MONTRÉAL, le 14 oct. 2025 /CNW/ - Dialogue Technologies de la Santé Inc. (« Dialogue »), le principal fournisseur de santé et de bien-être virtuel au Canada, a publié son dernier rapport sur le Résultat de bien-être de plus de 18 000 répondants canadiens (du 1er janvier au 30 juin 2025). Les résultats révèlent que les employés âgés de plus de 40 ans ont connu la plus forte baisse de bien-être, en recul de 8 % depuis le début de l'année.

Le rapport biannuel intitulé Rapport sur la santé et le bien-être : Une référence canadienne applique l' Indice de bien-être de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) (WHO-5) pour évaluer cinq dimensions de la santé et du bien-être : l'humeur, le stress, le sommeil, l'activité physique et le sentiment d'avoir un but dans la vie. Les données montrent que le résultat moyen de la population canadienne est resté faible au cours des 6 derniers mois, à 45,1 sur 100. Le maintien de faibles résultats, en particulier ceux inférieurs à 50, révèle une tendance préoccupante : en l'absence de soutien accessible, le manque d'attention portée à la santé globale risque d'engendrer des problèmes plus graves à l'avenir.

Un facteur important contribuant à ce déclin, notamment chez les personnes de plus de 40 ans, est la pression croissante exercée sur les proches aidants « pris en sandwich ». En 2024, 1,8 million de Canadiens faisaient partie de cette génération, s'occupant à la fois de leurs enfants et de leurs parents âgés. Bien que cette responsabilité touche plusieurs groupes d'âge, elle est particulièrement courante chez les plus de 40 ans, qui se trouvent souvent au sommet de leur carrière, tout en assumant d'importantes responsabilités de soins. Les répercussions sont évidentes : 15 % réduisent leurs heures de travail, 10 % refusent des opportunités professionnelles et 26 % prennent un congé. Plus du tiers de ces employés signalent également des taux d'épuisement professionnel plus élevés. Concilier ces défis se traduit par une baisse de productivité, une hausse de l'absentéisme et un taux de roulement accru dans des postes clés. Comme bon nombre de ces personnes occupent des postes de haute direction, la pression se répercute sur leurs équipes, affectant la collaboration, la motivation et la performance.

« Les employés en milieu de carrière constituent une composante essentielle des organisations : ils allient expérience, mémoire organisationnelle et productivité, tout en dirigeant des équipes et en assumant des responsabilités de soins à domicile », explique le Dr Marc Robin, directeur médical chez Dialogue. « Cette convergence accroît les risques : les employés proches aidants déclarent des taux plus élevés d'épuisement professionnel et sont presque deux fois plus susceptibles de s'absenter pour des raisons de santé mentale, ce qui souligne la nécessité d'un soutien accru de la part des employeurs. »

Les exigences liées à l'équilibre travail-vie personnelle pèsent lourdement sur le bien-être des Canadiens, le sommeil et l'activité physique obtenant les résultats les plus faibles au cours de la première moitié de 2025. Le fardeau est particulièrement marqué chez les employés ayant des responsabilités de soins : la majorité déclare souffrir d'épuisement (69 %), tandis que beaucoup font également face à de l'anxiété (65 %) et à un sentiment d'être dépassé (50 %). Les coûts sont considérables, les pertes de productivité liées aux responsabilités de soins s'élevant à 5,5 milliards de dollars par an .

Le plus récent rapport de Dialogue présente quatre stratégies clés pour les employeurs : congés flexibles pour responsabilités de soins, accompagnement et formation en milieu de carrière, formation des gestionnaires et ressources de soutien personnalisées pour les employés. Les employeurs jouent un rôle crucial dans le bien-être et, lorsque les défis liés à l'équilibre travail-vie personnelle sont gérés efficacement, 76 % des employés déclarent une productivité plus élevée .

Le Résultat de bien-être de Dialogue s'appuie sur l'indice (en cinq points) de bien-être de l'Organisation mondiale de la santé (OMS-5), l'un des questionnaires les plus utilisés pour évaluer le bien-être dans la recherche. Disponible en anglais et en français dans l'application Dialogue, ce sondage d'une minute aide à obtenir des données sur cinq dimensions de la santé et du bien-être, y compris l'humeur, le stress, le sommeil, l'activité physique et le sentiment d'avoir un but dans la vie. Les résultats de bien-être de Dialogue varient de 0 à 100, les résultats plus élevés représentant un bien-être accru, et ceux inférieurs à 50 indiquant la nécessité d'une évaluation de santé mentale plus approfondie. Après cette évaluation, les employés sont invités à passer à l'action grâce aux ressources personnalisées qui leur sont offertes dans l'application, comme en se créant une saine habitude pouvant être suivie, en consultant les ressources autonomes, et s'ils obtiennent un résultat plus bas, en rencontrant un spécialiste en santé mentale. Les données sont agrégées et dépersonnalisées pour en tirer des tendances statistiques, qui permettent aux employeurs d'évaluer les facteurs de risque au sein de leur organisation et d'investir proactivement dans le bien-être organisationnel, et ce, dans les secteurs les plus pertinents pour eux. Le Rapport sur la santé et le bien-être : une référence canadienne comprend des données tirées de 18 000 personnes au Canada, du 1er janvier 2025 au 30 juin 2025.

Dialogue est la plateforme de santé et de bien-être par excellence au Canada, offrant un accès abordable sur demande à des soins de qualité. Grâce à son équipe de spécialistes de la santé, elle offre ses services aux employeurs et aux organisations qui ont à cœur la santé et le bien-être de leurs employés, de leurs membres et de leurs familles. La Plateforme de santé intégrée de Dialogue est un guichet unique de soins de santé qui concentre tous ses programmes en une seule application conviviale. Ses services sont accessibles 24 heures sur 24, 365 jours par année, à partir d'un téléphone intelligent, d'un ordinateur ou d'une tablette. Dialogue est maintenant le premier prestataire de soins de santé virtuels à être agréé avec mention d'honneur par Agrément Canada, une validation d'une tierce partie qui témoigne du respect de critères en excellence clinique, en gouvernance, en sécurité et en intégration de services. En octobre 2023, la Sun Life a acquis Dialogue, qui œuvre maintenant en tant qu'entité indépendante au sein de la Sun Life Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web de l'entreprise à www.dialogue.co/fr .

