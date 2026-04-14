Le gouvernement du Canada soutient la restauration écologique au parc urbain national de la Rouge

PARC URBAIN NATIONAL DE LA ROUGE, ON, le 14 avril 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, au nom de l'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a souligné le récent lancement par le gouvernement du Canada d'Une force de la nature : la stratégie du Canada pour protéger la nature lors d'un événement au parc urbain national de la Rouge.

La nature est le fondement même de l'identité canadienne. Les forêts, lacs, rivières, prairies, montagnes, toundra et océans du Canada définissent qui nous sommes : ils renforcent notre souveraineté, soutiennent l'économie et perpétuent la vie. La nature est à la base des systèmes alimentaires, de la qualité de l'air et de l'eau, de l'énergie, de la résilience face au climat et aux catastrophes, ainsi que de l'identité du Canada. Pourtant, elle est confrontée à des menaces croissantes en raison des changements climatiques, de l'urbanisation et du déclin de la biodiversité. La nature joue un rôle moteur dans nos efforts en vue de stimuler notre économie tout en intégrant les considérations liées à la biodiversité dans les projets d'infrastructure et d'exploitation des ressources.

Afin de protéger les terres et les eaux du pays, le gouvernement du Canada a récemment annoncé Une force de la nature : la stratégie du Canada pour protéger la nature. Grâce à un investissement de 3,8 milliards de dollars, la nouvelle stratégie en faveur de la nature du Canada protégera et restaurera des habitas essentiels, notamment grâce à la création de nouveaux parcs nationaux, de nouvelles aires marines nationales de conservation et de parcs urbains nationaux.

Le gouvernement du Canada a récemment octroyé 936 485 $ à l'Office de protection de la nature de Toronto et de la région (TRCA) afin de soutenir les travaux de restauration écologique réalisés dans le parc urbain national de la Rouge. Cet investissement a permis de restaurer plus de 23 hectares d'habitat aquatique, riverain et terrestre répartis sur 13 sites, améliorant ainsi la santé des écosystèmes des bassins versants de la rivière Rouge, du ruisseau West Duffins et du ruisseau Petticoat.

Des investissements comme ceux-ci contribuent à la stratégie de la nature en aidant à restaurer des habitats essentiels et à mobiliser de nouveaux investissements dans la nature, tout en veillant à ce que la conservation et le développement économique aillent de pair.

Citations

« Des projets comme les travaux de restauration écologique de Parcs Canada au parc urbain national de la Rouge, menés en collaboration avec des partenaires clés tels que l'Office de protection de la nature de Toronto et de la région, démontrent que la protection de la nature contribue aussi à la protection des populations. En investissant dans des solutions fondées sur la nature en milieu urbain, nous réduisons les risques d'inondation, améliorons la qualité de l'air et de l'eau, renforçons la résilience climatique et rehaussons la qualité de vie des collectivités environnantes. Ces travaux illustrent le lien étroit entre la conservation et le bien-être communautaire et témoignent de notre engagement, par le biais d'Une force de la nature, à restaurer les habitats essentiels tout en bâtissant un avenir plus sain et plus résilient pour la population canadienne. »

L'honorable Gary Anandasangaree,

Ministre de la Sécurité publique

« La force du Canada a toujours reposé sur notre lien avec la nature. D'un océan à l'autre, la nature fait non seulement partie intégrante de notre paysage, elle fait partie de notre identité canadienne. Grâce à des partenariats solides avec les gouvernements autochtones, provinciaux et territoriaux, ainsi qu'avec d'autres intervenants, nous élargirons le réseau d'aires protégées au Canada, investirons dans des programmes visant à accélérer la conservation et restaurerons les écosystèmes. Protéger la nature est indissociable de la construction du Canada - c'est essentiel. Ce plan reflète qui nous sommes en tant que pays : un peuple qui comprend que notre environnement, notre économie et nos collectivités sont plus forts lorsqu'ils prospèrent ensemble. »

L'honorable Julie Dabrusin,

Ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature

« L'engagement de longue date des Canadiennes et Canadiens envers la nature est indéniable, et notre gouvernement est résolu à atteindre son objectif de protéger 30 % de nos terres et de nos eaux d'ici 2030. Une force de la nature présente une vision novatrice et audacieuse pour atteindre cet objectif, fondée sur une approche axée sur les résultats pour protéger et valoriser notre capital naturel. Pour concrétiser nos ambitions, nous utiliserons tous les leviers économiques disponibles afin d'accélérer les progrès et d'atteindre notre cible. C'est ainsi que nous réaliserons l'objectif 30 par 30. »

L'honorable Nathalie Provost,

Secrétaire d'État (Nature)

Les faits en bref

Une force de la nature : la stratégie du Canada pour protéger la nature décrit la façon dont le gouvernement du Canada mettra en œuvre la Stratégie pour la nature 2030 du Canada.

décrit la façon dont le gouvernement du Canada mettra en œuvre la Stratégie pour la nature 2030 du Canada. Le Canada dispose d'un vaste capital naturel, notamment 24 % des forêts boréales du monde, 37 % des lacs et 25 % des milieux humides. Environ 80 000 espèces y vivent. Nous avons la responsabilité de leur intendance. Ces ressources sont des atouts qui nous procurent un avantage concurrentiel.

Le parc urbain national de la Rouge, premier parc urbain national du Canada et l'un des plus grands parcs urbains protégés au monde, offre aux résidents de la région du Grand Toronto un accès facile à un riche ensemble de forêts, de ruisseaux, de fermes et de sentiers, ainsi qu'à des marais, une plage sur le lac Ontario et une histoire humaine s'étendant sur 10 000 ans.

Créé en 2015, le parc urbain national de la Rouge s'étend actuellement sur près de 80 km 2 et offre des occasions sans précédent pour les gens de se rapprocher de la nature, de la culture et de l'agriculture.

et offre des occasions sans précédent pour les gens de se rapprocher de la nature, de la culture et de l'agriculture. La contribution au projet de la TRCA, en collaboration avec des partenaires, a soutenu la plantation de plus de 36 000 arbres et arbustes indigènes, contribuant ainsi à l'engagement du Canada de planter deux milliards d'arbres.

Le projet a également soutenu la surveillance de la population de poissons dans le marais de la Rouge, contribuant ainsi à évaluer le succès de la restauration des habitats aquatiques.

Cet investissement s'appuie sur un partenariat solide et continu entre Parcs Canada et l'Office de protection de la nature de Toronto et de la région afin de protéger une aire naturelle d'importance nationale au sein de la plus grande région urbaine du Canada, tout en créant des occasions pour les gens de se rapprocher de la nature.

Liens connexes

SOURCE Parcs Canada (HQ)

Personnes-ressources: Simon Lafortune, Directeur adjoint des communications et attaché de presse, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre de la Sécurité publique, [email protected]; Keean Nembhard, Attaché de presse, Ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, 343-292-6096, [email protected]; Relations avec les médiasParcs Canada, 855-862-1812, [email protected]; Sarah Simpson, Gestionnaire, Relations externes, p.i., Parc urbain national de la Rouge, 289-776-8489, [email protected]