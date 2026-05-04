GATINEAU, QC, le 4 mai 2026 /CNW/ - Le Musée canadien de l'histoire redéfinit l'expérience du passé avec Napoléon - L'épopée immersive, une aventure de réalité virtuelle saisissante de 30 minutes qui plonge le public au cœur de l'ère napoléonienne grâce à une technologie de pointe et à une narration immersive.

Revivez les moments clés de la vie de Napoléon Bonaparte, de la bataille d'Austerlitz à ses derniers jours à Sainte-Hélène. Évoluant dans des environnements virtuels à grande échelle et richement détaillés, le public découvre des batailles épiques, des triomphes stratégiques et des moments décisifs à travers des reconstitutions saisissantes fondées sur des données historiques.

Grâce à une technologie de réalité virtuelle de pointe, le public traverse de vastes champs de bataille et des lieux emblématiques, tandis que l'histoire prendra vie autour de lui, en temps réel. De la traversée glaciale de la Bérézina à l'ascension de la colonne Vendôme, l'époque est restituée dans toute son ampleur et son intensité, alors que la voix de Napoléon lui-même offre une perspective intime.

L'expérience, conçue pour offrir une immersion totale en petits groupes, permet aux gens de se déplacer ensemble dans l'espace, créant ainsi un fort sentiment de présence au cœur de ces lieux historiques. Soutenue par un personnel qualifié et une technologie de réalité virtuelle de pointe, cette expérience propose un voyage fluide et captivant, différent de tout ce que l'on peut trouver dans un musée traditionnel. Développée en consultation avec un comité de spécialistes de l'histoire napoléonienne, cette expérience de réalité virtuelle témoigne d'un grand souci du détail historique tout en adoptant une approche novatrice pour explorer l'histoire.

« Napoléon - L'épopée immersive est une nouvelle façon ambitieuse de donner vie à l'histoire, a déclaré Lisa Walli, vice-présidente, Affaires publiques, Avancement et Numérique au Musée de l'histoire. En combinant les technologies immersives de réalité virtuelle et d'intelligence artificielle avec des récits captivants, nous vous offrons une occasion unique de parcourir l'histoire, qui se déroule tout autour de vous. »

Au Musée de l'histoire, l'expérience de réalité virtuelle est complétée par une brève introduction qui replace l'ascension de Napoléon dans son contexte, ainsi que par un espace accessible après l'expérience qui met en lumière comment l'héritage de Napoléon se fait sentir encore aujourd'hui, y compris au Canada. Le public peut également interagir avec une borne interactive alimentée par l'intelligence artificielle, qui invite à « poser des questions à Napoléon! », prolongeant ainsi l'expérience au-delà de l'environnement virtuel. Pouvant accueillir 12 personnes par séance dans chacun des deux espaces de réalité virtuelle, Napoléon - L'épopée immersive offre un moment intime et saisissant, conçu pour les gens qui cherchent à vivre une expérience immersive, mémorable et unique.

L'expérience Napoléon - L'épopée immersive sera présentée dans la salle C du Musée de l'histoire, du 14 mai 2026 au 10 janvier 2027. Elle est proposée en option et nécessite l'achat d'un billet séparé.

Réservez vos billets dès maintenant pour vivre une expérience inoubliable à ne pas manquer. Le nombre de places est limité. Il est aussi possible d'acheter un billet uniquement pour l'expérience Napoléon - L'épopée immersive, ou d'ajouter cette expérience à un tarif réduit au billet d'entrée au Musée. Les billets sont en vente à partir de 30 $ pour l'expérience de réalité virtuelle, ou à 20 $ si l'expérience est ajoutée au billet d'entrée au Musée. Un rabais de 10 % est accordé pour l'achat de billets en ligne. Les membres du Musée bénéficient d'un rabais de 25 %. Tous les renseignements sur les tarifs sont disponibles sur le site Web du Musée.

Napoléon - L'épopée immersive est une production de Sandora VR, distribuée par Expériences Infinity.

Situé sur les rives de la rivière des Outaouais à Gatineau, au Québec, le Musée canadien de l'histoire attire plus de 1,2 million de personnes chaque année. Le rôle principal du Musée est d'améliorer les connaissances, la compréhension et le degré d'appréciation de la population canadienne à l'égard des évènements, des expériences, des personnes et des objets qui ont façonné l'histoire et l'identité du Canada, ainsi que de la sensibiliser à l'histoire du monde et aux autres cultures.

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SOURCE Musée canadien de l'histoire

Renseignements - Médias : Stéphanie Verner, Agente principale des relations avec les médias et communications, Musée canadien de l'histoire, Téléphone : 819-776-7169, [email protected]