Les Canadiens pourront voir la grandeur guider le sport paralympique sur CBC/Radio-Canada

Les Jeux paralympiques Paris 2024 se dérouleront du 28 août au 8 septembre

OTTAWA, ON, le 13 août 2024 /CNW/ - Une équipe de 126 athlètes, y compris des partenaires de compétition, représentera le Canada aux Jeux paralympiques Paris 2024, a annoncé le Comité paralympique canadien, mardi.

Une équipe de 126 athlètes, y compris des partenaires de compétition, représentera le Canada aux Jeux paralympiques Paris 2024. PHOTO : Comité paralympique canadien (Groupe CNW/Canadian Paralympic Committee (Sponsorships))

Le Canada concourra dans 18 sports à Paris : basketball en fauteuil roulant (24 athlètes), paranatation (22), para-athlétisme (20), volleyball assis (12), rugby en fauteuil roulant (12), paracyclisme (7), goalball (6), boccia (5, y compris un partenaire de compétition), paracanoë (3), sports para-équestres (3), paratriathlon (3), escrime en fauteuil roulant (3), paratir à l'arc (1), parabadminton (1), parajudo (1), para-aviron (1), paratennis de table (1) et tennis en fauteuil roulant (1).

Une équipe composée de 117 entraîneurs et membres du personnel de soutien des organismes nationaux de sport (ONS) travaillera avec les athlètes à Paris. Le Canada enverra une délégation de 336 personnes aux Jeux paralympiques, y compris les athlètes, les entraîneurs, les membres du personnel de soutien des ONS, les membres du personnel et de l'équipe de soutien du CPC.

« Quelle formidable équipe! » déclare Karolina Wisniewska, co-chef de mission, Équipe paralympique canadienne de Paris 2024. « Ces 126 athlètes forment une équipe accomplie, composée de compétiteurs d'expérience et de nouveaux venus enthousiastes. Les Jeux paralympiques représentent l'apogée du sport, et les athlètes doivent être immensément fiers d'être des paralympiens et d'atteindre ce sommet. Pendant les 11 jours de compétition à Paris, nous serons témoins de performances exceptionnelles et fascinantes et nous verrons la grandeur guider nos athlètes canadiens. J'invite tout le Canada à célébrer cette équipe ! »

« Les Jeux paralympiques Paris 2024 seront des Jeux marquants pour le Mouvement paralympique et une vitrine incroyable de l'excellence sportive, de la fierté des personnes ayant un handicap et du pouvoir radical de l'inclusion », ajoute Josh Vander Vies, co-chef de mission, Équipe paralympique canadienne de Paris 2024. « Félicitations aux 126 athlètes qui ont été sélectionnés dans l'équipe pour Paris ; ils sont de merveilleux ambassadeurs du sport paralympique et du sport canadien. Je suis très fier de diriger cette équipe aux côtés de ma co-chef Karolina, et nous sommes tous les deux impatients d'encourager et de soutenir chaque athlète à Paris. »

À propos de l'Équipe paralympique canadienne de Paris 2024 :

L'équipe comprend 87 paralympiens.

Quatre athlètes concourront à leurs sixièmes Jeux paralympiques : Pat Anderson (basketball en fauteuil roulant), Brent Lakatos (para-athlétisme), Cindy Ouellet (quatre éditions en basketball en fauteuil roulant et une en ski paranordique) et Mike Whitehead (rugby en fauteuil roulant).

(basketball en fauteuil roulant), (para-athlétisme), (quatre éditions en basketball en fauteuil roulant et une en ski paranordique) et (rugby en fauteuil roulant). Cinq paralympiens en seront à leur cinquième participation aux Jeux à Paris : Amy Burk (goalball), Bo Hedges (basketball en fauteuil roulant), Trevor Hirschfield (rugby en fauteuil roulant), Travis Murao (rugby en fauteuil roulant) et Katarina Roxon (paranatation).

: (goalball), (basketball en fauteuil roulant), (rugby en fauteuil roulant), (rugby en fauteuil roulant) et (paranatation). Trente-neuf athlètes feront leurs débuts paralympiques : à 47 ans, le joueur de paratennis de table Peter Isherwood est le débutant le plus âgé de l'équipe.

est le débutant le plus âgé de l'équipe. Un total de 26 médaillés paralympiques concourront à Paris .

. Ce groupe inclut 12 médaillés multiples : Brent Lakatos (11 médailles), Aurélie Rivard (10), Pat Anderson (4), Mike Whitehead (3) et huit athlètes qui ont deux médailles à leur palmarès ( Charles Moreau , Danielle Dorris , Katarina Roxon , Nicolas-Guy Turbide , Stefan Daniel , Bo Hedges , Trevor Hirschfield et Travis Murao ).

(11 médailles), Aurélie Rivard (10), (4), (3) et huit athlètes qui ont deux médailles à leur palmarès ( , , , , , , et ). Quatorze médaillés étaient de l'équipe des Jeux de Tokyo 2020 : Zach Gingras , Marissa Papaconstantinou , Brent Lakatos , Greg Stewart , Nate Riech , Kate O'Brien , Keely Shaw , Priscilla Gagne , Danielle Dorris , Aurélie Rivard, Sabrina Duchesne , Katarina Roxon , Nicolas-Guy Turbide , et Stefan Daniel .

2020 : , , , , , , , , , Aurélie Rivard, , , , et . Dix athlètes sont des champions paralympiques : Aurélie Rivard, Katarina Roxon et Danielle Dorris en paranatation, Nate Riech , Greg Stewart et Brent Lakatos en para-athlétisme, ainsi que Pat Anderson , Bo Hedges , Chad Jassman et Tyler Miller en basketball en fauteuil roulant.

et en paranatation, , et en para-athlétisme, ainsi que , , et en basketball en fauteuil roulant. Quatre athlètes de l'équipe ont participé aux Jeux paralympiques de Sydney 2000 : Pat Anderson , Yuka Chokyu (tennis en fauteuil roulant, mais concourt aujourd'hui en parabadminton), Lance Cryderman (boccia ; de retour à la compétition paralympique 24 ans après ses débuts), ainsi que Ruth Sylvie Morel (escrime en fauteuil roulant).

2000 : , Yuka Chokyu (tennis en fauteuil roulant, mais concourt aujourd'hui en parabadminton), (boccia ; de retour à la compétition paralympique 24 ans après ses débuts), ainsi que (escrime en fauteuil roulant). Quatre athlètes ont concouru dans d'autres sports aux Jeux paralympiques : Yuka Chokyu (triple paralympienne en tennis en fauteuil roulant, qui fera ses débuts en parabadminton), Nathan Clement (paralympien de 2016 en paranatation, qui fera ses débuts en paracyclisme), Cindy Ouellet (quadruple paralympienne en basketball en fauteuil roulant, qui a également pris part aux Jeux paralympiques d'hiver de 2018 en ski paranordique) et Mel Pemble (qui a participé aux Jeux paralympiques d'hiver de 2018 en ski para-alpin et qui fera ses débuts en paracyclisme à Paris ).

(paralympien de 2016 en paranatation, qui fera ses débuts en paracyclisme), (quadruple paralympienne en basketball en fauteuil roulant, qui a également pris part aux Jeux paralympiques d'hiver de 2018 en ski paranordique) et (qui a participé aux Jeux paralympiques d'hiver de 2018 en ski para-alpin et qui fera ses débuts en paracyclisme à ). La membre la plus âgée et le membre le plus jeune de l'équipe célébreront leur anniversaire le même jour, pendant les Jeux à Paris , soit le 2 septembre. L'escrimeuse en fauteuil roulant Ruth Sylvie Morel , qui en sera à ses quatrièmes Jeux paralympiques à 67 ans, fêtera ses 68 ans, tandis que le plus jeune membre de l'équipe, le paranageur Reid Maxwell , âgé de 16 ans, aura 17 ans.

, soit le 2 septembre. L'escrimeuse en fauteuil roulant , qui en sera à ses quatrièmes Jeux paralympiques à 67 ans, fêtera ses 68 ans, tandis que le plus jeune membre de l'équipe, le paranageur , âgé de 16 ans, aura 17 ans. L'équipe comprend 69 athlètes qui s'identifient comme femmes, 56 athlètes qui s'identifient comme hommes et un.e athlète qui utilise le pronom iel.

Neuf provinces sont représentées dans l'équipe : Ontario (45 athlètes), Québec (21), Colombie-Britannique (21), Alberta (18), Saskatchewan (10), Nouveau-Brunswick (5), Manitoba (2), Île-du-Prince-Édouard (1), Terre-Neuve-et- Labrador (1) et deux athlètes originaires de l'étranger.

En tant que diffuseur officiel des Jeux paralympiques Paris 2024, CBC/Radio-Canada assurera une vaste couverture des Jeux sur ses nombreuses plateformes afin de mettre en lumière les performances des paralympiens pour le public, partout au pays. Il sera possible de suivre la couverture de Paris 2024 par CBC/Radio-Canada du 28 août au 8 septembre en français sur ICI TÉLÉ, ICI TOU.TV, Radio-Canada.ca/paris2024 et sur l'application Radio-Canada Paralympiques et en anglais sur CBC, CBC Gem, le site Web de CBC (cbc.ca/paris2024) et l'application CBC Paris 2024.

Les Canadiens peuvent exprimer leur soutien à l'égard de l'Équipe paralympique canadienne et d'un sport inclusif et accessible en participant à la campagne ALLUMER l'étincelle de la Fondation paralympique canadienne. ALLUMER l'étincelle vise à recueillir un million de dollars pour le développement du parasport au Canada en remplissant un stade virtuel de fierté nationale et d'encouragements. Les partisans peuvent acheter un siège virtuel pour la somme de 25 $, et les donateurs recevront un siège virtuel unique et personnalisé sous la forme d'un graphique à partager sur leurs plateformes de médias sociaux. La campagne, qui se poursuivra jusqu'à la fin des Jeux paralympiques, a déjà recueilli plus de 179 000 $. Pour vous procurer votre siège, rendez-vous sur le site Paralympique.ca/INSPIRER.

Le coup d'envoi des Jeux paralympiques Paris 2024 sera donné dans 15 jours, avec la cérémonie d'ouverture, le 28 août. Les compétitions débuteront le 29 août et se poursuivront jusqu'au dernier jour, le 8 septembre.

