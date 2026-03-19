GATINEAU, QC, le 19 mars 2026 /CNW/ - Suivez l'artiste multidisciplinaire Caroline Monnet dans son exploration sensible et puissante de la mémoire, du territoire et du souffle vivant de la langue dans Pizandawatc / Celui qui écoute, la toute nouvelle exposition présentée au Musée canadien de l'histoire.

Rassemblant une sélection d'œuvres à la fois raffinées et percutantes, l'exposition met en valeur la richesse du vocabulaire esthétique de Monnet, sa maitrise des matériaux et la clarté de son approche conceptuelle. Originaire de l'Outaouais et d'ascendance anishinaabe et française, Monnet puise dans son expérience biculturelle pour aborder les impacts du colonialisme, en renversant ses systèmes oppressifs par des perspectives et des méthodologies autochtones.

Signifiant « celui qui écoute » en anishinaabemowin, Pizandawatc correspond au nom traditionnel de la famille maternelle de Monnet, avant que les missionnaires oblats n'imposent de nouveaux patronymes aux gens de Kitigan Zibi. Le titre rend hommage à son arrière-grand-mère, Mani Pizandawatc, la première de sa famille à avoir connu la division du territoire en réserves. Il évoque également une manière d'être - attentive, relationnelle et ancrée - qui traverse l'ensemble de la démarche artistique de Monnet et ouvre une voie puissante vers des récits de mémoire, de territoire et de résilience culturelle. Présentée pour la première fois en anishinaabemowin, en français et en anglais, l'exposition s'inscrit dans la Décennie internationale des langues autochtones, proclamée par les Nations Unies, et met en lumière la vitalité des langues autochtones comme expression vivante de l'identité et d'une vision du monde.

« Le travail de Caroline Monnet témoigne avec force de la richesse de l'identité anishinaabe, de son lien profond au territoire, de sa mémoire intergénérationnelle et de sa résilience. Elle façonne avec finesse ces forces dans la sculpture, nous invitant à ressentir la langue et le territoire de manière profondément tangible, à écouter la terre, nos ancêtres et les futurs dont tout le monde porte la responsabilité, a déclaré Caroline Dromaguet, présidente-directrice générale du Musée canadien de l'histoire. En plaçant l'anishinaabemowin au cœur de la présentation, le Musée met en lumière la vigueur des récits autochtones et encourage une reconnaissance pleine et entière de l'histoire, de la persévérance et de la créativité actuelle des peuples anishinaabe. »

Réunissant un ensemble saisissant de sculptures, de sons et de récits, l'exposition met en lumière la profondeur et l'élan de l'expression culturelle anishinaabe. Animée par le désir de donner une forme physique à la parole, Monnet transforme la résonance de l'anishinaabemowin en compositions stratifiées de bois naturel et industriel, en pièces de bronzes reprenant les formes du bois abimé par les intempéries, des œuvres textiles brodées créées à partir de matériaux d'isolation avec des phrases évoquant le pouvoir de connexion de la nature ainsi que la résilience des expressions culturelles autochtones. Son travail s'appuie sur les savoirs et les visions du monde autochtones, offrant une expérience résonante qui invite le public à réfléchir à l'identité, au sentiment d'appartenance et à sa relation au territoire.

Organisée par le Musée d'art de l'Université de Toronto, Pizandawatc / Celui qui écoute sera présentée au Musée canadien de l'histoire du 20 mars au 8 septembre 2026. La tournée de l'exposition est supportée par le Conseil des arts du Canada.

Situé sur les rives de la rivière des Outaouais à Gatineau, au Québec, le Musée canadien de l'histoire attire plus de 1,2 million de personnes chaque année. Le rôle principal du Musée est d'accroitre la connaissance, la compréhension et le degré d'appréciation de la population à l'égard d'évènements, d'expériences, de personnalités et d'objets qui incarnent l'histoire et l'identité canadiennes, tout en la sensibilisant à l'histoire du monde et aux autres cultures.

SOURCE Musée canadien de l'histoire

Renseignements - Médias : Stéphanie Verner, Agente principale des relations avec les médias et communications, Musée canadien de l'histoire, Téléphone : 819-776-7169, [email protected]