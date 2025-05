L'établissement est le partenaire national officiel en enseignement des affaires du CPC.

OTTAWA, ON, le 21 mai 2025 /CNW/ - Le Comité paralympique canadien (CPC) et la Smith School of Business (Smith) ont annoncé la prolongation de leur partenariat stratégique axé sur l'élargissement des possibilités de formation dans le but d'améliorer le système sportif canadien dans son ensemble.

L'établissement universitaire qui, l'année dernière, est devenu le partenaire national officiel du CPC en enseignement des affaires et a élargi son soutien pour devenir un supporteur officiel de l'organisation, avec la prolongation annoncée aujourd'hui. Le personnel du CPC et les sports membres de l'organisation pourront profiter des occasions de perfectionnement professionnel et de formation offertes par Smith jusqu'en 2032.

« Nous sommes fiers de prolonger notre précieux partenariat avec Smith », déclare Karen O'Neill, chef de la direction du Comité paralympique canadien. « Le soutien apporté par Smith à la communauté sportive au Canada et son engagement à l'égard du développement des compétences en leadership des personnes qui y travaillent feront une différence importante dans la création d'un meilleur système et la croissance du sport paralympique. Nous tenons à remercier Smith pour son leadership dans ce domaine, sa reconnaissance du pouvoir de création de changement du sport et son soutien continu. »

La prolongation du partenariat de Smith avec le CPC s'inscrit dans le cadre de l'investissement continu et de l'engagement de l'école de commerce dans le système sportif canadien. À titre de partenaire fondateur de Plan de match, le réseau de soutien holistique des athlètes du Canada, Smith offre également des bourses d'études pour ses programmes de deuxième cycle. Par l'entremise de Plan de match, les athlètes brevetés ont la possibilité de présenter une demande de bourse pour les quatre programmes de MBA de Smith, ainsi que sept de ses programmes professionnels d'études supérieures et son certificat en affaires. Dix-huit para-athlètes ont reçu des bourses d'études au cours des huit dernières années. Les paralympiens canadiens et les para-athlètes membres de l'équipe nationale peuvent en apprendre davantage sur les possibilités offertes par Smith ICI et sont invités à présenter une demande.

« Notre partenariat renouvelé avec le Comité paralympique canadien reflète un engagement commun à développer des leaders qui ont un impact sur le terrain de jeu et en dehors de celui-ci », affirme Lynnette Purda, doyenne par intérim de la Smith School of Business. « Travaillant aux côtés du CPC, Smith aide à façonner un avenir où les perspectives diverses et un leadership résolu définiront le succès dans les affaires et bien au-delà. »

Pour de plus amples renseignements sur les partenaires du CPC, visitez le site Paralympique.ca/à propos/partenaires.

À propos du Comité paralympique canadien

Le Comité paralympique canadien est un organisme privé, sans but lucratif, qui travaille en partenariat avec 28 organismes de sport membres et qui est voué à promotion du pouvoir et de l'impact du sport paralympique. Sa vision est celle d'un monde inclusif, grâce au sport paralympique, et sa mission est d'atteindre l'excellence en présentant les équipes les mieux préparées aux Jeux tout en faisant la promotion de l'inclusion des personnes ayant un handicap et de l'accessibilité. En mettant en lumière les récits et les succès des athlètes de haute performance ayant un handicap, le Comité paralympique canadien veut inciter les Canadiennes et Canadiens à favoriser l'inclusion et la pratique active du sport. Pour en savoir plus, visitez le site Paralympique.ca.

À propos de la Smith School of Business

La Smith School of Business de l'Université Queen's s'est taillé une réputation d'excellence, d'innovation et de leadership dans l'enseignement des affaires. De la création du premier diplôme de premier cycle en administration des affaires, il y a plus d'un siècle à la création de programmes et de cours novateurs dans des domaines émergents, la Smith School of Business est à l'avant-garde de la préparation des étudiantes et étudiants pour le marché des affaires. En plus de sa riche tradition d'excellence universitaire et pédagogique, la Smith School of Business a la réputation d'offrir une expérience d'apprentissage et de développement exceptionnelle. Cette expérience est caractérisée par une attention personnalisée, un accompagnement individuel et de groupe, des possibilités de spécialisation et un engagement profond à l'égard de la réussite des étudiantes et étudiants. Pour en savoir davantage, rendez-vous sur smithqueens.com.

SOURCE Canadian Paralympic Committee (Sponsorships)

Personnes-ressources : Nicole Watts, Gestionnaire principale, Communications et relations publiques, Comité paralympique canadien, [email protected] / 613-462-2700 ; Julia Lefebvre, Directrice associée, Communications et engagement numérique, Smith School of Business, Université Queen's, [email protected]