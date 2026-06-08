Le gouvernement du Canada annonce cinq nouvelles désignations d'importance historique nationale

GATINEAU, QC, le 8 juin, 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, a annoncé cinq désignations de personnes, lieux et événements d'importance historique nationale dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada. Ces désignations rendent hommage à la richesse et à la diversité de l'histoire du Canada. Celles-ci comprennent :

Lieux : Église anglicane St. John à Port Williams, Nouvelle-Écosse

Personnes : A. G. L. McNaughton, Dr. Alfred Schmitz Shadd, et Honoré Beaugrand

Événements : La grève des houilleurs et le mardi noir de 1931 à Estevan

Faits saillants de l'annonce d'aujourd'hui :

Église anglicane St. John : Construite entre 1804 et 1812, l'église anglicane St. John, située à Port Williams en Nouvelle-Écosse, est associée à l'arrivée de colons de la Nouvelle-Angleterre, un groupe historiquement désigné comme les « Planters ». Cette petite église paroissiale vernaculaire en bois, bâtie dans le style classique britannique à la manière de Wren et Gibbs, reflète les goûts architecturaux de l'évêque Charles Inglis et les efforts qu'il déploie pour répandre l'anglicanisme dans son diocèse en y construisant des églises. L'église St. John est toujours active et compte parmi les plus anciennes églises anglicanes continuellement en activité en Nouvelle-Écosse.

A. G. L. McNaughton : A. G. L. McNaughton était un scientifique, soldat, homme politique et diplomate. Il a apporté d'importantes contributions à l'effort de guerre du Canada comme officier d'artillerie durant la Première Guerre mondiale, co-inventé le radiogoniomètre à tube cathodique, un précurseur du radar, et a occupé le poste de président du Conseil national de recherches du Canada. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été commandant des forces canadiennes outre-mer et ministre de la Défense nationale. Après la guerre, il a représenté le Canada dans d'importantes fonctions diplomatiques.

Dr. Alfred Schmitz Shadd : Dr. Alfred Schmitz Shadd était un médecin respecté et un leader communautaire d'ascendance africaine dans ce qui est devenu la Saskatchewan. Né dans une éminente famille afro-canadienne en Ontario, il a travaillé comme directeur d'école à Chatham jusqu'à ce qu'il perde son poste après avoir soutenu une campagne couronnée de succès en faveur de la déségrégation de son école. Il s'est installé dans l'Ouest en 1896 pour y travailler comme enseignant puis y revient comme médecin après avoir terminé ses études en médecine en 1898. Il s'est finalement établi à Melfort, où il a ouvert un cabinet médical et une pharmacie, publié le Carrot River Journal, siégé comme conseiller municipal et contribué à la fondation de l'hôpital Lady Minto. Son histoire singulière témoigne de la diversité de la société des premiers colons en Saskatchewan.

Honoré Beaugrand : Honoré Beaugrand était un libre-penseur et franc-maçon qui a défendu avec vigueur la liberté de pensée à la fin du XIXe siècle. Directeur de différents journaux de langue française aux États-Unis et au Canada, son idéologie mêlant libéralisme, républicanisme et anticléricalisme était considérée comme radicale dans la société canadienne-française à l'époque. Beaugrand est également l'auteur de La Chasse-galerie : Légendes canadiennes (1891-1892, 1900), un recueil de récits folkloriques qu'il récrit à sa manière et qui a contribué à la popularisation de la légende de la chasse-galerie. La version de Beaugrand, qui met en scène des bûcherons, devient la version la plus connue et la plus répandue de ce récit au Canada français, et fait désormais partie intégrante de la culture et du folklore québécois et franco-canadien.

La grève des houilleurs et le mardi noir de 1931 à Estevan : En septembre 1931, les houilleurs (mineurs de charbon) de Bienfait, en Saskatchewan, déclenchent une grève lorsque les exploitants des mines refusent de reconnaître le syndicat chargé de les représenter dans leur lutte contre de maigres salaires et des conditions de travail difficiles. Un convoi motorisé organisé par les grévistes et leurs partisans pour attirer l'attention sur leur lutte tourne au drame à Estevan lorsque des agents de police abattent trois mineurs et en blessent vingt-trois autres. Connue sous le nom de mardi noir, cette émeute met en évidence le sentiment de désespoir que vivent les travailleurs et leurs familles ainsi que le risque d'affrontement physique et de violence policière dans le contexte polarisé de la Dépression. Cette grève et les répercussions sont représentatives du profond fossé qui sépare les travailleurs et les propriétaires d'entreprises au Canada dans les années 1930, ainsi que des obstacles à la syndicalisation.

Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire des recommandations de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada et Parcs Canada, reconnaît les personnes, lieux et événements importants qui ont façonné notre pays afin d'aider la population canadienne à se rapprocher de son passé. En présentant ces histoires à la population canadienne, nous espérons favoriser la compréhension et la réflexion sur les histoires, les cultures, l'héritage et les réalités diversifiés du passé et du présent du Canada.

Citation

« Les désignations historiques reconnaissent des moments qui ont marqué l'histoire du Canada et garantissent que ces lieux, ces personnes et ces événements soient préservés dans la mémoire collective. Parcs Canada soutient la Commission des lieux et monuments historiques du Canada dans la commémoration de ces désignations afin que les générations futures sachent qui nous sommes et d'où nous venons. J'invite tout le monde à en apprendre davantage sur ces désignations et à réfléchir à notre histoire collective. »

L'honorable Julie Dabrusin

Ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature

Les faits en bref

Le processus de désignation dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada repose sur des propositions du public. À ce jour, plus de 2 280 désignations ont été effectuées à l'échelle nationale. Pour soumettre la candidature d'une personne, d'un lieu ou d'un événement historique de votre collectivité, veuillez consulter le site Web de Parcs Canada pour obtenir de plus amples renseignements : https://parcs.canada.ca/culture/designation/proposer-nominate.

Établie en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille la ministre responsable de Parcs Canada concernant l'importance historique nationale des lieux, des personnes et des événements qui ont contribué à l'histoire du Canada. En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada et que ces histoires importantes sont transmises à la population canadienne.

Parcs Canada s'engage à collaborer avec les Canadiens et Canadiennes dans le cadre de ses efforts visant à raconter des récits de plus grande portée et plus inclusifs dans les lieux qu'il administre. Afin de faciliter l'atteinte de cet objectif, le Cadre pour l'histoire et la commémoration présente une nouvelle approche plus globale et participative de présenter l'histoire du Canada selon diverses perspectives.

Documents connexes

Document d'information : Église anglicane St. John

Document d'information : A. G. L. McNaughton (1887-1966)

Document d'information : Dr. Alfred Schmitz Shadd (1869-1915)

Document d'information : Honoré Beaugrand (1848-1906)

Document d'information : La grève des houilleurs et le mardi noir de 1931 à Estevan

Liens connexes

Parcs Canada

Commission des lieux et monuments historiques du Canada

Désignations historiques nationales

SOURCE Parcs Canada (HQ)

Renseignements : Keean Nembhard, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, 343-292-6096, [email protected] ; Relations avec les médias, Parcs Canada, 855-862-1812, [email protected]