En 2025-2026, on distribuera un total de 200 000 $ grâce au Fonds de développement du sport paralympique

OTTAWA, ON, le 18 juin 2025 /CNW/ - Le Comité paralympique canadien a annoncé mercredi la distribution des subventions du Fonds de développement du sport paralympique pour l'année 2025-2026 : un montant total de 200 000 dollars profitera à 18 organismes sportifs de partout au Canada.

La liste complète des bénéficiaires ainsi qu'une description de leurs projets se trouvent ICI.

Des subventions comprises entre 5 000 et 20 000 dollars, financées par la Fondation paralympique canadienne, sont accordées pour appuyer des initiatives précises qui contribuent tout au long du parcours paralympique au développement des athlètes et du personnel entraîneur, y compris dans les domaines liés au recrutement, à l'entraînement, à la compétition, au développement des clubs, aux camps d'entraînement ou à d'autres programmes qui visent à améliorer les capacités.

Les organismes bénéficiaires se trouvent dans sept différentes provinces et quatre des programmes financés desservent plusieurs régions du pays. Les subventions favoriseront le développement de 14 sports, y compris deux initiatives multisports, et de leurs programmes.

Deux sports reçoivent pour la première fois des subventions : la para-escalade, une nouvelle discipline ajoutée au programme paralympique pour les Jeux de Los Angeles 2028, et le football à cinq.

Le CPC appuie également des initiatives d'inclusion ciblées qui visent à accroître les possibilités parasportives auprès de groupes sous-représentés et ainsi favoriser la participation d'un plus grand nombre de personnes en situation de handicap. Le financement de deux de ces programmes pour 2025-2026 permettra d'augmenter la participation féminine en tennis en fauteuil roulant et de mettre en place un cadre de parasports adapté aux besoins des communautés autochtones.

« Félicitations aux bénéficiaires du Fonds pour le développement du sport paralympique de cette année », a déclaré Karen O'Neill, cheffe de la direction, Comité paralympique canadien. « Le travail de chacun de ces organismes est essentiel à la mise en place d'un système sportif paralympique inclusif et de qualité au Canada. Les subventions accordées permettront d'appuyer de nombreuses initiatives prometteuses. Nous avons hâte de voir les résultats de ces projets et remercions chaque organisme pour son sens de l'initiative et ses efforts collaboratifs. »

Le Fonds pour le développement du sport paralympique a déjà accordé plus de 1,5 million de dollars à des organismes sportifs au Canada et constitue un élément important de l'engagement du CPC à favoriser un système sportif paralympique inclusif au Canada.

À propos du Comité paralympique canadien : Paralympique.ca

SOURCE Canadian Paralympic Committee (Sponsorships)

Personne-ressource pour les médias : Nicole Watts, Gestionnaire principale, Communications et relations publiques, Comité paralympique canadien, [email protected] / 613-462-2700