Environnement et Changement climatique Canada fait un survol de la météo attendue cet été

GATINEAU, QC, le 5 juin 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, Environnement et Changement climatique Canada a fait un survol de la météo attendue cet été. Les experts prévoient des températures plus chaudes que la normale dans la majeure partie du Canada. Bien que certaines régions aient enregistré des précipitations supérieures à la normale au cours des derniers mois, retardant ainsi les conditions propices aux feux de forêt, le risque d'incendie devrait s'accroître à mesure que l'été avance.

Ce printemps, la majeure partie du Canada a connu un début de saison froid et humide, ponctué de brèves périodes de réchauffement. Il existe toutefois quelques exceptions, par exemple dans le sud de la Colombie-Britannique, dans l'est des Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut, dans le nord-est du Québec et au Labrador, où le temps a été plus sec.

Une transition vers El Niño devrait s'amorcer cet été et atteindre sa pleine ampleur plus tard dans l'année. El Niño se produit lorsque les températures de surface de l'eau dans l'est de l'océan Pacifique tropical deviennent plus chaudes que la moyenne. Cette hausse de température modifie la circulation atmosphérique et les régimes météorologiques à l'échelle mondiale, ce qui peut avoir des répercussions sur l'approvisionnement alimentaire et les systèmes énergétiques, et influencer les phénomènes climatiques extrêmes tels que le risque de feux de forêt et une dégradation de la qualité de l'air.

Environnement et Changement climatique Canada utilise une gamme d'outils, notamment la cote air santé du Canada, pour aider la population à comprendre l'incidence de la qualité de l'air environnant sur sa santé.

Dès la semaine prochaine, des cartes de potentiel orageux pourront être consultées sur Canada.ca/meteo et sur l'application MétéoCAN. Elles indiqueront les endroits où les conditions pourraient devenir propices à la formation d'orages ou de tornades au cours des 36 prochaines heures. Ces cartes permettront aux gestionnaires des mesures d'urgence, aux industries et au grand public de rester vigilants et de se préparer avant que des conditions météorologiques potentiellement dangereuses ne se manifestent.

Comprendre les risques de ces phénomènes météorologiques extrêmes peut aider la population canadienne à prendre les bonnes décisions pour protéger sa santé, sa sécurité et ses biens. Cet été, la population est priée de surveiller régulièrement les prévisions météo, la cote air santé et l'indice UV; de prendre toutes les alertes météorologiques au sérieux; et de se préparer à ce qui s'en vient. La population peut télécharger l'application MétéoCAN pour recevoir des alertes météo directement sur ses appareils mobiles et personnaliser les notifications sur la température et la cote air santé.

Faits en bref

Les changements climatiques augmentent la fréquence des épisodes de chaleur extrême, ce qui accroît la gravité des vagues de chaleur et contribue aux risques de sécheresses et de feux de forêt.

Les cartes de potentiel orageux permettront d'alerter rapidement la population en cas d'activité orageuse potentielle et l'aideront à planifier en conséquence.

Les orages restent l'un des phénomènes météorologiques dangereux les plus fréquents au Canada, générant des conditions potentiellement mortelles telles que la foudre, la grêle, des vents violents, des crues soudaines et des tornades. Surtout, n'oubliez pas : quand le tonnerre gronde, rentrez vite!

En tant que source officielle pour les prévisions et les alertes météo au Canada, Environnement et Changement climatique Canada modernise son programme de prévisions publiques afin de mieux servir la population canadienne. Après le lancement réussi des alertes météorologiques par code de couleur, le Ministère continuera de lancer au cours de l'année à venir une série d'initiatives visant à améliorer ses services afin que la population dispose des renseignements météorologiques les plus précis qui soient dans les moments cruciaux.

Pour connaître les plus récentes prévisions et les plus récents avertissements de temps violent, visitez la page Canada.ca/meteo, et téléchargez l'application MétéoCAN (compatible avec les appareils Android et iOS), dont les données sont vérifiées par nos météorologues.

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SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Personnes-ressources : Keean Nembhard, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, 343-552-2387, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]