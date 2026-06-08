Le gouvernement du Canada investit 7,1 millions de dollars dans la réfection de la route 431 à la colline Barter's, dans le parc national du Gros-Morne

Ce projet améliorera la sécurité publique à long terme, la résilience de l'infrastructure et l'expérience du visiteur.

ROCKY HARBOUR, NL, le 8 juin 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, a annoncé un projet d'infrastructure de 7,1 millions de dollars visant à moderniser l'infrastructure essentielle le long de la route 431 à la colline Barter's, dans le parc national du Gros-Morne. Cet investissement dans l'infrastructure améliorera la sécurité, tout en soutenant les collectivités locales et les visiteurs du parc national.

En janvier 2018, le parc national du Gros-Morne a subi une violente tempête qui a causé d'importantes inondations et endommagé l'infrastructure existante. L'un des secteurs les plus touchés a été le kilomètre 6 de la route 431, endroit communément appelé « colline Barter's ». À titre de mesure d'urgence, on a temporairement stabilisé le remblai afin de maintenir l'accès à ce corridor important pour les collectivités locales et les visiteurs du parc national.

L'investissement fédéral annoncé aujourd'hui permettra à Parcs Canada de stabiliser à long terme les bases du remblai en installant un mur de soutènement plus solide, d'une durée de vie de 75 ans, afin d'atténuer les effets des crues du ruisseau Barter's pendant les tempêtes. En plus de prévenir l'érosion et l'affaissement du remblai, les travaux contribueront également à réduire les impacts environnementaux futurs ainsi que les perturbations de l'habitat, de la végétation et des écosystèmes aquatiques, dont le ruisseau Barter. Des réparations seront également apportées à la chaussée de la route 431 pour offrir aux automobilistes des déplacements sûrs et confortables tout en prolongeant la durée de vie de la surface et en réduisant les coûts d'entretien de cette route très fréquentée.

Le gouvernement du Canada est déterminé à protéger les trésors naturels et culturels du Canada de même qu'à faire progresser les projets d'infrastructure dans les sites administrés par Parcs Canada afin de créer des possibilités économiques et touristiques. En investissant dans une infrastructure résiliente, ce projet répondra aux préoccupations en matière de sécurité et d'environnement, prolongera la durée de vie de biens publics, et permettra de s'assurer que les visiteurs pourront continuer à voyager vers et dans ces endroits emblématiques pendant des décennies à venir.

Citations

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à préserver l'intégrité écologique et la beauté du parc national du Gros-Morne tout en maintenant l'infrastructure essentielle qui permet aux visiteurs et aux résidents d'accéder à ces lieux et d'en profiter en toute sécurité. Les travaux menés par Parcs Canada pour rénover l'infrastructure routière contribueront à améliorer la sécurité des automobilistes, à rehausser l'expérience du visiteur et à accroître la résilience de l'infrastructure essentielle par rapport aux intempéries causées par les changements climatiques, tout en soutenant les économies locales et en contribuant à la croissance du secteur du tourisme. »

L'honorable Julie Dabrusin

Ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature

« Le parc national du Gros-Morne est l'un des plus grands trésors de Terre-Neuve-et-Labrador, et cet investissement garantit que les familles de la région et les visiteurs peuvent continuer de s'y rendre en toute sécurité. Un remblai plus solide et une chaussée améliorée signifient que les collectivités et les touristes dans l'ouest de Terre-Neuve disposent d'un axe routier fiable pour les décennies à venir. Il s'agit du type d'investissement qui portent ses fruits chaque fois que quelqu'un emprunte cette route. »

L'honorable Joanne Thompson

Ministre des Pêches

Les faits en bref

Dans le cadre du budget de 2024, le gouvernement du Canada a annoncé que 545,1 millions de dollars sur quatre seraient consacrés à des projets clés visant à protéger les canaux patrimoniaux, à prévenir la perte du patrimoine bâti emblématique, à garantir la sûreté et l'accessibilité continues des routes, et à permettre la continuité des services aux visiteurs.

Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi environ 160 millions de dollars dans l'amélioration de l'infrastructure du parc national du Gros-Morne et des lieux historiques nationaux de l'Anse-aux-Meadows, de Port au Choix, de Red Bay et de la Mission-de-Hopedale.

Le parc national du Gros-Morne protège une superficie de 1 805 km 2 représentative de la région naturelle des Hautes-Terres de l'Ouest de Terre-Neuve de même que de la partie est de la région naturelle des Basses-Terres du Saint-Laurent. Il a été désigné site du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1987 en reconnaissance de ses caractéristiques géologiques uniques, dont les Tablelands, et de sa beauté naturelle spectaculaire.

représentative de la région naturelle des Hautes-Terres de l'Ouest de Terre-Neuve de même que de la partie est de la région naturelle des Basses-Terres du Saint-Laurent. Il a été désigné site du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1987 en reconnaissance de ses caractéristiques géologiques uniques, dont les Tablelands, et de sa beauté naturelle spectaculaire. Parcs Canada met tout en œuvre pour réduire au minimum les répercussions associées aux projets d'infrastructure. Tout au long de la saison 2026, les visiteurs doivent être conscients que les travaux pourraient causer des retards dans le secteur de la colline Barter's, dans le parc national du Gros-Morne. Ils pourraient rencontrer des secteurs à une seule voie contrôlée par des feux de circulation, des limites de vitesse réduites dans les zones de travaux et des fermetures de route intermittentes (d'un maximum de 20 minutes consécutives). Des retards plus longs pourraient se produire en périodes de pointe estivales lorsque les conditions météorologiques sont favorables.

Pour obtenir les dernières nouvelles sur les conditions de déplacement et les travaux, consultez le site Web du parc national du Gros-Morne et suivez le parc national du Gros-Morne sur Facebook.

Liens connexes

SOURCE Parcs Canada (HQ)

Renseignements: Keean Nembhard, Attaché de presse, Ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, 343-292-6096, [email protected]; Relations avec les médias, Parcs Canada, 855-862-1812, [email protected]; Kate Power, Agente, partenariats, mobilisation et communications, Unité de gestion de l'Ouest de Terre-Neuve, Parcs Canada, [email protected]