C-12 visant à améliorer la sécurité frontalière, à lutter contre la criminalité transnationale organisée et la crise du fentanyl, et à protéger l'intégrité du système d'immigration. Le lancement des travaux en vue d'embaucher 1 000 nouveaux agents de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) pour lutter contre le trafic de biens volés, d'armes à feu illégales et de stupéfiants, mettre en œuvre les mesures d'importation et enquêter sur les pratiques commerciales déloyales. Le lancement des travaux en vue d'embaucher 1 000 nouveaux membres du personnel de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) pour accroître les capacités d'enquête du gouvernement fédéral, lutter contre la criminalité financière et s'attaquer aux menaces criminelles les plus graves, comme le crime organisé, la cybercriminalité et les menaces pesant sur la sécurité nationale. Le déploiement de mesures visant à protéger les personnes et les communautés du Canada contre le terrorisme et l'extrémisme violent en ajoutant plusieurs nouvelles organisations à la liste des entités terroristes en vertu du Code criminel . L'ASFC s'est procurée de nouveaux outils de détection, dont trois nouveaux camions équipés d'imageurs mobiles à grande échelle déjà déployés à divers endroits au pays, grâce à un investissement de plus de 11 millions de dollars dans une infrastructure de rayons X qui permet à l'ASFC d'identifier efficacement la contrebande et les véhicules volés cachés dans des conteneurs aux points d'entrée maritimes et terrestres. L'ASFC fait également l'acquisition d'outils de détection tels que des scanners mobiles, des analyseurs chimiques Raman portatifs, des systèmes mobiles d'imagerie par rétrodiffusion et des appareils de radioscopie à TDM. Ces outils amélioreront la capacité de l'Agence à détecter et à identifier les drogues synthétiques illégales et les précurseurs chimiques à la frontière. Au cours de la dernière année, l'ASFC a effectué plus de 170 saisies de devises de niveau 4 (soupçonnées d'être liées au blanchiment d'argent), totalisant près de 3,5 millions de dollars, en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. L'Agence a également mis sur pied l'Unité de transparence commerciale afin d'améliorer sa capacité à détecter et à perturber les mouvements transfrontaliers de flux financiers illicites dans le cadre du commerce international, et a introduit de nouvelles autorités réglementaires pour faire respecter la conformité des importateurs et des exportateurs. Le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) a aussi mis sur pied une équipe de production rapide de renseignements pour prioriser la communication de renseignements financiers exploitables liés aux opioïdes illicites et aux organisations criminelles transnationales.



Liens connexes

Restez branché

Suivez Sécurité publique Canada sur X, LinkedIn et YouTube

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Personnes-ressources: Simon Lafortune, Directeur adjoint des communications et attaché de presse, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre de la Sécurité publique, [email protected]; Emmanuelle Ducharme, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Santé, [email protected]; Lola Dandybaeva, Gestionnaire des relations avec les médias, Cabinet du ministre de la Justice, procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, [email protected]; John Fragos, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Finances et du Revenu national, [email protected]; Laura Blondeau, Directrice des communications, Cabinet de la ministre, 343-550-4808, [email protected]