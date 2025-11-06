La principale plateforme canadienne de santé et de bien-être virtuels établit une nouvelle norme pour les soins de santé mentale virtuels

MONTRÉAL, le 6 nov. 2025 /CNW/ - Le modèle virtuel de triage et de soins en santé mentale de Dialogue Technologies de la Santé Inc. (« Dialogue ») a reçu le certificat de Pratique exemplaire de l' Organisation de normes en santé (HSO) et de son organisme affilié, Agrément Canada . HSO est la seule organisation d'élaboration de normes à se consacrer exclusivement aux services sociaux et de santé, afin de concevoir des normes, des programmes d'évaluation et des solutions d'amélioration de la qualité. Cette distinction célèbre les innovations centrées sur la personne et fondées sur des preuves qui améliorent l'accès, la qualité et l'expérience globale des soins.

Dialogue obtient la reconnaissance « Pratique exemplaire » de l'Organisation de normes en santé (Groupe CNW/Dialogue Health Technologies Inc.)

La reconnaissance de Pratique exemplaire était fondée sur six critères, incluant, sans s'y limiter :

Des soins centrés sur la personne : Fondé sur la co-conception et la collaboration interdisciplinaire, le modèle de Dialogue donne aux clients les moyens de contribuer à l'amélioration des soins grâce à la rétroaction et à l'évaluation, soutenues par des examens de qualité continus et un comité dédié à la santé mentale.

: Fondé sur la co-conception et la collaboration interdisciplinaire, le modèle de Dialogue donne aux clients les moyens de contribuer à l'amélioration des soins grâce à la rétroaction et à l'évaluation, soutenues par des examens de qualité continus et un comité dédié à la santé mentale. Rapidité et durabilité : Le programme de Dialogue assure des soins de santé mentale rapides et appropriés en alignant le soutien des praticiens sur la gravité des symptômes, optimisant les résultats et les ressources, tout en servant de cadre exemplaire pour les soins virtuels.

: Le programme de Dialogue assure des soins de santé mentale rapides et appropriés en alignant le soutien des praticiens sur la gravité des symptômes, optimisant les résultats et les ressources, tout en servant de cadre exemplaire pour les soins virtuels. Innovant/ transformateur : Ce modèle transpose avec succès des approches éprouvées de soins par étapes dans un environnement virtuel, en personnalisant le soutien selon les besoins de chaque personne tout en conservant la rigueur et l'efficacité des soins en personne.

« Avec la demande croissante et des ressources limitées, nous avons besoin de modèles de soins à la fois efficaces et efficients, offrant un soutien de haute qualité, digne de la confiance des Canadiens, » a déclaré Dre Stéphanie Moynihan, directrice médicale associée chez Dialogue. « Cette reconnaissance témoigne de notre engagement envers l'innovation, la mesure des effets et les soins centrés sur la personne. Je suis fière de faire partie d'une équipe qui façonne l'avenir du soutien en santé mentale virtuelle. »

Selon le Centre de toxicomanie et de santé mentale , 1 personne sur 5 au Canada souffre d'une maladie mentale chaque année. L'accès aux soins de santé mentale reste un défi au Canada, et même les solutions virtuelles sont limitées par la pénurie de praticiens. Le modèle de soins par étapes de Dialogue comble cette lacune, permettant ainsi aux membres d'améliorer plus rapidement leur santé mentale tout en optimisant l'utilisation des ressources. Dans les 30 premiers jours de soins, les membres ont constaté une amélioration de 40 % de leurs résultats en santé mentale. L'objectif constant de l'entreprise est d'offrir la meilleure expérience possible à ses membres, en combinant une excellence clinique et une accessibilité exemplaire.

Dialogue va au-delà de l'adaptation des cadres existants. L'entreprise redéfinit la prestation des soins en santé mentale fondés sur des données probantes dans un contexte virtuel. En intégrant des outils de décision clinique, un triage structuré et un suivi continu de la qualité dans sa plateforme numérique, Dialogue vise à garantir que chaque membre reçoit le bon niveau de soins, rapidement et efficacement. Le résultat est un programme qui maintient la rigueur du traitement en personne tout en élargissant l'accès grâce à la prestation virtuelle, renforçant le potentiel des soins virtuels à fournir des services de santé mentale de haute qualité à grande échelle tout en restant fondé sur des pratiques basées sur des preuves.

En mars 2025, Dialogue est devenue la première et unique plateforme de soins virtuels à recevoir l' Agrément avec mention d'honneur d'Agrément Canada , réaffirmant son leadership dans la définition de l'avenir des soins virtuels au Canada.

À propos de Dialogue

Dialogue est la plateforme de santé et de bien-être par excellence au Canada, offrant un accès abordable sur demande à des soins de qualité. Grâce à son équipe de spécialistes de la santé, elle offre ses services aux employeurs et aux organisations qui ont à cœur la santé et le bien-être de leurs employés, de leurs membres et de leurs familles. La Plateforme de santé intégrée de Dialogue est un guichet unique de soins de santé qui concentre tous ses programmes en une seule application conviviale. Ses services sont accessibles 24 heures sur 24, 365 jours par année, à partir d'un téléphone intelligent, d'un ordinateur ou d'une tablette. Dialogue est maintenant le premier prestataire de soins de santé virtuels à être agréé avec mention d'honneur par Agrément Canada, une validation d'une tierce partie qui témoigne du respect de critères en excellence clinique, en gouvernance, en sécurité et en intégration de services. En octobre 2023, la Sun Life a acquis Dialogue, qui œuvre maintenant en tant qu'entité indépendante au sein de la Sun Life Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web de l'entreprise à www.dialogue.co/fr .

