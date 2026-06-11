UNE EXPÉRIENCE DE VOYAGE D'UNE VALEUR DE 100 000 $ À GAGNER DANS LE CADRE DU CONCOURS NOTRE PLUS BEAU VOYAGE D'OLG

TORONTO, le 11 juin 2026 /CNW/ - La Société des loteries et des jeux de l'Ontario (OLG) offre à ses joueurs une chance de remporter une expérience de voyage d'une valeur de 100 000 $ dans le cadre du concours Notre plus beau voyage.

Le concours se déroule du 11 juin au 20 juillet 2026 et est ouvert aux résidents de l'Ontario âgés de 18 ans ou plus. Les clients qui achètent un billet de loterie à tirage ou un billet à gratter d'OLG admissible chez un détaillant d'OLG ou sur OLG.ca et qui s'inscrivent au concours auront la chance de remporter* une expérience de voyage d'une valeur de 100 000 $, soit un bon de voyage de 50 000 $ et 50 000 $ en argent. Le règlement du concours, notamment en ce qui concerne les billets admissibles et les détails de l'inscription, se trouve au www.olg.ca/concours.

« Alors que le monde entier se réunit en Ontario pour célébrer le soccer, nous sommes ravis d'offrir à nos joueurs la chance d'explorer davantage le monde par eux-mêmes, indique Amanda Marshall, dirigeante principale, Loteries, d'OLG. De plus, avec OLG, chaque mise est gagnante, puisque tous nos profits sont réinvestis dans les collectivités de l'Ontario. »





En tant que supportrice officielle de Toronto comme ville hôtesse de la Coupe du Monde 2026, OLG continue de faire vibrer joueurs et amateurs partout en Ontario. En mai, OLG a obtenu un titre GUINNESS WORLD RECORDSMD pour le plus grand match de soccer sur table humain. L'événement, qui célébrait l'investissement d'OLG dans l'essor du soccer dans la province par l'entremise d'Ontario Soccer et du programme Soccer for All Legacy de la Ville de Toronto, permettra de soutenir la formation de plus de 11 000 entraîneurs et arbitres au cours des deux prochaines années.

À compter d'aujourd'hui et jusqu'au 19 juillet 2026, OLG sera sur place au FIFA Fan FestivalMD Toronto au lieu historique national de Fort York et à The Bentway pour donner aux amateurs l'occasion de vivre une expérience haute en énergie et une expérience « Bottez pour gagner » sur le terrain de soccer sur table d'OLG avec des prix à la clé.

Pour en apprendre davantage sur la façon dont OLG célèbre l'événement, rendez-vous au https://www.olg.ca/fr/ourbeautifulgame/about.html.

OLG promeut le jeu responsable et habilite les joueurs à prendre des décisions éclairées à toutes les étapes de leur jeu. Jouez sensé offre des outils et des informations qui aident les joueurs à demeurer en contrôle et à profiter des jeux selon leurs propres conditions.

AUCUN ACHAT REQUIS. Le concours débute le 11 juin 2026 à 10 h HE et se termine le 20 juillet 2026 à 10 h HE (la « Période du concours »). Vous devez être âgé de 18 ans ou plus et résider en Ontario pour participer. Vous devez également détenir ou créer un compte Privilèges gagnants ou un compte du joueur OLG.ca valide, selon la méthode de participation. Les billets admissibles comprennent tous les billets de loterie à tirage achetés pendant la Période du concours et les billets INSTANT d'OLG sélectionnés inscrits durant la Période du concours. Pour obtenir une liste complète des billets INSTANT admissibles ainsi que le règlement du concours, visitez OLG.ca/concours. Les billets QuickTicket, les jeux gratuits, les billets de remplacement et les billets annulés sont exclus. Pour les achats en ligne, les participants doivent d'abord s'inscrire au concours; après l'inscription, chaque achat admissible en ligne donne droit à une (1) participation. Un (1) prix est à gagner, lequel consiste en un bon de voyage de 50 000 $ et de 50 000 $ à dépenser. La réponse à une question d'habileté mathématique est requise. Le logo Toronto World Cup Host City est une marque de commerce appartenant à la Fédération Internationale de Football Association et est utilisé sous licence. Tous droits réservés.

OLG est un organisme de la Couronne qui contribue à bâtir un meilleur Ontario en offrant à nos clients d'excellentes expériences de divertissement. Agissant de manière socialement responsable, OLG exploite et gère des établissements de jeu traditionnel, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu en ligne et la prestation du bingo et d'autres produits de jeu électronique aux centres de jeu de bienfaisance. OLG aide aussi à soutenir le secteur des courses de chevaux. Depuis 1975, OLG a versé environ 64 milliards de dollars aux résidents et à la Province de l'Ontario pour appuyer les principales priorités du gouvernement, comme les soins de santé, le traitement et la prévention liés au jeu problématique et les athlètes amateurs. Chaque année, les recettes provenant des activités d'OLG servent également à soutenir les collectivités d'accueil, les Premières Nations de l'Ontario, les détaillants de loterie et les organismes de bienfaisance locaux dans toute la province.

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SOURCE Ontario Lottery and Gaming Corporation (Media Relations)

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