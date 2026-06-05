Durant la Semaine canadienne de l'environnement, le Fonds pour dommages à l'environnement du Canada finance 12 nouveaux projets de conservation et de restauration de la nature

GATINEAU, QC, le 5 juin 2026 /CNW/ - Cette semaine, la population canadienne célèbre la Semaine canadienne de l'environnement, l'occasion idéale de reconnaître que les efforts collectifs au pays et partout dans le monde contribuent à un avenir plus sain et plus durable.

Aujourd'hui, l'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, a annoncé que le gouvernement du Canada investira plus de 4 millions de dollars du Fonds pour dommages à l'environnement dans 12 projets au Québec, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador. Les projets seront axés sur la restauration ou l'enrichissement de l'environnement naturel, les initiatives pour le bien des espèces sauvages, l'amélioration de la qualité de l'environnement et l'avancement des activités de recherche et de développement menant à la restauration.

Dirigés par des organismes environnementaux sans but lucratif, des organisations autochtones, des universités et des municipalités, ces projets permettront de faire ce qui suit :

mobiliser plus de 8 000 participants et plus de 132 organisations partenaires communautaires dans des activités de projets, notamment grâce à la collaboration avec des jeunes, des communautés autochtones et des petites entreprises;

assurer la surveillance, l'évaluation et l'orientation d'études dans de vastes habitats fauniques, y compris sur l'ensemble du territoire de Terre-Neuve-et-Labrador, dans la région des Grands Bancs ainsi que sur les plateaux de Terre-Neuve-et-Labrador;

réaliser des activités de restauration et de gestion sur plus de 110 000 hectares d'habitat, soit une superficie équivalente à peu près à celle de la ville de Calgary;

améliorer la qualité de l'environnement sur plus de 15 hectares d'habitat, ce qui correspond à environ 28 terrains de football;

réduire ou détourner de l'environnement plus de 27 000 kilogrammes de déchets toxiques ou néfastes.

Le Fonds pour dommages à l'environnement utilise les sommes provenant des amendes infligées pour des infractions environnementales afin de soutenir des projets qui auront des retombées positives sur les milieux naturels du Canada, habituellement dans les régions où les infractions ont été commises. Ces fonds sont investis dans des projets donnant des résultats concrets et mesurables en faveur de la restauration de l'environnement et de la protection des espèces sauvages ainsi que de leurs habitats, démontrant ainsi qu'il est possible de transformer les torts causés à l'environnement en actions favorisant sa restauration.

Citations

« Le gouvernement du Canada est résolu à investir dans des milieux plus sains et des communautés plus fortes. Ces projets reflètent l'esprit même de la Semaine canadienne de l'environnement : la protection de notre monde naturel passe par l'action collective. Ces projets montrent comment, grâce au soutien du Fonds pour dommages à l'environnement, les communautés et les partenaires peuvent travailler main dans la main pour restaurer les écosystèmes et protéger les espèces sauvages pour les générations à venir. »

- L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature

Faits en bref

La Semaine canadienne de l'environnement, qui se tient du 31 mai au 6 juin 2026, est l'occasion de mettre à l'honneur à l'échelle nationale tous les efforts collectifs en cours pour protéger la nature, réduire la pollution et contribuer à un avenir plus sain et plus durable. Tout au long de la semaine, la population canadienne est invitée à célébrer notre environnement et à contribuer aux efforts visant à le protéger pour les générations qui viennent.

En soutenant des projets qui permettent de restaurer ou d'enrichir les milieux naturels, d'améliorer la qualité de l'environnement et de stimuler les activités de recherche et de développement contribuant à la restauration, le gouvernement du Canada respecte son engagement ferme à lutter contre les changements climatiques, l'appauvrissement de la biodiversité et la pollution.

Depuis trois décennies, le Fonds pour dommages à l'environnement réinvestit le montant des amendes découlant d'infractions environnementales dans des projets de protection et de restauration de l'environnement.

Créé en 1995, le Fonds pour dommages à l'environnement est un programme du gouvernement du Canada administré par Environnement et Changement climatique Canada. Le Fonds achemine les montants provenant d'amendes, de pénalités, d'ordonnances des tribunaux et de paiements volontaires vers des projets qui permettront de réparer les torts causés à l'environnement ou de générer des retombées positives sur l'environnement. Le Fonds vise à investir ces montants dans les régions où les dommages environnementaux se sont produits.

Les amendes et les pénalités sont automatiquement versées au Fonds pour dommages à l'environnement en vertu de 14 dispositions législatives fédérales. Le paragraphe 40(6) de la Loi sur les pêches, la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) et la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs en font partie. Cinq lois fédérales contiennent des clauses discrétionnaires pouvant être appliquées pour diriger les amendes et pénalités vers le Fonds pour dommages à l'environnement; l'alinéa 79.2f) de la Loi sur les pêches en est un exemple.

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SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Personnes-ressources: Keean Nembhard, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, 343-552-2387, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]