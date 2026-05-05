Une analyse révèle que l'élargissement de l'accès aux soins virtuels de santé mentale en milieu de travail pourrait réduire les coûts économiques d'environ un tiers.

MONTRÉAL, le 5 mai 2026 /CNW/ - Selon une nouvelle étude, élargir l'accès aux soins virtuels de santé mentale financés par l'employeur pourrait réduire d'environ 22 milliards de dollars par année l'impact économique des enjeux de santé mentale au Canada. L'analyse coûts-bénéfices, réalisée par la firme de recherche économique AppEco et fondée sur le modèle de soins intégrés de Dialogue, démontre qu'accroître l'accès aux soins virtuels de santé mentale financés par l'employeur pourrait réduire de 29 % le fardeau économique des enjeux de santé mentale au Canada. Elle souligne également une amélioration de l'accès aux soins pour les employés.

L’argumentaire d’affaires pour des soins virtuels de santé mentale (Groupe CNW/Dialogue Health Technologies Inc.)

Les enjeux de santé mentale touchent environ 1 personne sur 5 au Canada. Près de la moitié des personnes qui répondent aux critères d'un trouble de l'humeur, d'anxiété ou lié à l'usage de substances ne reçoivent pas de soins professionnels. Le rapport, L'argumentaire d'affaires pour des soins virtuels de santé mentale, examine l'impact économique et sociétal de l'élargissement de l'accès aux soins virtuels de santé mentale financés par l'employeur, selon le modèle de soins de Dialogue. L'étude démontre qu'augmenter de seulement 10 % l'accès aux soins de santé mentale par des services virtuels financés par l'employeur pourrait réduire le nombre de cas non traités et permettre aux personnes d'obtenir du soutien plus rapidement.

Selon les estimations du modèle économique du rapport, les soins virtuels en santé mentale financés par l'employeur pourraient générer un retour sur investissement (RSI) pouvant atteindre 13 pour 1, le résultat réel variant selon le secteur d'activité, la région, le niveau salarial et l'engagement envers le programme. Par exemple, pour une entreprise de 500 employés, l'analyse prévoit un gain net moyen de 635 $ par employé, par année, variant selon la région et le secteur d'activité. À l'échelle nationale, l'étude estime que les enjeux de santé mentale coûtent à l'économie canadienne environ 76 milliards de dollars par année, en grande partie en raison des pertes de productivité. L'analyse révèle qu'un meilleur accès aux soins virtuels pourrait réduire de plus de 50 % les coûts moyens par personne traitée, puisque les personnes sont orientées plus rapidement vers le type de soins approprié.

« Les soins de santé mentale doivent être accessibles, offerts rapidement et intégrés », a déclaré le Dr Marc Robin, directeur médical chez Dialogue. « Cette analyse démontre que lorsque les soins sont offerts dans le cadre d'un modèle virtuel coordonné, nous améliorons non seulement les résultats pour les patients, mais nous générons également des bénéfices mesurables pour les employeurs et la société. Élargir l'accès, c'est fondamentalement améliorer la santé des personnes, tout en renforçant les milieux de travail et l'économie dans son ensemble. »

Bien que les retombées économiques soient importantes, l'étude met en lumière l'impact humain d'un meilleur accès aux soins. Les soins virtuels réduisent les temps d'attente, suppriment les barrières géographiques et améliorent la continuité des soins, permettant aux employés d'obtenir un soutien approprié plus tôt et plus efficacement.

L'étude examine également les retombées potentielles des soins virtuels de santé mentale financés par l'employeur sur les gouvernements, les employeurs et les individus, notamment en ce qui concerne les dépenses de santé, les coûts liés aux médicaments, les journées de travail perdues et les pertes de productivité. En améliorant l'accès aux soins et leur coordination, les modèles virtuels peuvent réduire de manière significative l'absentéisme et le présentéisme, qui représentent ensemble la majeure partie des coûts liés à la santé mentale au Canada.

« Nos conclusions démontrent que les soins virtuels de santé mentale financés par l'employeur peuvent générer des bénéfices nets à grande échelle », a déclaré Julien Mc Donald-Guimond, vice-président et économiste chez AppEco. « Ce modèle permet une intervention plus précoce et une prestation de soins plus efficace. Il réduit les coûts à long terme tout en améliorant le bien-être. Tant du point de vue des politiques publiques que de celui des employeurs, le rendement sur l'investissement est substantiel. »

Alors que la santé mentale demeure l'un des défis les plus importants en matière de santé et d'économie au Canada, les résultats de l'étude indiquent que les modèles de soins virtuels financés par l'employeur peuvent jouer un rôle clé pour renforcer la résilience de la main-d'œuvre, soutenir les systèmes publics et améliorer l'accès aux soins à l'échelle du pays.

Économies annuelles estimées associées aux soins virtuels de santé mentale au Canada

Région Coûts économiques annuels estimés liés aux enjeux de santé mentale Coûts économiques annuels estimés avec l'élargissement de l'accès aux soins virtuels de santé mentale Économies annuelles estimées Gain économique net estimé par employé par année Canada (total) 76,01 G$ 53,77 G$ 22,2 G$ 635 $ Ouest 24,77 G$ 17,49 G$ 7,3 G$ 649 $ Ontario 29,01 G$ 20,52 G$ 8,5 G$ 616 $ Québec 15,74 G$ 11,12 G$ 4,6 G$ 602 $ Est 4,53 G$ 3,20 G$ 1,3 G$ 582 $

Source : AppEco -- Analyse coûts-avantages des soins de santé mentale virtuels financés par l'employeur au Canada

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SOURCE Dialogue Health Technologies Inc.

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