MONTRÉAL, le 25 mars 2026 /CNW/ - Dialogue Technologies de la Santé Inc. a le plaisir d'annoncer les lauréats du prix Excellence en santé organisationnelle, qui reconnaît des organisations d'exception partout au Canada et qui élèvent les standards en matière de santé au travail. Dialogue célèbre les milieux de travail qui ne se contentent pas d'adopter des initiatives de bien-être, mais les mettent en œuvre de façon structurée, les évaluent et bâtissent des cultures où les personnes peuvent véritablement s'épanouir. Maintenant dans sa deuxième année, ce programme annuel s'appuie sur le fort engagement observé en 2025. Il continue de reconnaître les organisations qui intègrent avec succès la santé et le mieux-être au cœur de leur milieu de travail, en mesurant les retombées et en favorisant des cultures où les personnes peuvent s'épanouir.

Prix Excellence en Santé Organisationelle (Groupe CNW/Dialogue Health Technologies Inc.)

« Chez Dialogue, nous avons une ambition claire : offrir des soins de grande qualité, accessibles, fiables et offerts rapidement », a déclaré Cherif Habib, PDG de Dialogue. « Cet objectif ne peut être atteint que si nous collaborons avec des organisations qui placent réellement la santé et le bien-être de leurs équipes au cœur de leurs priorités. C'est avec fierté que nous reconnaissons une fois de plus les employeurs canadiens qui montrent l'exemple en matière de bien-être au travail. Souligner leurs initiatives contribue à rehausser les normes en santé organisationnelle à l'échelle du Canada. »

Les prix Excellence en santé organisationnelle de Dialogue mettent en valeur les employeurs qui démontrent un leadership en matière de bien-être au travail et qui constituent une référence pour les autres organisations au Canada. Leurs efforts reflètent un engagement durable envers leurs équipes, notamment par la création d'une culture d'entreprise forte, d'un environnement favorisant la sécurité psychologique et de programmes d'avantages sociaux contribuant à la rétention à long terme, à l'amélioration des résultats en santé et à la productivité.

Le programme de prix reconnaît les lieux de travail offrant un accès aux soins et aux ressources de bien-être, ainsi que l'engagement des employés et l'utilisation des services disponibles. Les organisations mises en lumière illustrent :

Une forte sensibilisation aux soins offerts : Les taux d'inscription élevés démontrent que les équipes connaissent leurs avantages et savent comment accéder aux soins lorsque nécessaire.

Les taux d'inscription élevés démontrent que les équipes connaissent leurs avantages et savent comment accéder aux soins lorsque nécessaire. Un engagement soutenu envers les services de Dialogue : Les taux d'utilisation moyens élevés montrent que les employés utilisent activement leurs avantages et reçoivent un soutien concret et pertinent.

Les taux d'utilisation moyens élevés montrent que les employés utilisent activement leurs avantages et reçoivent un soutien concret et pertinent. Des résultats de bien-être exceptionnels : L'équipe obtient des résultats de bien-être exceptionnels en fonction de facteurs clés comme l'humeur, le stress, l'activité physique, le sommeil et la raison d'être.

Les travailleurs canadiens sont confrontés à des défis croissants en matière de santé globale : la santé mentale, la stabilité financière et l'équilibre travail-vie personnelle étant soumis à une pression accrue. En 2025, 30 % des employés canadiens ont signalé une détérioration de leur santé mentale, 26 % ont observé une aggravation de leurs troubles du sommeil et près du quart (23 %) ont rapporté une diminution de leur niveau d'activité physique. Ces tendances soulignent l'importance pour les employeurs d'adopter une approche proactive en matière de bien-être. Les programmes d'aide aux employés et les ressources en bien-être jouent un rôle clé : 70 % des professionnels en ressources humaines estiment que ces initiatives ont un effet positif sur l'engagement, l'absentéisme et la rétention.

« Alors que l'accès aux soins demeure un défi majeur partout au Canada, les initiatives en santé et bien-être en milieu de travail sont bien plus qu'un simple avantage offert par les employeurs ; elles représentent un investissement stratégique », a déclaré le Dr Marc Robin, directeur médical chez Dialogue. « Les organisations qui priorisent le bien-être de leurs équipes constatent non seulement une main-d'œuvre en meilleure santé et mobilisée, mais également un rendement mesurable grâce à une productivité accrue et à un engagement renforcé, soutenus par une culture de résilience. »

La liste complète des lauréats se trouve ci-dessous :

À propos des prix Excellence en santé organisationnelle chez Dialogue

Les prix Excellence en santé organisationnelle de Dialogue rendent hommage aux organisations clientes et partenaires de Dialogue qui font du maintien d'un environnement de travail positif et sain une priorité. Les récipiendaires sont sélectionnés selon différents critères clés : un engagement soutenu envers les services de Dialogue prouvé par des taux élevés d'inscription et d'utilisation, des Résultats de bien-être exceptionnels mesurés en fonction des critères de l'Organisation mondiale de la Santé et l'offre de soins exhaustifs grâce aux services de Dialogue. Moins de 1 % des organisations clientes et partenaires de Dialogue reçoivent cette distinction, et c'est pourquoi il s'agit d'un réel hommage à l'engagement de ces organisations envers l'amélioration de la santé et du bien-être de la population canadienne. Pour en savoir plus, consultez la page Web sur les prix à www.dialogue.co/fr.

À propos de Dialogue

Dialogue est le principal fournisseur canadien de soins de santé et de bien-être virtuels, offrant un accès rapide et sur demande à des soins de qualité. Grâce à son équipe de professionnels de la santé internes, elle sert les employeurs et les organisations qui priorisent la santé et le bien-être de leurs employés, membres et leurs familles. La plateforme de santé intégrée de Dialogue est un guichet unique de soins de santé qui centralise tous les programmes dans une application unique et conviviale, offrant un accès aux services 24 heures sur 24, 365 jours par an, depuis un téléphone intelligent, un ordinateur ou une tablette. Dialogue est le premier et le seul fournisseur de soins virtuels à avoir obtenu l'agrément avec mention d'honneur d'Agrément Canada, une validation par un tiers des plus hauts niveaux de sécurité, de qualité et d'expérience des membres. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site Web de l'entreprise à www.dialogue.co/fr.

SOURCE Dialogue Health Technologies Inc.

Pour plus d'informations: Katherine Hackett, Spécialiste, Politiques publiques et communications, [email protected] l 819-574-3503