- Le champion paralympique Tyler Turner est de retour dans l'équipe aux côtés des athlètes paralympiques d'expérience, Sandrine Hamel et Alex Massie ; Philippe Nadreau et Chase Nicklin feront leurs débuts aux Jeux

- Les Jeux paralympiques d'hiver de 2026 se dérouleront du 6 au 15 mars en Italie

BIG WHITE, BC, le 1er févr. 2026 /CNW/ - Cinq athlètes ont été nommés pour représenter le Canada en parasnowboard aux Jeux paralympiques d'hiver de Milano Cortina 2026, ont annoncé, dimanche, le Comité paralympique canadien et Canada Snowboard.

Équipe paralympique canadienne des Jeux de Milano Cortina 2026 -- PARASNOWBOARD

Cinq athlètes ont été nommés pour représenter le Canada en parasnowboard aux Jeux paralympiques d’hiver de Milano Cortina 2026, y compris Alex Massie, Tyler Turner et Sandrine Hamel. PHOTO: Comité paralympique canadien (Groupe CNW/Canadian Paralympic Committee (Sponsorships))

Sandrine Hamel et Alex Massie, qui sont les plus anciens membres de l'équipe, se préparent à prendre part à leurs troisièmes Jeux paralympiques d'hiver consécutifs. Hamel s'est hissée à quatre reprises au top 10 chez les femmes, dans la catégorie SB-LL2, notamment en 2018, lorsqu'elle avait terminé deux fois au cinquième rang. Massie, qui concourt dans les épreuves masculines SB-LL2, a obtenu son meilleur résultat paralympique, une sixième place en snowboard cross, en 2022.

« C'est un honneur de représenter le Canada à mes troisièmes Jeux paralympiques, mais le fait de partager cet honneur avec ma famille dans les estrades rendra ce moment encore plus spécial », a commenté Hamel.

L'équipe est menée par Tyler Turner, également co-capitaine de l'Équipe paralympique canadienne des Jeux de Milano Cortina 2026. Il a écrit une page d'histoire à ses débuts paralympiques, il y a quatre ans, en remportant l'or à l'épreuve masculine de snowboard cross SB-LL1, soit le tout premier titre paralympique du Canada dans ce sport. Il a ensuite ajouté une médaille de bronze à son palmarès en slalom incliné.

« C'est merveilleux d'être choisi pour représenter le Canada à Milan Cortina », affirme Turner. « Je suis très reconnaissant de l'opportunité qui m'est offerte de vivre une deuxième fois l'expérience des Jeux paralympiques et de concourir pour une médaille en portant la feuille d'érable sur ma poitrine ! Cette fois-ci, l'expérience sera spéciale, grâce aux encouragements bruyants de la foule et à la présence des membres de ma famille et de mes amis. J'ai la possibilité de concourir au plus haut niveau et de faire ce que j'aime le plus, sous les encouragements des personnes que j'aime le plus. Je ne peux rien demander de plus ! »

Deux athlètes feront leurs débuts sur la scène paralympiques. Il s'agit de Philippe Nadreau et de Chase Nicklin. Les deux ont participé à leurs premiers championnats du monde en 2025. Nadreau a terminé cinquième en snowboard cross masculin SB-LL2 et Nicklin qui, à 21 ans, est le plus jeune membre de l'équipe, s'est inscrit deux fois dans le top 10 au classement de l'épreuve masculine SB-LL1.

« De ma petite ville au Canada à la grande scène en Italie, je suis fier de porter la feuille d'érable sur ma poitrine », a indiqué Nicklin. « Je suis impatient de représenter le Canada à Milan Cortina et de susciter la fierté de ma famille et de mes amis à la maison. »

« C'est pour moi un honneur de représenter le Canada pour la première fois, et cette nomination est le fruit de ma résilience, de ma discipline et de tout le travail que j'ai accompli jusqu'ici. Je suis déterminé à repousser mes limites ! », a ajouté Nadreau.

Le parasnowboard a été ajouté au programme paralympique en 2014, et depuis lors, la croissance de ce sport ne se dément pas sur la scène internationale. Le Canada a remporté sa première médaille en parasnowboard aux Jeux de Beijing 2022, avec Lisa DeJong, aujourd'hui à la retraite, qui a offert au pays son premier podium (en remportant une médaille d'argent en snowboard cross), suivi des médailles d'or et de bronze de Turner.

En Italie, les athlètes seront encadrés par un personnel de soutien dirigé par l'entraîneur-chef Greg Picard.

Entraîneur-chef -- Greg Picard

Entraîneur -- Mark Fawcett

Chef d'équipe -- Kim Krahulec

Technicien de l'équipe -- Frank Germann

Physiothérapeute de l'équipe -- Stephanie Peppler

Performance mentale -- Christie Gialloreto

« Cette équipe est une solide combinaison de vétérans qui ont pavé la voie aux futurs paralympiens et d'athlètes paralympiques débutants, enthousiastes et prêts à faire leur marque », a déclaré Dustin Heise, président-directeur général de Canada Snowboard. « Des leaders comme Tyler Turner, gagnant de la première médaille d'or paralympique du Canada en snowboard, ont établi la norme en termes de ce qui est possible, et c'est inspirant de voir cet héritage perpétué par la prochaine génération. Fait tout aussi important, ce groupe bénéficie du soutien d'une équipe d'entraîneurs et d'un personnel de soutien exceptionnels, dont l'expertise et l'engagement sont essentiels à notre succès. »

« La nomination de l'équipe ici, à Big White, revêt une signification particulière. Année après année, Big White a été un hôte incroyable de la Coupe du monde de parasnowboard, et c'est l'endroit idéal pour présenter cette équipe, alors que nous préparons la saison. »

La compétition de parasnowboard s'étendra sur trois jours au Parc de parasnowboard de Cortina à Cortina d'Ampezzo :

7 mars : Snowboard cross - qualification

8 mars : Snowboard cross - finale

14 mars : Slalom incliné

« Je suis très heureux d'accueillir les parasnowboardeurs canadiens dans l'équipe de Milano Cortina », a déclaré Mac Marcoux, capitaine honoraire de l'Équipe paralympique canadienne des Jeux de Milano Cortina 2026. « Tyler, Sandrine et Alex ont, pendant des années, fièrement représenté le Canada sur la scène internationale et je suis certain qu'ils feront de même en Italie. Toutes mes félicitations à Chase et à Philippe également, qui font leurs débuts paralympiques. Les Jeux arrivent à grands pas, et je suis emballé à l'idée d'encourager cette équipe à Cortina ! »

Les Jeux paralympiques d'hiver de Milano Cortina 2026 auront lieu du 6 au 15 mars 2026 et mettront en vedette des athlètes qui concourront dans six sports : le ski para-alpin, le parahockey sur glace, le ski paranordique (parabiathlon et paraski de fond), le parasnowboard et le curling en fauteuil roulant. Le Canada prévoit d'envoyer une équipe d'environ 50 athlètes aux Jeux.

CLIQUEZ ICI pour voir la liste complète des athlètes nommés dans l'Équipe paralympique canadienne à ce jour.

Avant la nomination officielle à l'Équipe paralympique canadienne, toutes les candidatures doivent être approuvées par le Comité paralympique canadien. La composition définitive de l'équipe sera dévoilée avant le début des Jeux.

À propos du Comité paralympique canadien : Paralympique.ca

À propos de Canada Snowboard : CanadaSnowboard.ca

SOURCE Canadian Paralympic Committee (Sponsorships)

PERSONNES-RESSOURCES : Nicole Watts, Gestionnaire principale, Communications et Relations publiques, Comité paralympique canadien, [email protected] / 613-462-2700; Rich Hegarty, Directeur, Événements majeurs et Communications, Canada Snowboard, [email protected]