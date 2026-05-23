Plus de 11 000 nouveaux entraîneurs et arbitres de soccer contribueront à développer ce sport en Ontario

TORONTO, le 23 mai 2026 /CNW/ - Au milieu des acclamations des passionnés de soccer sur table et d'une fanfare animant les célébrations, la Société des loteries et des jeux de l'Ontario (OLG) a obtenu un titre GUINNESS WORLD RECORDSMC pour le plus grand match de soccer sur table humain. Cette version grandeur nature du jeu de table adoré a offert aux spectateurs au Humber Polytechnic un match passionnant opposant 254 joueurs dans un stade de 45,72 m x 20,73 m (150 pi × 68 pi) spécialement construit pour l'occasion. Le tir décisif a amené le pointage final à 12-9.

Duncan Hannay, président et chef de la direction d’OLG présente la plaque officielle des GUINNESS WORLD RECORDSmc pour le plus grand match de soccer sur table humain. (Groupe CNW/Ontario Lottery and Gaming Corporation (Media Relations))

« Nous avons assisté aujourd'hui à un moment historique du soccer sur table!, a indiqué Chloe McCarthy, témoin GUINNESS WORLD RECORDS. J'ai l'honneur de reconnaître officiellement OLG comme détentrice du record du plus grand match de soccer sur table humain. Nous tenons à adresser nos félicitations aux joueurs et aux organisateurs pour cet accomplissement. »

« OLG a une fois de plus donné un exemple inspirant, et je suis heureux de lui adresser mes sincères félicitations pour sa réussite aujourd'hui, a déclaré Stan Cho, ministre du Tourisme, de la Culture et des Jeux. L'obtention d'un titre GUINNESS WORLD RECORDS reflète la créativité et l'engagement sans faille d'OLG à l'égard de la collectivité. Ce sont des moments comme ceux-ci qui suscitent la fierté et l'enthousiasme et qui créent des liens en Ontario, et je tiens à féliciter le personnel, les organisateurs et les bénévoles de l'équipe d'OLG pour leur impact positif. »

« L'obtention d'un titre GUINNESS WORLD RECORDS grâce à un match de soccer sur table humain est une formidable réalisation qui témoigne de la créativité et de la collaboration que l'on retrouve ici en Ontario, a affirmé Neil Lumsden, ministre des Sports. Ce sont des réussites comme celles-ci qui montrent comment le sport a le pouvoir d'unir, et nous sommes impatients de voir la même énergie se refléter sur la scène mondiale. »

Le plaisir et le jeu de pieds de cet après-midi visaient à soutenir le grand frère du soccer sur table et une source d'inspiration sportive : le soccer. L'événement célébrait l'investissement d'OLG dans l'essor à long terme du soccer dans les collectivités de la province par l'entremise d'Ontario Soccer et du programme Soccer for All Legacy de la Ville de Toronto.

Grâce aux joueurs d'OLG, ces partenariats appuieront la formation de plus de 5 000 nouveaux entraîneurs et de plus de 6 000 nouveaux arbitres dans la province au cours des deux prochaines années. En investissant dans les gens qui rendent le sport possible -- entraîneurs, arbitres et mentors, OLG aide ces organisations à renforcer les bases du sport et à améliorer l'accès à une formation de qualité.

"Nous avons montré aujourd'hui que, lorsque nous jouons ensemble, nous gagnons ensemble, a indiqué Duncan Hannay, président et chef de la direction d'OLG. Je tiens à féliciter et à remercier tous ceux qui ont rendu si amusante cette incroyable réalisation qu'est l'obtention d'un titre GUINNESS WORLD RECORDS. Ce fut une façon mémorable de démontrer notre engagement à donner en retour à l'Ontario et de lancer notre initiative visant à contribuer au développement du soccer local. »

« Quelle journée inoubliable! Un grand merci à tous les amateurs de soccer qui sont venus aujourd'hui appuyer l'obtention de ce titre GUINNESS WORLD RECORDS et aux joueurs d'OLG pour ce soutien incroyable, a affirmé Johnny Misley, président-directeur général d'Ontario Soccer. Alors que de plus en plus d'Ontariens se découvrent une passion pour ce beau sport, nous avons besoin de plus d'entraîneurs et d'arbitres pour rendre tout cela possible. Cette formidable contribution d'OLG changera la donne quant au développement du soccer à tous les niveaux en Ontario. »

En tant que supportrice officielle de Toronto à titre de ville hôte de la Coupe du Monde 2026, OLG fera aussi vivre des expériences inoubliables lors du FIFA Fan FestivalMD de Toronto, qui aura lieu au site historique national de Fort York et au Bentway du 11 juin au 19 juillet 2026.

OLG est un organisme de la Couronne qui contribue à bâtir un meilleur Ontario en offrant à nos clients d'excellentes expériences de divertissement. Agissant de manière socialement responsable, OLG exploite et gère des établissements de jeu traditionnel, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu en ligne et la prestation du bingo et d'autres produits de jeu électronique aux centres de jeu de bienfaisance. OLG aide aussi à soutenir le secteur des courses de chevaux. Depuis 1975, OLG a versé environ 64 milliards de dollars aux résidents et à la Province de l'Ontario pour appuyer les principales priorités du gouvernement, comme les soins de santé, le traitement et la prévention liés au jeu problématique et les athlètes amateurs. Chaque année, les recettes provenant des activités d'OLG servent également à soutenir les collectivités d'accueil, les Premières Nations de l'Ontario, les détaillants de loterie et les organismes de bienfaisance locaux dans toute la province.

À propos d'Ontario Soccer

Fondée en 1901, Ontario Soccer regroupe actuellement plus de 500 clubs desservant plus de 24 000 équipes comptant 380 000 joueurs inscrits, 70 000 entraîneurs et directeurs sportifs et 8 125 arbitres, ainsi que d'innombrables bénévoles, parents et supporteurs formant une communauté multiculturelle soudée de plus d'un million d'Ontariens.

Ontario Soccer élabore et met en œuvre des programmes et des services exceptionnels et durables partout en Ontario en ayant pour mission d'assurer le leadership et le soutien pour le développement du soccer en collaboration avec ses associations de district et ses clubs membres, ses partenaires et d'autres intervenants. Ontario Soccer détient et exploite le Zanchin Automotive Soccer Centre à Vaughan (Ontario) et exploite aussi l'Ontario Player Development League (OPDL), le principal programme provincial de développement des jeunes fondé sur des normes, ainsi que « Équipe Ontario », le programme provincial Xcel d'Ontario Soccer. Ontario Soccer appuie fièrement les équipes nationales de Soccer Canada, la Première ligue canadienne, le Toronto FC et la nouvelle Super Ligue du Nord.

En tant que carrefour de perfectionnement des entraîneurs, des arbitres et des joueurs, Ontario Soccer a pour objectif global d'être une organisation novatrice et cheffe de file en matière de sport, de contribuer au développement équitable du soccer comme choix de vie sain, d'offrir aux participants un parcours de développement de talents pour exceller et d'encourager la participation communautaire inclusive à tous les niveaux.

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SOURCE Ontario Lottery and Gaming Corporation (Media Relations)