Déclaration de la ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, l'honorable Julie Dabrusin, à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement

OTTAWA, ON, le 5 juin 2026 /CNW/ - « Aujourd'hui, nous soulignons la Journée mondiale de l'environnement, une journée qui nous rappelle que les choix que nous faisons maintenant façonnent la planète que nous laisserons aux générations futures. Notre environnement, notre économie et les systèmes qui les soutiennent sont profondément interconnectés et dépendent des décisions que nous prenons, individuellement et collectivement. Alors que nous nous efforçons de bâtir un Canada plus fort, nous savons que protéger la nature, renforcer nos collectivités et favoriser la croissance d'une économie propre et résiliente sont interreliés. En investissant dans des solutions durables aujourd'hui, nous créons de bons emplois, soutenons la compétitivité des entreprises canadiennes et assurons la création d'un avenir plus sain et plus prospère pour les générations de demain.

« Dans un contexte mondial de plus en plus complexe, les changements climatiques, l'appauvrissement de la biodiversité et la pollution ne peuvent pas être abordés de façon isolée. Ils exigent des approches intégrées qui tiennent compte des liens entre la santé de nos écosystèmes, de nos économies et de nos collectivités. À l'heure actuelle, assurer la prospérité à long terme nécessite que nous renforcions les fondements de notre économie en investissant dans la durabilité et en créant des systèmes qui sont à la fois résilients et concurrentiels dans un monde qui se transforme à une vitesse fulgurante.

« Le thème de cette année est l'action climatique, et l'urgence ne pourrait être plus évidente. Les collectivités au Canada et dans le monde entier subissent les effets des changements climatiques : des inondations plus fréquentes, des feux de forêt qui s'intensifient, des phénomènes météorologiques de plus en plus violents et des menaces croissantes pour la nature et la biodiversité.

« Lutter contre les changements climatiques est essentiel pour protéger nos collectivités, améliorer l'abordabilité en réduisant les coûts des dommages causés par le climat, et bâtir une économie résiliente, concurrentielle et forte.

« Le Canada a préparé un plan ambitieux, pragmatique et durable pour y parvenir, qui s'appuie sur le savoir autochtone, est éclairé par la science et est renforcé par la collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités, l'industrie et les collectivités. Grâce à la Stratégie de compétitivité climatique, nous réduisons nos émissions, et stimulons l'investissement dans les technologies propres et l'innovation. Dans le cadre de la stratégie Propulser un Canada fort, nous développons le réseau d'électricité propre afin que la population canadienne ait accès à une énergie fiable, abordable et à faibles émissions. Et par le truchement d'Une force de la nature : la stratégie du Canada pour protéger la nature, nous investissons 3,8 milliards de dollars dans la protection et la conservation de 30 % des terres et des océans au pays d'ici 2030, nous mettons en œuvre des projets qui respectent la nature sans lui nuire et nous mobilisons de nouveaux capitaux destinés à l'atteinte d'objectifs durables en matière de conservation. Parce que la nature n'est pas seulement quelque chose que nous protégeons, mais quelque chose dont nous dépendons.

« Nous avons tous un rôle à jouer dans la lutte contre les changements climatiques. De petits changements, multipliés par des millions de Canadiennes et Canadiens, peuvent produire de grands résultats, et en travaillant en collaboration à l'échelle des collectivités, dans tous les secteurs et au-delà de nos frontières, nous pouvons bâtir un avenir plus propre, plus durable et résilient pour les Canadiennes et Canadiens d'aujourd'hui, ainsi que pour les générations de demain. »

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Personnes-ressources: Keean Nembhard, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, 343-552-2387, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]