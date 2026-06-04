Le Traité de paix et d'amitié de 1726 a été désigné comme un événement d'importance historique nationale.

ANNAPOLIS ROYAL, NS, le 4 juin 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le Sante' Mawio'mi et le gouvernement du Canada ont commémoré le 300e anniversaire de la signature du Traité de paix et d'amitié de 1726 par une journée d'activités culturelles et une cérémonie spéciale de dévoilement de plaque au lieu historique national du Fort-Anne, à Annapolis Royal, en Nouvelle-Écosse.

Scott Plumbe, « La signature du Traité de paix et d’amitié de 1726 », 2017. Parcs Canada

L'annonce de la désignation d'importance historique nationale et le dévoilement de la plaque commémorative ont été faits par l'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones, au nom de l'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada.

Le 4 juin 1726, des dirigeants mi'kmaq, wəlastəkokewiyik et peskətəmohkatewey se sont réunis à Annapolis Royal pour ratifier un traité que les nations de la Confédération wabanaki avaient négocié avec des représentants du roi George Ier à Boston en décembre de l'année précédente. Ce traité exprimait la volonté politique commune et la coopération des alliés wabanaki afin d'établir la paix dans la région.

Avant ces événements, les hostilités s'étaient intensifiées entre les nations wabanaki et les Britanniques dans le nord-est de l'Amérique du Nord, à la suite du traité d'Utrecht de 1713, par lequel la France a cédé ses revendications territoriales dans la région à la Grande-Bretagne, sans consultation ni reconnaissance des peuples autochtones dont les terres étaient visées par ce traité. En décembre 1725, le gouverneur du Massachusetts, William Dummer, a convoqué des négociations de paix à Boston, et une entente a été conclue avec les nations de la Confédération wabanaki sur un traité décrivant comment les Britanniques et les peuples autochtones pourraient coexister sur ces territoires à l'avenir.

Le Traité de paix et d'amitié de 1726 a été le premier traité conclu entre des peuples autochtones et un État européen dans la région qui deviendra les Maritimes. Il a servi de base aux négociations et aux traités de paix et d'amitié ultérieurs. Ces traités constituent le fondement des relations entre la Couronne et les peuples autochtones dans ce qui est aujourd'hui l'Est du Canada.

Le gouvernement du Canada, sur les recommandations de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, reconnaît des personnes, des lieux et des événements d'importance qui ont contribué à façonner notre pays, notamment pour aider les Canadiennes et les Canadiens, ainsi que les jeunes, à tisser des liens avec leur passé. Les désignations d'importance historique nationale illustrent les moments déterminants de l'histoire du Canada. Ensemble, elles racontent qui nous sommes et nous relient à notre passé, enrichissant notre compréhension de nous-mêmes, des autres et de notre pays.

L'événement d'aujourd'hui est le fruit d'une collaboration entre le Grand Conseil mi'kmaq et les Premières Nations de la Nation mi'kmaq, Mi'kmaw Kina'matnewey et le gouvernement du Canada. Le soutien a été fourni par St. Barbara Gold, Freeman Lumber, la Confederacy of Mainland Mi'kmaq, l'Union of Nova Scotia Mi'kmaq , Kwilmu'kw Maw-klusuaqn, la Nova Scotia Women's History Society, Patrimoine canadien, Parcs Canada, Services aux Autochtones Canada et la Garde côtière canadienne.

Citations

« Les traités de 1725 et 1726 ont façonné l'avenir de l'alliance de la Nation mi'kmaq avec le Royaume-Uni; il est maintenant temps de façonner notre avenir pour les générations à venir en tant que nation respectée. »

Kji-Keptin Antle Denny

Sante' Mawio'mi (Grand Conseil de la Nation mi'kmaq)

« Aujourd'hui nous nous réunissons dans un esprit de réflexion, de respect et d'apprentissage partagé, alors que nous honorons la relation durable affirmée par les traités ainsi que la force, la résilience et le leadership continu du peuple mi'kmaq. Nous sommes reconnaissants envers tous ceux et celles qui se sont joints à nous pour souligner cet important moment de notre histoire collective. Mi'kmaw Kina'matnewey est honoré de contribuer à l'organisation de cette commémoration. Puissent ces célébrations approfondir la compréhension des traités en tant qu'accords vivants, affirmer le rôle essentiel de l'éducation dans la transmission de leurs vérités et responsabilités, et renforcer les relations entre tous les peuples qui partagent ce territoire grâce à un engagement continu envers la réconciliation, le respect et l'apprentissage commun. »

Blaire Gould

Directeur exécutif, Mi'kmaw Kina'matnewey

« Au nom du gouvernement du Canada, j'ai l'honneur de reconnaître l'importance historique nationale du Traité de paix et d'amitié de 1726, la première entente de ce genre et une pierre angulaire dans l'évolution des relations entre la Couronne et les peuples autochtones dans l'est du Canada. Les désignations historiques reconnaissent les personnes, les lieux et les événements qui ont façonné notre pays. Les traités sont des documents vivants, et j'encourage tout le monde à en apprendre davantage sur le Traité de paix et d'amitié de 1726 et sur la place durable qu'il occupe dans le passé, le présent et l'avenir du Canada. »

L'honorable Julie Dabrusin

Ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature

« Le Traité de paix et d'amitié est l'un des accords fondamentaux dans l'histoire des relations entre la Couronne et les peuples autochtones dans ce pays. Trois cents ans jour pour jour plus tard, et sur le site même de sa signature, nous rendons hommage aux dirigeants de la Confédération wabanaki qui ont négocié ce traité et réaffirmons notre engagement envers la relation qu'il représente. La désignation de ce traité comme événement d'importance historique nationale reconnaît son importance durable pour la Nation mi'kmaq et pour l'ensemble des Canadiennes et des Canadiens. »

L'honorable Rebecca Alty

Ministre des Relations Couronne‑Autochtones

« Alors que nous soulignons le 300e anniversaire du Traité de paix et d'amitié de 1726, nous rendons hommage à une relation qui continue de façonner notre avenir commun. Ce traité constitue un engagement durable envers le respect, le dialogue et la coopération entre les Mi'kmaq et la Couronne. Puisse cet anniversaire inspirer l'ensemble des Néo-Écossaises et des Néo-Écossais à approfondir leur compréhension des traités et de l'esprit de paix et d'amitié qui continue de nous guider aujourd'hui. »

Son Honneur, l'honorable Mike Savage, ONS

Lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse

« Le 300e anniversaire des Traités de paix et d'amitié nous rappelle l'importance de continuer à bâtir des relations fondées sur le respect, la compréhension et la réconciliation. Ces célébrations offrent aux collectivités l'occasion de mettre à l'honneur l'histoire, les cultures, les langues et les traditions vivantes des peuples mi'kmaq, et de reconnaître l'héritage durable de ces traités qui continuent de nous unir aujourd'hui. »

L'honorable Marc Miller

Ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

Les faits en bref

Traités de paix et d'amitié

Entre 1725 et 1779, les peuples autochtones du nord‑est de l'Amérique du Nord et la Couronne britannique ont conclu une série d'accords interconnectés connus sous le nom de Traités de paix et d'amitié.

Les différences de traduction et d'interprétation entre les perspectives européennes et autochtones ont mené à des désaccords quant à la signification de certains termes des traités, entraînant des tensions persistantes et la nécessité de conclure des traités supplémentaires.

Les Traités de paix et d'amitié établissent un lien entre le passé et le présent et ont des répercussions pour l'ensemble des Canadiennes et Canadiens. Le Traité de paix et d'amitié de 1761 a servi de référence pour les décisions Marshall de 1999, dans lesquelles la Cour suprême du Canada a confirmé les droits issus des traités des peuples autochtones.

Commission des lieux et monuments historiques du Canada

Créée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille la ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature sur l'importance historique nationale de personnes, de lieux et d'événements qui ont marqué l'histoire du Canada. En collaboration avec Parcs Canada, la Commission veille à ce que les sujets d'importance historique nationale soient reconnus et que ces récits importants soient transmis aux Canadiennes et aux Canadiens.

La grande majorité des propositions soumises à l'examen de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada provient du public. Pour proposer une personne, un lieu ou un événement historique de votre collectivité, veuillez consulter le site Web de Parcs Canada pour plus d'information : https://parcs.canada.ca/culture/designation/proposer-nominate

Documents connexes

Le Traité de paix et d'amitié de 1726 (désignation d'importance historique nationale)

Traités de paix et d'amitié

Fiche d'information sur les Traités de paix et d'amitié dans les Maritimes et dans la région de Gaspé

Éducation aux traités en Nouvelle‑Écosse - brochure sur l'éducation aux traités (en anglais seulement)

Liens connexes

Le Traité de paix et d'amitié de 1726 - Lieu historique national du Fort‑Anne

Le gouvernement accorde un appui financier pour commémorer le tricentenaire du Traité de paix et d'amitié de 1726

Parcs Canada

Commission des lieux et monuments historiques du Canada

Cadre pour l'histoire et la commémoration

SOURCE Parcs Canada (HQ)

Renseignements : Jodi Hawkins, Agente, partenariats, engagement et communications, Parcs Canada, Nouvelle-Écosse continentale, 782-409-0146, [email protected]; Keean Nembhard, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, [email protected]; Relations médias, Parcs Canada, 855-862-1812, [email protected]; Shara Johnson, Coordonnatrice des communications, Mi'kmaw Kina'matnewey, 902-574-2925, [email protected]