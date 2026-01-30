Les médaillés paralympiques Mark Arendz, Collin Cameron, Brittany Hudak et Natalie Wilkie mènent l'équipe ; huit athlètes feront leurs débuts paralympiques



Les Jeux paralympiques d'hiver de 2026 se dérouleront du 6 au 15 mars en Italie

CALGARY, AB, le 30 janv. 2026 /CNW/ - Une équipe de 15 skieurs paranordiques, y compris les guides - qui concourent en parabiathlon et en paraski de fond - a été nommée pour représenter le Canada aux Jeux paralympiques d'hiver de Milano Cortina 2026, ont annoncé, vendredi, le Comité paralympique canadien et Nordiq Canada.

Équipe paralympique canadienne des Jeux de Milano Cortina 2026 -- SKI PARANORDIQUE

Les médaillés paralympiques Collin Cameron, Natalie Wilkie, Mark Arendz et Brittany Hudak mènent l’équipe. PHOTO : Comité paralympique canadien (Groupe CNW/Canadian Paralympic Committee (Sponsorships))

L'équipe est menée par Mark Arendz, qui participera à ses cinquièmes Jeux paralympiques d'hiver. Avec 12 podiums paralympiques à son palmarès, y compris six médailles remportées au cours d'une même édition des Jeux paralympiques d'hiver en 2018, il est l'un des para-athlètes canadiens les plus décorés de l'histoire.

« Les quatre dernières années constituent le parcours qui m'a amené jusqu'ici, et je suis incroyablement fier d'avoir été nommé à ma cinquième équipe paralympique d'hiver », déclare Arendz. « J'ai commencé ce cycle quadriennal en m'éloignant de la compétition pendant quatre mois pour me remettre d'une opération chirurgicale et recharger mes batteries, toujours avec l'objectif de retourner aux Paralympiques. Après Beijing, j'avais encore faim, et maintenant, j'ai de nouveau l'occasion de mettre tout en œuvre pour voir ce dont je suis capable. Je crois que je suis en mesure de remporter plusieurs médailles aux Jeux de 2026. Le 7 mars, lorsque j'arriverai sur la ligne de départ, mon objectif est d'être au sommet de ma forme, physiquement et mentalement, en ayant une confiance totale dans ma préparation, de donner le meilleur de moi-même dans la compétition et de profiter de l'expérience. »

Brittany Hudak, une des cinq co-capitaines de l'Équipe paralympique canadienne des Jeux de Milano Cortina 2026, se prépare à prendre part à ses quatrièmes Jeux paralympiques, tandis que pour Collin Cameron, Natalie Wilkie et Derek Zaplotinsky, ce sera une troisième participation d'affilée aux Jeux.

Arendz, Hudak, Cameron et Wilkie sont les quatre médaillés paralympiques de l'équipe. Outre les médailles remportées par Arendz, Wilkie détient sept médailles, Cameron, six et Hudak, trois.

« Je suis très honorée d'avoir été nommée à ma quatrième équipe paralympique, et j'ai encore des frissons à l'idée de représenter le Canada », affirme Hudak. « C'est un immense privilège de concourir pour le Canada sur la scène internationale, et je veux canaliser toute cette énergie sur ces Jeux. L'équipe a connu une formidable saison jusqu'ici, marquée par des podiums et des records personnels. Je pense que cela démontre vraiment la force de l'équipe et notre capacité à performer sous pression et sur demande. »

Lyne-Marie Bilodeau et Christina Picton qui étaient également de l'équipe des Jeux de Beijing 2022, en seront à leur deuxième participation aux Jeux paralympiques.

Huit athlètes feront leurs débuts sur la scène paralympique. Ce sont Emma Archibald, Leo Sammarelli, Madison Mullin et sa guide Brooke Ailey, Jesse Bachinsky et son guide Levi Nadlersmith, ainsi que Logan Lariviere et son guide Joe Hutton.

« Ma nomination à l'équipe paralympique est la réalisation d'un objectif ambitieux vers lequel j'ai travaillé avec acharnement depuis mes débuts dans ce sport ! », indique Archibald. « Je suis extrêmement fière de chaque étape qui m'a menée jusqu'ici, et je suis encore plus enthousiaste à l'idée de représenter le Canada, mes communautés et le Mouvement paralympique tout en utilisant cette plateforme pour montrer la force de notre équipe et inspirer la prochaine génération de para-athlètes ! »

Le ski paranordique englobe deux disciplines, le parabiathlon et le paraski de fond. L'équipe canadienne de ski paranordique a été la plus décorée du pays lors des deux dernières éditions des Jeux, avec une récolte record de 16 médailles en 2018 suivie de 14 médailles en 2022.

Les athlètes seront accompagnés en Italie par un personnel de soutien dirigé par l'entraîneur-chef Brian McKeever, le paralympien d'hiver le plus titré du Canada. Ces Jeux seront les premiers de McKeever en qualité d'entraîneur, après une carrière légendaire qui s'est étendue sur six Jeux paralympiques au cours desquels il a récolté 20 médailles.

Chef d'équipe - Marshall Starkman - Calgary, Alb.

Entraîneur-chef, ski de fond - Brian McKeever - Canmore, Alb.

Entraîneur-chef, biathlon - Menno Arendz - Hartsville, Î.-P.-É.

Entraîneure adjointe - Leslie Bode - Thunder Bay, Ont.

Coordinatrice d'équipe - Haley Morey - Calgary, Alb.

Performance mentale - Clare Fewster - Calgary, Alb.

Chef d'ÉSI/physiologiste - Jess Kryski - Nakusp, C.-B.

Massothérapeute - Sarah Stephen - Yellowknife, T.-N.-L.

Physiothérapeute - Shane Munro - Canmore, Alb.

Technicien de fartage en chef - Lahav Wolach - Calgary, Alb.

Technicien de fartage - Andrew Vanden Berg - Winkler, Man.

Skieur d'essai - Russell Kennedy - Canmore, Alb.

Skieuse d'essai - Jacqueline Akerman - Salt Spring Island, C.-B.

Skieur d'essai - Patrick Moore - Vermilion, Alb.

Aide - Tamara Howard - Kenora, Ont.

La compétition de ski paranordique aura lieu du 7 au 15 mars au Centre de ski de fond de Tesero situé dans la région de Val di Fiemme en Italie. L'horaire se présente comme suit :

7 mars : Parabiathlon - 12,5 km individuel

8 mars : Paraski de fond - sprint classique

10 mars : Parabiathlon - 7,5 km sprint

11 mars : Paraski de fond - 20 km libre

13 mars : Parabiathlon - sprint poursuite

14 mars : Paraski de fond - relais

15 mars : Paraski de fond - moyennes distances

« Félicitations aux 15 skieurs paranordiques qui se préparent pour les Jeux de Milano Cortina », déclare Mac Marcoux, capitaine honoraire de l'Équipe paralympique canadienne de Milano Cortina 2026. « L'équipe canadienne de ski paranordique est un chef de file mondial depuis de nombreuses années maintenant, et je suis ravi d'accueillir de nouveau des paralympiens aussi incroyables que Mark, Natalie, Brittany et Collin. Avec huit athlètes qui font leurs débuts paralympiques, l'avenir du ski nordique est radieux. Ce seront des Jeux palpitants, surtout avec cette équipe en compétition. »

Les Jeux paralympiques d'hiver de Milano Cortina 2026 auront lieu du 6 au 15 mars 2026 et mettront en vedette des athlètes qui concourront dans six sports : le ski para-alpin, le parahockey sur glace, le ski paranordique (parabiathlon et paraski de fond), le parasnowboard et le curling en fauteuil roulant. Le Canada prévoit d'envoyer une équipe d'environ 50 athlètes aux Jeux.

CLIQUEZ ICI pour voir la liste complète des athlètes nommés dans l'Équipe paralympique canadienne à ce jour.

Avant la nomination officielle à l'Équipe paralympique canadienne, toutes les candidatures doivent être approuvées par le Comité paralympique canadien. La composition définitive de l'équipe sera dévoilée avant le début des Jeux.

