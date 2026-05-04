TORONTO, le 4 mai 2026 /CNW/ - Devant l'enthousiasme grandissant suscité par la célébration à venir du soccer international, la Société des loteries et des jeux de l'Ontario (OLG) souligne cet événement avec son nouveau billet à gratter THE BEAUTIFUL GAME. Lancé aujourd'hui, ce billet à 10 $ sur le thème du soccer offre aux joueurs une chance de gagner l'un de quatre gros lots de 250 000 $.

OLG CÉLÈBRE « LE PLUS BEAU JEU » EN LANÇANT UN NOUVEAU BILLET À GRATTER (Groupe CNW/Ontario Lottery and Gaming Corporation (Media Relations))

« Le soccer rassemble les Ontariens et notre nouveau billet à gratter est inspiré de cette passion partagée, a dit Amanda Marshall, dirigeante principale, Loteries d'OLG. Chaque fois que vous jouez avec OLG, vous contribuez à soutenir les collectivités de l'Ontario et tous les profits d'OLG sont réinvestis dans la province. Le billet à gratter THE BEAUTIFUL GAME est une façon amusante pour les joueurs de s'enthousiasmer tout en donnant en retour. »

Le billet à gratter THE BEAUTIFUL GAME est maintenant offert dans plus de 10 000 points de vente et terminaux de loterie libre-service partout en Ontario jusqu'à épuisement des stocks. Les lots varient de 10 $ à 250 000 $. Visitez www.olg.ca/thebeautifulgame-fr pour obtenir des informations sur la façon de jouer, la structure des lots et les probabilités de gagner.

En tant que supportrice de la ville hôte de la Coupe du monde 2026 à Toronto, OLG organise des expériences inoubliables. Le 23 mai prochain, OLG tentera officiellement d'établir un record GUINNESS WORLD RECORDSMC pour le plus grand match de soccer sur table humain. L'événement célébrera aussi les partenariats d'OLG avec le programme Soccer for All Legacy de la Ville de Toronto et Ontario Soccer, qui contribuent à populariser le soccer et à en faciliter l'accès dans les collectivités partout dans la province.

OLG promeut le jeu responsable et habilite les joueurs à prendre des décisions éclairées à toutes les étapes de leur jeu. Jouez sensé offre des outils et des informations qui aident les joueurs à demeurer en contrôle et à jouer à leur façon.

OLG est un organisme de la Couronne qui contribue à bâtir un meilleur Ontario en offrant à nos clients d'excellentes expériences de divertissement. Agissant de manière socialement responsable, OLG exploite et gère des établissements de jeu traditionnel, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu en ligne et la prestation du bingo et d'autres produits de jeu électronique aux centres de jeu de bienfaisance. OLG aide aussi à soutenir le secteur des courses de chevaux. OLG donne en retour à l'Ontario depuis 1975, générant environ 64 milliards de dollars pour les résidents et la Province de l'Ontario afin d'appuyer les principales priorités du gouvernement, comme les soins de santé, le traitement et la prévention liés au jeu problématique et les athlètes amateurs. Chaque année, les profits provenant des activités d'OLG servent également à soutenir les collectivités d'accueil, les Premières Nations de l'Ontario, les détaillants de loterie et les organismes de bienfaisance locaux dans toute la province.

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SOURCE Ontario Lottery and Gaming Corporation (Media Relations)

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