OTTAWA, ON, le 26 janv. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, et l'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice, procureur général du Canada, et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, ont fait la déclaration suivante :

« L'antisémitisme est inacceptable et n'a pas sa place au Canada. Nous devons nous opposer ensemble à toutes les formes de haine par la responsabilisation, l'éducation et la solidarité. Personne ne devrait vivre dans la peur en raison de son identité religieuse, ethnique ou culturelle.

Les récents événements survenus à l'étranger ont souligné l'urgence de ce travail. L'horrible fusillade à Bondi Beach, en Australie, où quinze personnes ont été tuées au cours d'une célébration de Hanoukka lors d'un attentat terroriste, est un sombre rappel des conséquences mortelles de l'antisémitisme et de l'extrémisme violent. Le Canada est solidaire des Australiens et de la communauté juive alors que ceux-ci traversent une période de deuil suite à cette tragédie.

L'année dernière, le gouvernement du Canada a tenu le Forum national sur la lutte contre l'antisémitisme. Le Forum a renforcé un sentiment d'urgence collectif à l'échelle nationale en faveur de l'action et s'est terminé par une déclaration d'intention. Cette déclaration réaffirme l'engagement commun à lutter contre les crimes haineux visant les Canadiens juifs et toutes les personnes au Canada, ainsi que la responsabilité partagée de combattre toutes les formes de crimes motivés par la haine par des actions décisives, coordonnées et ciblées. À la suite du Forum, le gouvernement du Canada s'est aussi engagé à prendre plusieurs mesures pour soutenir les communautés menacées par les crimes haineux.

Les Engagements nationaux en matière de lutte contre l'antisémitisme, publiés aujourd'hui, représentent une étape importante dans l'adoption d'une approche pancanadienne visant à prévenir et à contrer la haine, et à protéger les communautés touchées. Ils sont le résultat direct de discussions tenues lors du Forum national et ont été élaborés en collaboration avec des partenaires fédéraux, provinciaux, territoriaux et municipaux, ainsi qu'avec les services de police.

Les Engagements visent à :

Renforcer l'application de la loi et les poursuites, en améliorant la formation des policiers partout au Canada, en élargissant et en soutenant les unités spécialisées dans les crimes haineux, en améliorant la cohérence de la collecte et de l'utilisation des données sur l'antisémitisme, et en renforçant les processus de poursuite pour améliorer la coordination entre les juridictions;

Sensibiliser davantage le public à l'antisémitisme au Canada;

Renforcer la coordination et le leadership à l'échelle nationale pour lutter contre l'antisémitisme par des actions concertées entre les différents ordres de gouvernement;

Protéger le public contre l'antisémitisme, y compris les étudiants et les personnes du milieu universitaire, en renforçant la sécurité des communautés à risque de violence motivée par la haine;

Promouvoir des messages cohérents dans la lutte contre l'antisémitisme, en sensibilisant la population aux définitions de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste.

Les Engagements nationaux viennent compléter le Plan d'action canadien de lutte contre la haine, qui constitue le cadre général pour s'attaquer à toutes les formes de haine, y compris l'antisémitisme. Ce plan rassemble des initiatives visant à autonomiser les communautés pour prévenir la haine, soutenir les victimes et les survivants, protéger les communautés et renforcer la confiance, les partenariats et la préparation au sein des communautés.

En appui aux Engagements, le gouvernement du Canada a déposé le 19 septembre 2025 le projet de loi C-9, la Loi visant à lutter contre la haine. Les modifications proposées au Code criminel feraient en sorte :

Que ce soit un crime d'empêcher par l'intimidation ou d'empêcher des personnes d'accéder à des lieux de culte, ainsi qu'à des écoles, des centres communautaires et d'autres lieux principalement utilisés par un groupe identifiable;

Que les crimes motivés par la haine constituent une infraction spécifique, afin que ce type de conduite soit plus clairement dénoncé et que les contrevenants soient tenus responsables;

Que ce soit un crime de promouvoir volontairement la haine contre un groupe identifiable en affichant certains symboles terroristes ou haineux en public.

De plus, les modifications apportées au Code criminel dans le projet de loi C-9 codifieraient une définition de "haine" afin de préciser quand une conduite constitue un crime haineux. Enfin, la loi simplifierait le processus de dépôt d'accusations de propagande haineuse en supprimant l'exigence d'obtenir le consentement du procureur général.

Le gouvernement du Canada continuera de collaborer avec tous les ordres de gouvernement et avec ses partenaires pour suivre nos efforts collectifs, et publiera un rapport public sur les progrès réalisés deux fois par année. »

Liens connexes

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Personnes-ressources : Simon Lafortune, Directeur adjoint des communications et attaché de presse, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre de la Sécurité publique, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]; Lola Dandybaeva, Gestionnaire des relations avec les médias, Cabinet du ministre de la Justice, procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, 343-549-0347, [email protected]; Relations avec les médias, Ministère de la Justice Canada, 613-957-4207, [email protected]