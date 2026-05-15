TORONTO, le 15 mai 2026 /CNW/ - Ceux qui connaissent Emidio S. de Jarvis (Ontario) ne seront pas surpris de son grand cœur, surtout en ce qui concerne sa famille immédiate. Cependant, Emidio ignorait à quel point cet amour serait amplifié lorsqu'il remporterait le gros lot de 44 millions de dollars de la Boule d'or au tirage du 11 mars 2026 de LOTTO 6/49.

Le plus récent multimillionnaire de l'Ontario a laissé parler son cœur à la célébration des gagnants au Centre des prix OLG à Toronto. Si un gain d'une telle ampleur est déjà renversant en soi, la réaction d'Emedio traduit une vie entière consacrée à prendre soin de son épouse et de sa famille.

Emidio a découvert qu'il avait touché le gros lot en se rendant au travail tôt le matin. « J'écoutais la radio en allant travailler et j'ai entendu que le lot de la Boule d'or de LOTTO 6/49 avait été remporté en Ontario, mais je n'avais pas compris le montant. Normalement, j'attends d'arriver au travail avant de vérifier mes courriels, car j'achète mes billets sur OLG.ca, mais mon petit doigt m'a dit d'immobiliser la voiture et de vérifier tout de suite. »

Après s'être rangé devant une maison au hasard, Emidio a remarqué qu'il avait reçu un courriel d'OLG lui disant qu'il avait remporté un lot. « Le courriel était un peu différent des autres. Je me suis connecté à mon compte OLG.ca et j'ai été stupéfait en voyant le montant du lot. Je me demandais si c'était 4 400 $ ou 44 000 $. »

Après avoir compté les zéros et s'être rendu compte qu'il avait remporté un incroyable lot de 44 millions de dollars, Emidio n'arrivait pas à saisir. « J'ai fermé ma session OLG.ca, je me suis reconnecté, et le même 44 millions est réapparu. Je n'en croyais pas mes yeux! J'ai fini par me dire que je devrais peut-être le dire à ma femme. »

Emidio a décidé de retourner à la maison pour annoncer cette nouvelle qui allait changer sa vie. « Dès que j'ai mis le pied dans la maison, j'ai pris une grande respiration et j'ai dit à mon épouse de regarder mon compte OLG.ca. Elle est restée bouche bée en voyant que j'avais remporté le gros lot. Emballée, elle m'a dit "Si c'est vrai, nous n'aurons plus jamais besoin de nous inquiéter pour l'avenir des enfants." »

C'est à ce moment-là, en racontant cet instant bouleversant, que ses yeux se sont remplis d'émotion et que sa voix s'est mise à trembler. « Mon épouse m'a regardé, les larmes aux yeux, pour me demander si tout cela était vrai. Et, pour la première fois, à cet instant précis, j'ai senti que ça l'était. »

Emidio a admis n'avoir jamais été un grand rêveur, mais il commence à apprivoiser sa nouvelle réalité. « J'ai toujours pensé avant tout à la santé et au bonheur de mes proches. Vu la façon dont j'ai été élevé, j'ai toujours adoré inviter des gens et passer du temps en leur compagnie. J'aime partager un bon repas, quelques verres, et rire de bon cœur. J'ai maintenant la chance d'aider les personnes qui comptent le plus pour moi. »

Avec cette incroyable fortune, Emidio entend d'abord offrir à son épouse un voyage de rêve qu'elle mérite depuis longtemps. « Ma femme travaille des journées de 12 heures, parfois sept jours sur sept, elle a vraiment besoin d'une pause! affirme-t-il en retenant ses larmes. Avant la COVID, on voyageait un peu, et j'étais heureux de simplement la voir se détendre sur une plage. Je l'imagine déjà à regarder l'océan, sans le moindre souci. Tout ce que je veux, c'est de revoir cette expression de détente et de bonheur sur son visage. »

Maintenant qu'il a officiellement pris sa retraite du secteur des services, Emidio prévoit aussi explorer l'Europe, partir en croisière et voir le monde avec sa famille et ses amis.

Il veut aussi aider ses enfants à trouver le bonheur dans leurs choix de vie. « J'espère qu'ils pourront réaliser leurs ambitions et mener leur carrière à leur façon, plutôt que de travailler simplement pour payer les factures. »

Avant de quitter le Centre des prix OLG, Emidio a partagé quelques réflexions. « J'ai toujours été reconnaissant pour ce que j'avais, et maintenant, j'ai encore plus de raisons de l'être. Je n'aurais jamais cru que cela allait m'arriver. Maintenant, j'y crois. Mon cœur déborde. »

Emidio a acheté son billet gagnant sur OLG.ca, en laissant la Sélection automatique choisir ses numéros.

Pour voir la vidéo et les photos de l'excitante et émotive célébration du gagnant Emidio, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous :

Vidéo et photos de la célébration du gagnant

https://f.io/St6VjSlc

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