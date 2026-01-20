- Des 17 joueurs nommés, 10 ont mis la main sur la médaille d'argent aux Jeux paralympiques de Beijing

- Les Jeux paralympiques d'hiver de Milano Cortina 2026 se dérouleront du 6 au 15 mars 2026, en Italie

CALGARY, AB, le 20 janv. 2026 /CNW/ - Hockey Canada et le Comité paralympique canadien (CPC) ont annoncé le nom des 17 joueurs nommés à l'équipe paralympique canadienne en parahockey sur glace pour les Jeux paralympiques d'hiver de 2026 à Milan-Cortina.

La formation du Canada comprend deux gardiens de but, cinq défenseurs et dix avants :

Hockey Canada et le Comité paralympique canadien ont annoncé le nom des 17 joueurs nommés à l’équipe paralympique canadienne en parahockey sur glace pour les Jeux paralympiques d’hiver de 2026 à Milan-Cortina, y compris (G à D) : Vincent Boily, Dominic Cozzolino, Tyler McGregor et Liam Hickey. PHOTO : Comité paralympique canadien (Groupe CNW/Canadian Paralympic Committee (Sponsorships))

Gardiens de but

1. Adam Kingsmill - Smithers, BC

2. Corbin Watson - Kingsville, ON

Défenseurs

3. Rob Armstrong - Erin, ON

4. Shawn Burnett - McMasterville, QC

5. Auren Halbert - Calgary, AB

6. Tyrone Henry - Ottawa, ON

7. Mathieu Lelièvre - Lévis, QC

Avants

8. Vincent Boily - Alma, QC

9. Dominic Cozzolino - Mississauga, ON

10. Adam Dixon - Midland, ON

11. James Dunn - Wallacetown, ON

12. Liam Hickey - St. John's, NL

13. Anton Jacobs-Webb - Gatineau, QC

14. Micah Kovacevich - Edmonton, AB

15. Zach Lavin - Essex, ON

16. Tyler McGregor - Forest, ON

17. Greg Westlake - Oakville, ON

Cinq joueurs, soit Boily, Burnett, Halbert, Kovacevich et Lelièvre, feront leurs débuts aux Jeux paralympiques.

Les 17 parahockeyeurs ont été sélectionnés par l'entraîneur-chef Boris Rybalka (Camrose, AB), l'entraîneur adjoint Steve Arsenault (Spruce Grove, AB), l'entraîneur des gardiens de but Dominic Larocque (Québec, QC), de même que par l'entraîneur vidéo et en développement des habiletés Dean Seymour (Calgary, AB). Le responsable des activités hockey Adam Janssen (Richmond Hill, ON), le vice-président du fonctionnement Jesse Albers (Victoria, BC), le directeur des activités hockey Benoit Roy (Sudbury, ON) et le premier vice-président de la haute performance et des activités hockey Scott Salmond (Creston, BC) ont également participé aux sélections.

« Nous sommes très fiers de dévoiler l'identité des athlètes qui représenteront le Canada en parahockey aux Jeux paralympiques d'hiver de 2026, a commenté Janssen. Notre formation est le reflet de plusieurs années de dévouement, de résilience et d'engagement envers l'excellence. Ces joueurs ont démontré une progression et un esprit de corps formidables. Nous sommes fébriles à l'idée de saisir l'occasion qui se présente à nous. Notre objectif est clair : compétitionner avec fierté, représenter notre pays avec distinction et faire en sorte de nous donner la meilleure chance de revenir au Canada avec la médaille d'or au cou. »

Le Canada aura dans ses rangs dix membres de l'équipe paralympique de 2022, qui avait mis la main sur une médaille d'argent : Armstrong, Dixon, Dunn, Henry, Hickey, Jacobs-Webb, Kingsmill, Lavin, McGregor et Westlake.

Dixon et Westlake sont les joueurs les plus expérimentés de l'équipe; il s'agira de la sixième participation de Westlake aux Jeux paralympiques d'hiver, et Dixon y prendra part pour une cinquième fois. McGregor, fera une quatrième apparition aux Jeux, tandis qu'Armstrong, Henry et Watson en seront à une troisième présence. En outre, Hickey ira aux Jeux pour une quatrième fois, mais une troisième en tant que joueur de parahockey; en 2016, il avait compétitionné au tournoi de basketball en fauteuil roulant.

« Pour moi, être nommé à la formation est un immense honneur qui compte plus que tout », a ajouté McGregor, l'un des cinq co-capitaines de l'équipe paralympique canadienne pour Milano Cortina 2026. « Chaque athlète de cette équipe a mis les efforts et fait les sacrifices qu'il fallait pour se rendre à ce moment. Nous croyons en chacun de nous, nous avons la conviction d'être bien préparés et nous sommes motivés de compétitionner pour le Canada sur la plus grande scène au monde. Notre point de mire est de former une équipe soudée et de tout faire pour ramener l'or à la maison. »

« Sortir de ma retraite, c'est une décision que je n'ai pas prise à la légère, mais je ne pouvais pas passer à côté d'une occasion de lutter pour l'or avec ce groupe, a confié Westlake. J'ai encore la même passion pour ce sport et la même fierté de porter la feuille d'érable. Cette équipe est spéciale, et je suis heureux d'apporter mon expérience, mon leadership et ma compétitivité sur la glace pour contribuer à la quête de notre but ultime. »

Le Canada tentera de faire un retour sur la plus haute marche du podium pour la première fois depuis 2006. Il a aussi remporté le bronze en 2014, ainsi que l'argent en 2018 et en 2022.

« Cette formation est l'aboutissement d'un processus de sélection complet et rigoureux, et chaque athlète a mérité sa place, a exprimé Rybalka. Notre groupe, qui a un bon mélange d'expérience, d'habiletés et de désir de vaincre, comprend bien ce qu'il faut faire pour compétitionner au plus haut niveau. Nous misons sur la préparation, le sens des responsabilités et le jeu inspiré. Si nous restons fidèles à notre identité, nous croyons que cette équipe a tous les éléments nécessaires pour remporter la médaille d'or aux Jeux de 2026. »

Le Canada jouera dans le groupe B avec le Japon, la Slovaquie et la Tchéquie. L'équipe de première position de chaque groupe à l'issue de la ronde préliminaire passera automatiquement en demi-finale, tandis que les formations de deuxième et de troisième place devront participer aux quarts de finale. Voici l'horaire du Canada en ronde préliminaire :

7 mars - Canada c. Slovaquie (14 h 35 HE / 11 h 35 HP)

9 mars - Canada c. Japon (14 h 35 HE / 11 h 35 HP)

10 mars - Canada c. Tchéquie (11 h 05 HE / 8 h 05 HP)

Les demi-finales auront lieu le 13 mars, et les duels pour des médailles se tiendront le 15 mars.

« Félicitations aux 17 joueurs de parahockey nommés à l'équipe », a déclaré Mac Marcoux, capitaine honoraire de l'équipe paralympique canadienne pour Milano Cortina 2026. « C'est un groupe d'athlètes tellement exaltant et dévoué. Je sais à quel point ces joueurs ont travaillé avec acharnement au cours des quatre dernières années pour être au sommet de leur forme en vue des Jeux paralympiques. Cette équipe est entre bonnes mains avec plusieurs leaders expérimentés et accomplis, et j'ai vraiment hâte de voir les nouveaux venus faire leurs débuts aux Jeux. Go Canada go! »

Les Jeux paralympiques d'hiver de 2026 à Milan-Cortina se dérouleront du 6 au 15 mars 2026 et mettront en vedette des athlètes de six sports : le ski para-alpin, le parahockey sur glace, le ski paranordique (parabiathlon et paraski de fond), le parasurf des neiges et le curling en fauteuil roulant. Le Canada devrait envoyer une délégation d'environ 50 athlètes pour les Jeux.

CLIQUEZ ICI pour voir la liste des athlètes dont la nomination à l'équipe paralympique canadienne a déjà été annoncée.

Avant d'être officiellement confirmés à l'équipe paralympique canadienne, tous les athlètes nommés sont soumis à l'approbation du Comité paralympique canadien. Les renseignements sur la formation définitive seront annoncés peu de temps avant les Jeux.

À propos du Comité paralympique canadien : Paralympique.ca

À propos de Hockey Canada : HockeyCanada.ca

SOURCE Canadian Paralympic Committee (Sponsorships)

PERSONNES-RESSOURCES POUR LES MÉDIAS : Nicole Watts, Gestionnaire principale, Communications et Relations publiques, Comité paralympique canadien, [email protected] / 613-462-2700; Branden Crowe, Relationniste pour le parahockey, Hockey Canada, [email protected] / 204-730-2147