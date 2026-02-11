Un partenariat axé sur l'analyse de données, la recherche et l'évaluation en vue de peaufiner la préparation pour les Jeux paralympiques

OTTAWA, ON, le 11 févr. 2026 /CNW/ - Le Comité paralympique canadien et la Lang School of Business and Economics sont fiers d'annoncer un nouveau partenariat.

La Lang School, qui fait partie de l'Université de Guelph, se joint au CPC à titre de fournisseur officiel jusqu'en 2028. Ce partenariat officialise une relation de longue date centrée sur la recherche et l'évaluation entre les deux organisations.

« Je suis ravie d'accueillir officiellement la Lang School of Business and Economics en tant que fournisseur officiel après des années de collaboration », a déclaré Karen O'Neill, cheffe de la direction du Comité paralympique canadien. « La Lang School joue un rôle de premier plan dans notre préparation pour les Jeux depuis 2020 et nous aide à prendre des décisions éclairées afin de créer un environnement propice au succès de l'équipe. Grâce à son leadership et à son expertise, la Lang School nous offre un soutien incommensurable pour nous permettre de réaliser nos objectifs stratégiques, soit de mettre sur pied les équipes les mieux préparées pour les Jeux et d'offrir aux Canadiennes et aux Canadiens la possibilité de vivre l'impact du parasport. Nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre et d'approfondir ce travail en collaboration avec l'équipe de la Lang School. »

La Lang School fournit des services de conseil et de soutien au CPC axés sur l'analyse et l'évaluation approfondie des données, grâce à des consultations avec les intervenants, des recherches sur la marque et l'impact du CPC, ainsi que des études commerciales, en vue d'appuyer et d'éclairer les initiatives du CPC. Le projet de recherche et de suivi en cours pour les Jeux de Milan Cortina 2026 est le plus important et le plus exhaustif de l'histoire du CPC.

« L'évolution de ce partenariat revêt une signification importante pour nous », a ajouté Sara Mann, doyenne de la Lang School. « En misant sur les capacités de recherche de notre communauté universitaire et en les appliquant à l'excellent travail accompli par le CPC, nous serons en mesure de passer à l'étape suivante et de fournir des enseignements et de l'information de pointe en matière de gestion du sport, et qui seront bénéfiques pour l'avenir du sport à l'échelle mondiale. »

À propos du Comité paralympique canadien : Paralympique.ca

À propos de la Lang School of Business and Economics : En savoir plus sur notre mission de faire des affaires une force au service du bien.

