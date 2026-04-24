FREDERICTON, NB, le 24 avril 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, David Myles, secrétaire parlementaire du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles et secrétaire parlementaire de la secrétaire d'état (Nature), au nom de l'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, et de l'honorable Nathalie Provost, secrétaire d'État (Nature), a souligné le lancement récent par le gouvernement du Canada du plan Une force de la nature : la stratégie du Canada pour protéger la nature.

La nature est le fondement même de l'identité canadienne. Les forêts, lacs, rivières, prairies, montagnes, toundra et océans du Canada définissent qui nous sommes : ils renforcent notre souveraineté, soutiennent l'économie et perpétuent la vie. La nature est à la base des systèmes alimentaires, de la qualité de l'air et de l'eau, de l'énergie, de la résilience face au climat et aux catastrophes, ainsi que de l'identité du Canada. Pourtant, elle est confrontée à des menaces croissantes en raison des changements climatiques, de l'urbanisation et du déclin de la biodiversité. La nature joue un rôle moteur dans nos efforts en vue de stimuler notre économie, et la biodiversité est prise en considération dans les projets d'infrastructure et d'exploitation des ressources.

Le 31 mars 2026, le premier ministre Mark Carney a annoncé la nouvelle stratégie en faveur de la nature du gouvernement fédéral ainsi qu'un investissement de 3,8 milliards de dollars. Une force de la nature : la stratégie du Canada pour protéger la nature repose sur trois piliers d'action pour harmoniser la protection de la nature et la croissance économique, soit « Protéger la nature au Canada », « Bien bâtir le Canada » et « Valoriser la nature et mobiliser des capitaux ».

L'un des éléments clés de la stratégie est d'accroître la superficie du réseau d'aires protégées terrestres et aquatiques. Pour ce faire, il faudra notamment augmenter la superficie de notre réseau de parcs, en plus de reconnaître et d'accroître les paysages fonctionnels et les autres mesures de conservation efficaces. Des mesures comme l'investissement du gouvernement du Canada dans la Réserve nationale de faune du Ruisseau-Portobello, à l'est de Fredericton, au Nouveau-Brunswick, continuent d'améliorer la protection d'importants milieux humides et habitats des espèces en péril au Nouveau-Brunswick. Cet investissement soutiendra l'objectif du gouvernement du Canada de conserver 30 % des terres et des eaux du Canada d'ici 2030 et contribuera à préserver la santé à long terme du fleuve Wolastoq/Saint-Jean.

Le leadership autochtone est au cœur de la protection de la nature, bien ancré dans les connaissances traditionnelles et l'intendance, et ce type de leadership est essentiel pour parvenir à respecter nos engagements en faveur de la nature sur les scènes nationale et internationale. Cette nouvelle stratégie donnera un coup d'accélérateur aux progrès du Canada vers la protection de 30 % de nos terres et de nos eaux d'ici 2030, la restauration d'habitats essentiels, le renforcement de la résilience des océans et la mobilisation de nouveaux investissements dans la nature, tout en veillant à ce que la conservation et le développement économique aillent de pair.

Citations

« Le lien de notre communauté avec la nature est au cœur de notre mode de vie. C'est pourquoi cette nouvelle stratégie de la nature est si importante pour Fredericton-Oromocto. En protégeant des lieux comme la Réserve nationale de faune du Ruisseau-Portobello et en favorisant la collaboration par le biais du lieu prioritaire Wolastoq, nous protégeons des habitats essentiels le long du fleuve Wolastoq/Saint-Jean. Ces efforts soutiennent les espèces en péril, renforcent la biodiversité et rapprochent le Canada de son objectif de conservation de 30 % de ses terres et eaux d'ici 2030, assurant ainsi la santé de ces écosystèmes pour les générations futures. »

- David Myles, secrétaire parlementaire du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles et secrétaire parlementaire de la secrétaire d'état (Nature)

« La force du Canada a toujours été ancrée dans notre lien avec la nature. D'un océan à l'autre, la nature ne fait pas seulement partie du paysage; elle fait partie de l'identité canadienne. Grâce à des partenariats solides avec les gouvernements autochtones, provinciaux et territoriaux, ainsi qu'avec d'autres intervenants, nous élargirons le réseau d'aires protégées au Canada, investirons dans des programmes visant à accélérer la conservation et restaurerons les écosystèmes. La protection de la nature n'est pas distincte des efforts visant à bâtir le Canada; elle est au cœur de ces efforts. Ce plan reflète le vrai visage de notre peuple : nous comprenons que notre environnement, notre économie et nos communautés sont plus forts quand leur amélioration se fait en parallèle. »

- L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature

« L'engagement de longue date de la population canadienne à l'égard de la nature est indéniable, et notre gouvernement maintient son objectif de protéger 30 % de nos terres et de nos eaux d'ici 2030. Une force de la nature présente une nouvelle vision ambitieuse permettant d'atteindre cette cible, soutenue par une approche axée sur les résultats visant à protéger et à mettre à contribution notre capital naturel. Pour réaliser nos ambitions, nous utiliserons tous les leviers économiques à notre disposition afin d'accélérer les progrès et d'atteindre notre cible. C'est ainsi que nous pourrons accomplir l'objectif 30×30. »

- L'honorable Nathalie Provost, secrétaire d'État (Nature)

Faits saillants

Une force de la nature : la stratégie du Canada pour protéger la nature décrit la façon dont le gouvernement du Canada mettra en œuvre la Stratégie pour la nature 2030 du Canada.

décrit la façon dont le gouvernement du Canada mettra en œuvre la Stratégie pour la nature 2030 du Canada. Le Canada dispose d'un vaste capital naturel, notamment 24 % des forêts boréales du monde, 37 % des lacs et 25 % des milieux humides. Environ 80 000 espèces y vivent. Nous avons la responsabilité de leur intendance. Ces ressources sont des atouts qui nous procurent un avantage concurrentiel.

Le gouvernement fédéral gère 6 % du territoire du Canada, dont 4,7 % sont déjà protégés. Nous renforcerons la collaboration avec les provinces, les territoires, les gouvernements autochtones, l'industrie et les propriétaires fonciers privés pour protéger des secteurs qui permettent d'obtenir des retombées positives pour la biodiversité.

Les aires protégées et de conservation marines aident à protéger les espèces, les habitats et les écosystèmes. Elles procurent également des bienfaits sur le plan social, culturel et économique, notamment en assurant la durabilité et la prospérité des pêches, en rehaussant l'expérience des activités récréatives et touristiques et en permettant la réalisation de recherches.

Les océans du Canada sont au cœur de notre économie, de nos efforts de lutte contre les changements climatiques et de nos moyens de subsistance un peu partout au pays La protection et la conservation des aires marines aident à assurer la santé des océans, à favoriser la croissance durable des industries tributaires des océans et à faire profiter les générations futures de ces bienfaits.

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