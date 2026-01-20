MONTRÉAL, le 20 janv. 2026 /CNW/ - Toute personne vivant au Canada mérite de se sentir en sécurité dans sa communauté. Bien que les incidents haineux aient connu une hausse préoccupante ces dernières années, des investissements fédéraux tels que le Programme pour la sécurité communautaire du Canada (PSCC) ont aidé des communautés à risque de crimes motivés par la haine à prendre des mesures pour accroître leur sécurité et leur protection.

Aujourd'hui, l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, et l'honorable Anthony Housefather, secrétaire parlementaire de la ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et député de Mont-Royal, ont annoncé un investissement total de 913 111 $ pour 11 organismes de la région de Mont-Royal par l'entremise du PSCC, notamment des écoles, des lieux de culte et d'autres espaces de rassemblement.

Des organismes à Mont-Royal reçoivent ce financement pour de l'équipement et du matériel de sécurité, des rénovations mineures visant à renforcer la sécurité, des évaluations et plans de sécurité et d'urgence, de la formation pour réagir à des incidents motivés par la haine, ainsi que du personnel de sécurité tiers autorisé pour une durée limitée.

Le PSCC répond aux besoins des communautés et offre une flexibilité aux organismes qui cherchent un soutien financier; les demandes sont acceptées toute l'année. Les organismes intéressés par le programme peuvent trouver plus d'information sur le site Web du PSCC et sont encouragés à s'abonner à la liste de distribution du Centre national de prévention du crime.

Citations

« Personne au Canada ne devrait jamais se sentir en danger en raison de qui elle est, de sa religion ou de la communauté à laquelle elle appartient. Grâce au Programme pour la sécurité communautaire du Canada, le gouvernement du Canada fournit aux organisations les ressources dont elles ont besoin pour renforcer leur sécurité et protéger les personnes qu'elles servent. L'investissement d'aujourd'hui à Mont-Royal reflète notre engagement indéfectible à faire en sorte que chaque personne au Canada puisse se sentir en sécurité et soutenue dans sa vie quotidienne. »

- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

« La circonscription de Mont‑Royal abrite des communautés diverses et dynamiques. Elle compte la deuxième plus importante communauté juive de toutes les circonscriptions du pays. Malheureusement et à regret, la montée de la haine antijuive observée dans l'ensemble du monde occidental s'est également fait sentir dans cette circonscription et partout au Canada, où les personnes juives demeurent de loin le groupe le plus ciblé par les crimes haineux au pays. La circonscription accueille également de nombreuses autres communautés, qui ont elles aussi été touchées par l'augmentation des incidents motivés par la haine. Au cours des dernières années, des millions de dollars ont été accordés à des organisations de la circonscription de Mont‑Royal afin de renforcer leur sécurité. Ce nouvel investissement de 913 111 $ contribuera à améliorer la sécurité de 11 organisations locales. Ce programme va de pair avec d'autres mesures gouvernementales, dont la Loi visant à lutter contre la haine, actuellement à l'étude par le Comité permanent de la justice et des droits de la personne, afin de protéger les personnes qui travaillent, pratiquent leur religion et se rassemblent dans ces lieux. »

- L'honorable Anthony Housefather, secrétaire parlementaire de la ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés

Faits en bref

Le PSCC a été annoncé en 2024 et remplace et améliore l'ancien Programme de financement des projets d'infrastructure de sécurité (PFPIS).

Depuis 2007, le gouvernement du Canada a investi plus de 41 millions de dollars dans près de 1 000 projets afin d'aider les communautés canadiennes à risque de crimes motivés par la haine à renforcer la sécurité de leurs centres communautaires, lieux de culte et autres institutions.

Le PSCC est l'un des quatre programmes de la Stratégie nationale pour la prévention du crime, qui soutient des initiatives locales et ciblées de prévention du crime ainsi que l'élaboration et le partage de connaissances visant à prévenir et réduire la criminalité auprès des populations à risque et des communautés vulnérables. Les autres programmes comprennent le Fonds d'action en prévention du crime, le Fonds de lutte contre les activités des gangs de jeunes et le Fonds de prévention du crime chez les collectivités autochtones et du Nord (FPCCAN).

